Nawet pięć dni bez ciepłej wody pod Warszawą. Tysiące mieszkańców muszą przygotować się na utrudnienia
Mieszkańcy Pruszkowa i okolic powinni przygotować się na kilkudniowe utrudnienia. Na początku sierpnia w kilku gminach aglomeracji warszawskiej zostaną wstrzymane dostawy ciepłej wody. Przerwa potrwa niemal pięć dni i jest związana z modernizacją Elektrociepłowni Pruszków.
Planowany postój zakładu rozpocznie się w sobotę 1 sierpnia o godzinie 18:00 i zakończy w środę 5 sierpnia o godzinie 22:00. W tym czasie mieszkańcy objętych obszarów nie będą mieli dostępu do ciepłej wody w kranach.
Cztery gminy odczują skutki prac
Utrudnienia obejmą nie tylko Pruszków. Z problemami będą musieli liczyć się także mieszkańcy Piastowa, Brwinowa oraz gminy Michałowice. To właśnie do tych miejsc dostarczana jest energia cieplna z Elektrociepłowni Pruszków.
Dlaczego zabraknie ciepłej wody?
Jak wyjaśnia ORLEN Termika, przerwa jest niezbędna do przeprowadzenia prac związanych z podłączeniem nowej instalacji biomasowej do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Nowa inwestycja ma w przyszłości zastąpić część dotychczasowych jednostek węglowych. Dzięki temu system ma być bardziej ekologiczny, nowocześniejszy i zapewniać mieszkańcom stabilniejsze dostawy ciepła.
Operator zapewnia o sprawnym przebiegu prac
ORLEN Termika deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby zaplanowane prace zakończyły się zgodnie z harmonogramem lub nawet wcześniej. Do momentu ich zakończenia mieszkańcy muszą jednak przygotować się na brak ciepłej wody i związane z tym niedogodności.
Źródło: ORLEN Termika
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.