Nawet pięć dni bez ciepłej wody pod Warszawą. Tysiące mieszkańców muszą przygotować się na utrudnienia

17 lipca 2026 12:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Pruszkowa i okolic powinni przygotować się na kilkudniowe utrudnienia. Na początku sierpnia w kilku gminach aglomeracji warszawskiej zostaną wstrzymane dostawy ciepłej wody. Przerwa potrwa niemal pięć dni i jest związana z modernizacją Elektrociepłowni Pruszków.

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Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Planowany postój zakładu rozpocznie się w sobotę 1 sierpnia o godzinie 18:00 i zakończy w środę 5 sierpnia o godzinie 22:00. W tym czasie mieszkańcy objętych obszarów nie będą mieli dostępu do ciepłej wody w kranach.

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Utrudnienia obejmą nie tylko Pruszków. Z problemami będą musieli liczyć się także mieszkańcy Piastowa, Brwinowa oraz gminy Michałowice. To właśnie do tych miejsc dostarczana jest energia cieplna z Elektrociepłowni Pruszków.

Dlaczego zabraknie ciepłej wody?

Jak wyjaśnia ORLEN Termika, przerwa jest niezbędna do przeprowadzenia prac związanych z podłączeniem nowej instalacji biomasowej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nowa inwestycja ma w przyszłości zastąpić część dotychczasowych jednostek węglowych. Dzięki temu system ma być bardziej ekologiczny, nowocześniejszy i zapewniać mieszkańcom stabilniejsze dostawy ciepła.

Operator zapewnia o sprawnym przebiegu prac

ORLEN Termika deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby zaplanowane prace zakończyły się zgodnie z harmonogramem lub nawet wcześniej. Do momentu ich zakończenia mieszkańcy muszą jednak przygotować się na brak ciepłej wody i związane z tym niedogodności.

Źródło: ORLEN Termika

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