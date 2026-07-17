Napaść na na Dworcu Zachodnim. Zaatakował przypadkowe osoby

17 lipca 2026 13:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dwa brutalne ataki na terenie Dworca Zachodniego. Do zdarzeń doszło w odstępie zaledwie jednego dnia. 27-latek usłyszał już zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

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Policjanci z zatrzymanym Fot. Warszawa w Pigułce
Policjanci z zatrzymanym Fot. Warszawa w Pigułce

Do ataków doszło 10 i 11 lipca na terenie Dworca Zachodniego w Warszawie. Poszkodowanymi byli 40-letnia obywatelka Białorusi oraz 52-letni mężczyzna.

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Policja szybko namierzyła podejrzanego

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie, którzy współpracowali z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Dzięki zgromadzonym informacjom szybko ustalono tożsamość podejrzanego.

Mężczyzna został zatrzymany 14 lipca na terenie Dworca PKP Warszawa Centralna.

Był już wcześniej notowany

Jak przekazała policja, zatrzymany 27-latek był wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa związane z narkotykami oraz czyny przeciwko życiu i mieniu.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota usłyszał dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz jeden zarzut naruszenia czynności narządu ciała.

Trzy miesiące aresztu

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-latka na okres trzech miesięcy.

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Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

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