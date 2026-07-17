Napaść na na Dworcu Zachodnim. Zaatakował przypadkowe osoby
Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dwa brutalne ataki na terenie Dworca Zachodniego. Do zdarzeń doszło w odstępie zaledwie jednego dnia. 27-latek usłyszał już zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Do ataków doszło 10 i 11 lipca na terenie Dworca Zachodniego w Warszawie. Poszkodowanymi byli 40-letnia obywatelka Białorusi oraz 52-letni mężczyzna.
Policja szybko namierzyła podejrzanego
Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie, którzy współpracowali z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Dzięki zgromadzonym informacjom szybko ustalono tożsamość podejrzanego.
Mężczyzna został zatrzymany 14 lipca na terenie Dworca PKP Warszawa Centralna.
Był już wcześniej notowany
Jak przekazała policja, zatrzymany 27-latek był wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa związane z narkotykami oraz czyny przeciwko życiu i mieniu.
Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota usłyszał dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz jeden zarzut naruszenia czynności narządu ciała.
Trzy miesiące aresztu
Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-latka na okres trzech miesięcy.
Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.