Dramatyczna relacja dyrektora szkoły. Obezwładnił 15-latka. Ten przepraszał: „Co ja zrobiłem?” [WIDEO]

9 października 2026 15:25 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dyrektor szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach opowiedział o dramatycznych chwilach podczas czwartkowego ataku. To właśnie on podjął próbę obezwładnienia 15-letniego napastnika. W wyniku zdarzenia zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali także dyrektor i nauczycielka.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do tragedii doszło w czwartek 8 października około godz. 9 w Szkole Podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim. Według policji 15-letni były uczeń placówki zaatakował ostrym narzędziem troje pracowników szkoły.

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Dyrektor usłyszał krzyk i wybiegł na korytarz

Krzysztof Ochmański, dyrektor placówki, relacjonował, że po usłyszeniu krzyku wyszedł na korytarz. Nastolatek miał wówczas ruszyć w jego kierunku.

Dyrektor został zraniony ostrzem i uderzony trzonkiem noża, ale mimo tego zdołał opanować napastnika. Jak wynika z jego relacji, 15-latek miał przy sobie trzy noże.

W obezwładnianiu nastolatka pomagała również nauczycielka, która także została ranna.

37-letniej kobiety nie udało się uratować

Najciężej ranna została 37-letnia woźna.

Na miejscu prowadzono reanimację, jednak życia kobiety nie udało się uratować. Dyrektor i nauczycielka również odnieśli obrażenia; nauczycielka została przewieziona do szpitala, a jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

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Po zatrzymaniu miał prosić o pomoc

W późniejszej relacji dyrektor opisał także zachowanie 15-latka po obezwładnieniu.

Według jego słów nastolatek miał mówić, że nie chce już tego robić, przepraszać za swoje zachowanie i prosić o pomoc. Dyrektor relacjonował również, że chłopak chciał, aby ktoś go przytulił.

Okoliczności ataku oraz motyw działania nastolatka są nadal wyjaśniane przez służby.

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