Dramat pod Warszawą. Dwie nastolatki jechały na jednej hulajnodze. 15-latka walczy o życie
Do tragicznego wypadku doszło w Kiełpinie w gminie Łomianki pod Warszawą. Dwie nastolatki podróżowały jedną hulajnogą elektryczną. Chwilę później doszło do dramatycznego upadku. Jedna z dziewcząt walczy o życie w szpitalu.
Do zdarzenia doszło po najechaniu hulajnogą na próg zwalniający. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem kierowała 14-latka, natomiast 15-letnia koleżanka jechała jako pasażerka. Obie straciły równowagę i z dużą siłą upadły na jezdnię.
Jedna z nastolatek jest w stanie krytycznym
Młodsza z dziewcząt odniosła niegroźne obrażenia. Znacznie poważniej ucierpiała 15-latka, która po upadku straciła przytomność.
Ratownicy medyczni podejrzewali u niej ciężki uraz głowy. Nastolatka została przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie.
Jechały bez kasków
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w chwili wypadku żadna z nastolatek nie miała założonego kasku ochronnego. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.
Mieszkańcy okolicy zwracają uwagę, że próg zwalniający, na którym doszło do wypadku, od dłuższego czasu budził obawy użytkowników rowerów i hulajnóg.
Policja przypomina o przepisach
To kolejny poważny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna jest przeznaczona dla jednej osoby. Przewożenie pasażera znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem.
Służby apelują również o korzystanie z kasków ochronnych. Choć ich noszenie nie jest obowiązkowe, mogą znacząco ograniczyć skutki urazów głowy i w wielu przypadkach uratować życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.