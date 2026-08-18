Wielka promocja w Biedronce tylko do 19 sierpnia. Warto się pospieszyć
Rodzice kompletujący szkolną wyprawkę powinni zwrócić uwagę na krótką promocję Biedronki. Tylko do środy 19 sierpnia 2026 roku przy zakupie 6 produktów objętych akcją aż 3 najtańsze można otrzymać gratis. Promocja obejmuje m.in. artykuły piśmiennicze i plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki oraz worki. Czasu zostało niewiele.
Akcja rozpoczęła się 17 sierpnia i trwa zaledwie 3 dni. Biedronka potwierdza w swojej aktualnej ofercie, że część promocji związanych z wyprawką szkolną obowiązuje właśnie od 17 do 19 sierpnia 2026 roku.
3+3 gratis w Biedronce. Na czym polega promocja?
Zasada jest bardzo prosta. Klient wybiera 6 produktów promocyjnych, a 3 najtańsze spośród nich otrzymuje gratis.
To oznacza, że szczególnie dużo można zaoszczędzić, odpowiednio dobierając produkty o zbliżonych cenach. Przy kompletowaniu większej wyprawki dla dziecka różnica w końcowym rachunku może być wyraźna.
Według informacji zamieszczonych w materiałach promocyjnych akcja obejmuje artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki oraz worki.
Nie wszystkie produkty biorą udział w akcji
Przed włożeniem produktów do koszyka trzeba jednak sprawdzić oznaczenia promocji. Z materiałów Biedronki wynika, że z akcji wyłączone są m.in. produkty marek Vans, Adidas i Fila, a także bidony i lunchboxy, papier do drukarki, książki, meble oraz lampki szkolne.
Dlatego przy większych zakupach najlepiej upewnić się, czy wszystkie wybrane artykuły mają oznaczenie uprawniające do skorzystania z mechanizmu 3+3 gratis.
Promocja przed początkiem roku szkolnego
Termin akcji nie jest przypadkowy. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało niewiele czasu, a druga połowa sierpnia to dla wielu rodzin moment intensywnego kompletowania wyprawek.
W aktualnej ofercie Biedronki znajdują się m.in. zeszyty, teczki, przybory do pisania, plecaki i worki szkolne. Sieć oferuje przykładowo plecak szkolny Edward Warchocki za 39,99 zł, worek za 19,99 zł czy zeszyty od kilku złotych.
Asortyment przyborów jest znacznie szerszy. W sprzedaży znajdują się m.in. długopisy, ołówki, zakreślacze, kredki, flamastry, korektory i inne akcesoria potrzebne podczas zajęć.
Jest ważny limit
Na grafice promocyjnej Biedronka wskazuje również ograniczenie. Dzienny limit wynosi 30 produktów, czyli maksymalnie 15 najtańszych produktów gratis, na kartę lub aplikację Moja Biedronka.
To szczególnie istotne dla rodziców robiących większe zakupy dla kilkorga dzieci. Przy kasie konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji, zgodnie z warunkami promocji.
Biedronka mocno walczy o klientów przed szkołą
Sieć prowadzi w tym roku szeroką kampanię związaną z powrotem uczniów do szkół. Biedronka informowała wcześniej, że w ubiegłorocznej edycji jej programu związanego z wyprawkami skorzystało 4,6 mln klientów. W 2026 roku sieć ponownie przygotowała rozbudowaną ofertę artykułów szkolnych.
Promocja 3+3 gratis może być więc jednym z najmocniejszych momentów sierpniowej sprzedaży wyprawek, zwłaszcza że obejmuje kilka kategorii produktów kupowanych przed rozpoczęciem zajęć.
Warto się pospieszyć. Promocja kończy się 19 sierpnia
Najważniejsza jest data. Oferta obowiązuje od 17 do 19 sierpnia 2026 roku, więc na skorzystanie z promocji pozostało bardzo mało czasu. Oficjalna strona Biedronki wskazuje oferty szkolne obowiązujące właśnie w tym przedziale.
Przy tak krótkiej akcji dostępność konkretnych wzorów plecaków, piórników czy innych popularnych artykułów może różnić się pomiędzy sklepami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli nie masz jeszcze kompletnej wyprawki szkolnej, zakupy do 19 sierpnia mogą pozwolić znacząco obniżyć rachunek. Największą korzyść daje odpowiednie zestawienie 6 produktów objętych promocją, ponieważ 3 najtańsze z nich są gratis.
Przed zapłatą sprawdź jednak 3 rzeczy: czy wszystkie produkty uczestniczą w akcji, czy używasz karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz czy nie przekraczasz dziennego limitu.
Nie warto odkładać zakupów na koniec tygodnia. Promocja 3+3 gratis kończy się już 19 sierpnia. Jeśli planujesz kupić plecak, piórnik, zeszyty i przybory szkolne, teraz jest moment, żeby porównać ceny i policzyć, ile faktycznie możesz zaoszczędzić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.