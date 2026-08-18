Dramatyczna walka o życie człowieka na przystanku tramwajowym
Dramatyczna interwencja na przystanku tramwajowym przy al. Krakowskiej w Warszawie. Strażnicy miejscy zauważyli około 45-letniego mężczyznę siedzącego nieruchomo na ławce. Początkowo mieli nadzieję, że zasłabł. Po chwili okazało się, że nie oddycha i nie ma wyczuwalnego pulsu. Rozpoczęła się trwająca około pół godziny walka o jego życie.
Nieruchomy mężczyzna na przystanku przy al. Krakowskiej
Do zdarzenia doszło w czwartek, 13 sierpnia 2026 roku, po godzinie 19. Funkcjonariusze z III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej patrolowali warszawskie Włochy.
Podczas przejazdu al. Krakowską zwrócili uwagę na mężczyznę znajdującego się na przystanku tramwajowym na wysokości numeru 216. Siedział na ławce w nienaturalnej pozycji. Miał opuszczoną głowę, nie poruszał się, a jego ciało opierało się o barierkę.
Strażnicy zatrzymali radiowóz i podeszli sprawdzić, czy mężczyzna potrzebuje pomocy.
Nie oddychał. Strażnicy natychmiast rozpoczęli resuscytację
Początkowo funkcjonariusze liczyli na to, że około 45-letni mężczyzna jedynie zasłabł. Sytuacja okazała się jednak znacznie poważniejsza.
Mężczyzna był nieprzytomny i nie reagował na bodźce. Strażnicy nie wyczuli również oddechu ani pulsu.
Nie było czasu do stracenia. Jeden z funkcjonariuszy rozpoczął uciskanie klatki piersiowej. Drugi pobiegł do radiowozu po defibrylator AED.
Jak informuje warszawska Straż Miejska, urządzenia AED znajdują się na wyposażeniu niemal każdego jej radiowozu wyjeżdżającego w teren.
Przez 15 minut walczyli o życie mężczyzny
Resuscytacja prowadzona przez strażników trwała około 15 minut. Funkcjonariusze regularnie kontrolowali czynności życiowe poszkodowanego i nie przerywali działań aż do pojawienia się profesjonalnej pomocy medycznej.
Na miejsce przyjechały dwa zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy przejęli akcję i kontynuowali resuscytację. Wykorzystali również specjalistyczne urządzenie służące do mechanicznego uciskania klatki piersiowej.
Po około 30 minutach nastąpił przełom
Ratownicy przez kolejne 15 minut walczyli o przywrócenie czynności życiowych mężczyzny. W końcu nastąpił przełom.
Udało się przywrócić jego czynności życiowe.
45-latek został następnie przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.
Przypadkowa obserwacja mogła zdecydować o wszystkim
Ta interwencja pokazuje, jak istotna może być reakcja na osobę znajdującą się w nietypowej pozycji w przestrzeni publicznej. Z pozoru sytuacja mogła wyglądać jak zwykłe zasłabnięcie albo sen na ławce. W rzeczywistości mężczyzna wymagał natychmiastowej resuscytacji.
W takich przypadkach liczy się każda minuta. Strażnicy rozpoczęli działania jeszcze przed przyjazdem zespołów ratownictwa medycznego i kontynuowali je przez około kwadrans.
Ponad 150 strażników z uprawnieniami ratowniczymi
Warszawska Straż Miejska przekazuje, że obecnie ponad 150 jej funkcjonariuszy posiada uprawnienia ratownicze. Każdy strażnik regularnie przechodzi również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W tym przypadku wiedza, szybka reakcja oraz dostęp do defibrylatora AED pozwoliły na rozpoczęcie akcji ratunkowej natychmiast po stwierdzeniu braku czynności życiowych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli widzimy człowieka siedzącego lub leżącego nieruchomo w miejscu publicznym, nie powinniśmy automatycznie zakładać, że śpi. Warto sprawdzić, czy reaguje i czy potrzebuje pomocy.
Jeżeli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo, należy natychmiast wezwać pomoc pod numerem 112 lub 999 i rozpocząć resuscytację zgodnie z instrukcjami operatora. Jeśli w pobliżu znajduje się AED, należy z niego skorzystać. Urządzenie samo przekazuje użytkownikowi kolejne polecenia.
Na al. Krakowskiej strażnicy nie przeszli obojętnie obok nieruchomego mężczyzny. Po około 30 minutach wspólnej walki funkcjonariuszy i ratowników udało się przywrócić jego czynności życiowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.