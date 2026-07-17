Dramat pod Warszawą. Dwie nastolatki jechały na jednej hulajnodze. 15-latka walczy o życie

17 lipca 2026 14:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło w Kiełpinie w gminie Łomianki pod Warszawą. Dwie nastolatki podróżowały jedną hulajnogą elektryczną. Chwilę później doszło do dramatycznego upadku. Jedna z dziewcząt walczy o życie w szpitalu.

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młoda dziewczyna na hulajnodze
młoda dziewczyna na hulajnodze. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock

Do zdarzenia doszło po najechaniu hulajnogą na próg zwalniający. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem kierowała 14-latka, natomiast 15-letnia koleżanka jechała jako pasażerka. Obie straciły równowagę i z dużą siłą upadły na jezdnię.

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Jedna z nastolatek jest w stanie krytycznym

Młodsza z dziewcząt odniosła niegroźne obrażenia. Znacznie poważniej ucierpiała 15-latka, która po upadku straciła przytomność.

Ratownicy medyczni podejrzewali u niej ciężki uraz głowy. Nastolatka została przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie.

Jechały bez kasków

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w chwili wypadku żadna z nastolatek nie miała założonego kasku ochronnego. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

Mieszkańcy okolicy zwracają uwagę, że próg zwalniający, na którym doszło do wypadku, od dłuższego czasu budził obawy użytkowników rowerów i hulajnóg.

Policja przypomina o przepisach

To kolejny poważny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna jest przeznaczona dla jednej osoby. Przewożenie pasażera znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem.

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Służby apelują również o korzystanie z kasków ochronnych. Choć ich noszenie nie jest obowiązkowe, mogą znacząco ograniczyć skutki urazów głowy i w wielu przypadkach uratować życie.

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