Systematyczne kontrole piwnic w blokach. Sypią się kary, bo mieszkańcy nie mają pojęcia, że większość rzeczy jest zakazanych
Piwnica nie jest miejscem, w którym można bez ograniczeń składować wszystko, co przestało mieścić się w mieszkaniu. Administratorzy i zarządcy budynków prowadzą systematyczne kontrole części piwnicznych. Sprawdzają przejścia, dostęp do instalacji oraz przedmioty, które mogą wywołać pożar albo utrudnić akcję ratowniczą. Kontrola może zakończyć się wezwaniem do usunięcia rzeczy, a w poważniejszym przypadku zgłoszeniem do Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pytań budzą butle, paliwo, farby, akumulatory, rowery i meble. Przepisy nie traktują ich jednak tak samo.
Kontrole piwnic nie są jednorazową akcją
Za bezpieczeństwo pożarowe budynku odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik, zależnie od umowy i faktycznego sposobu zarządzania nieruchomością. Musi zapewnić mieszkańcom możliwość ewakuacji, utrzymać urządzenia przeciwpożarowe w sprawności i przygotować obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej. Z tych obowiązków wynika konieczność regularnego sprawdzania także piwnic.
W praktyce administracje organizują obchody części wspólnych, przeglądają korytarze i reagują na zgłoszenia o zapachu paliwa, chemikaliów albo gazu. Sprawdzają również, czy ktoś nie zastawił dojścia do tablicy elektrycznej, głównego zaworu gazu, hydrantu, gaśnicy lub wyjścia. Jeśli problem powraca, kolejne kontrolr mogą odbywać się częściej.
Nie ma ogólnopolskiego kalendarza nakazującego otwieranie każdej komórki co 12 miesięcy. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wskazuje jednak, że dobrą praktyką jest okresowy przegląd stanu ochrony przeciwpożarowej, na przykład raz w roku, i bieżące usuwanie uchybień. Zarządca może ustalić własny harmonogram.
Co dokładnie sprawdzają podczas kontroli?
Najpierw oceniane są części wspólne: drożność przejść, stan drzwi, dostęp do instalacji i obecność materiałów palnych. Sterta kartonów na korytarzu jest dla kontrolującego ważniejsza niż słoiki na półce w prawidłowo użytkowanej komórce.
Zamknięta komórka nie oznacza pełnej dowolności. Administrator może wezwać użytkownika do jej udostępnienia, gdy przewiduje to regulamin albo istnieje podejrzenie zagrożenia. Sposób dostępu zależy od statusu pomieszczenia. Zwykły obchód nie pozwala pracownikowi administracji automatycznie przeciąć kłódki.
Kontrola Państwowej Straży Pożarnej ma odrębne zasady. Czynności w częściach wspólnych prowadzi się na podstawie pisemnego upoważnienia, doręczanego co do zasady co najmniej 7 dni wcześniej. Bez takiego wyprzedzenia PSP może działać między innymi po uzyskaniu informacji o zagrożeniu życia albo bezpośrednim niebezpieczeństwie pożaru.
Lista rzeczy zakazanych w piwnicy
- Pełne, częściowo napełnione i puste butle na gaz palny. Zakaz obejmuje między innymi butle z propanem-butanem, acetylenem oraz gazem używanym w kuchenkach turystycznych i grillach. Przepis wymienia także butle opróżnione. W środku mogą pozostać palne opary, dlatego napis „pusta” nie rozwiązuje problemu.
- Benzyna, aceton, rozpuszczalniki i inne łatwopalne ciecze. Rozporządzenie zalicza do materiałów niebezpiecznych pożarowo ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55 stopni Celsjusza. Państwowa Straż Pożarna wymienia wśród przykładów benzynę, naftę, rozpuszczalniki i alkohole możliwe do zapalenia w temperaturze otoczenia. Dotyczy to również pozostałości w kanistrze.
- Łatwopalne farby, lakiery, kleje i aerozole. Nie każda farba jest automatycznie objęta zakazem. Trzeba sprawdzić etykietę. Jeśli znajduje się na niej piktogram płomienia, informacja o łatwopalności albo produkt zawiera palny rozpuszczalnik, nie powinien trafić do piwnicy. To samo dotyczy łatwopalnych preparatów w sprayu i pojemników pod ciśnieniem.
- Fajerwerki, petardy, race i świece dymne. Wyroby pirotechniczne należą do materiałów niebezpiecznych pożarowo. Piwnica nie jest bezpiecznym magazynem dla paczki pozostałej po sylwestrze. Wilgoć, uszkodzone opakowanie i przypadkowe źródło zapłonu mogą doprowadzić do gwałtownego rozwoju zdarzenia.
- Materiały wybuchowe, amunicja, pociski i niewybuchy. Tych przedmiotów nie wolno przechowywać ani samodzielnie przenosić. Znaleziska przypominającego granat, pocisk lub element amunicji nie należy dotykać. Trzeba oddalić się, zabezpieczyć miejsce przed dostępem innych osób i zadzwonić pod numer 112.
- Karbid i substancje reagujące z wodą. Karbid w kontakcie z wodą wytwarza palny acetylen. Do zakazanej grupy należą również materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, ulegające samoczynnemu rozkładowi lub mające skłonność do samozapalenia. Nazwa produktu może niewiele mówić, dlatego rozstrzygające są oznaczenia na opakowaniu i karta charakterystyki.
- Pojazdy silnikowe w pomieszczeniu, które nie jest garażem. Nie wolno garażować tam motocykla, motoroweru lub innego pojazdu silnikowego z paliwem w zbiorniku i podłączonym zasilaniem akumulatorowym. Przepis dopuszcza taki pojazd w pomieszczeniu nieprzeznaczonym do garażowania dopiero po opróżnieniu zbiornika oraz trwałym odłączeniu akumulatora.
- Materiały palne i przedmioty pozostawione na korytarzu. Kartony, opony, meble, wózki, rowery i worki nie mogą leżeć na drodze komunikacji ogólnej w piwnicy. Zakazane jest składowanie tam materiałów palnych oraz ustawianie rzeczy w sposób zmniejszający wymaganą szerokość lub wysokość przejścia. Nie wolno także ograniczać dostępu do wyłączników prądu, zaworów gazu, urządzeń przeciwpożarowych i wyjść.
Rower i słoiki nie zawsze łamią przepisy
Lista zakazów nie oznacza, że administracja może nakazać opróżnienie każdej piwnicy do gołych ścian. Przetwory, narzędzia, sezonowe ubrania, meble czy zwykły rower nie są z nazwy objęte bezwzględnym zakazem przechowywania we własnej komórce. Muszą być jednak składowane bezpiecznie, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i regulaminem budynku.
Inaczej jest na korytarzu. KG PSP wyjaśnia, że rower może utrudnić ewakuację lub działania ratowników, a jego palne elementy zwiększają zagrożenie. Nawet jeśli obok da się przecisnąć, droga komunikacyjna nie służy jako dodatkowy magazyn. Podobna zasada dotyczy szaf, regałów, materacy, drzwi po remoncie i stosów makulatury.
Osobnej oceny wymagają sprawne akumulatory litowo-jonowe, na przykład od elektronarzędzi lub roweru elektrycznego. PSP podaje, że przepisy nie wprowadzają prostego zakazu przechowywania każdego sprawnego akumulatora w piwnicy. Trzeba stosować się do instrukcji producenta. Akumulator uszkodzony, spuchnięty, przegrzany albo zużyty nie może być dalej użytkowany i składowany.
Po kontroli może przyjść wezwanie do usunięcia rzeczy
Administrator zwykle wskazuje przedmiot i termin usunięcia zagrożenia. Może powtórzyć kontrolę, sporządzić dokumentację i zawiadomić służby. Pisma nie należy ignorować tylko dlatego, że komórka jest uznawana za prywatną. Korzystanie z niej nie zwalnia z przepisów przeciwpożarowych.
Komendant powiatowy lub miejski PSP nadzoruje przestrzeganie tych przepisów. Po kontroli może w decyzji nakazać usunięcie uchybień w określonym terminie. Gdy występuje zagrożenie życia albo bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru, możliwy jest również zakaz użytkowania pomieszczenia lub części obiektu.
Art. 82 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu, grzywny albo nagany między innymi za nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, zastawianie dróg ewakuacyjnych i ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych. Nie oznacza to automatycznej kary za każdy stary stołek w zamkniętej komórce. Liczy się rodzaj rzeczy, miejsce oraz powodowane zagrożenie.
W Warszawie niebezpieczne odpady można oddać do PSZOK i MPSZOK
Usunięcie zakazanej substancji nie polega na wystawieniu jej przy altanie śmietnikowej. Według aktualnej informacji Warszawy 19115 stołeczne PSZOK przyjmują między innymi rozpuszczalniki, farby, kleje, oleje silnikowe, pojemniki po aerozolach, baterie i akumulatory. Część tych odpadów odbierają także mobilne punkty MPSZOK działające w dzielnicach według harmonogramu.
Odpady powinny znajdować się w szczelnym, nieuszkodzonym opakowaniu z etykietą pozwalającą rozpoznać zawartość. PSZOK nie przyjmuje paliw. Przed przewiezieniem butli gazowej, paliwa, fajerwerków albo nieznanej substancji trzeba ustalić bezpieczny sposób odbioru z dystrybutorem, operatorem odpadów lub służbami. Nie należy wozić takich rzeczy na próbę w bagażniku.
Co zrobić przed najbliższą kontrolą piwnicy?
Najpierw obejrzyj wszystkie butle, kanistry, puszki i pojemniki. Przeczytaj etykiety, znajdź symbole zagrożeń i sprawdź, czy opakowania nie przeciekają. Usuń z piwnicy butle przeznaczone do gazów palnych, także te uznawane za puste. Nie przelewaj nieznanej cieczy do butelki po napoju i nie mieszaj resztek chemikaliów.
Następnie wyjdź na piwniczny korytarz i sprawdź, czy nie stoją tam Twoje kartony, opony, meble albo rower. Przejście ma pozostać wolne, podobnie jak dojście do instalacji, gaśnic, hydrantów i drzwi. Jeśli zauważysz wyciek, silny zapach paliwa lub gazu, nie włączaj światła i nie próbuj samodzielnie znaleźć źródła. Opuść miejsce, ostrzeż innych i zadzwoń pod numer 112.
Na koniec przeczytaj regulamin swojej wspólnoty lub spółdzielni. Może być bardziej szczegółowy niż ogólne przepisy i wskazywać dodatkowe ograniczenia wynikające z konstrukcji budynku. Systematyczna kontrola nie służy zaglądaniu mieszkańcom do pudeł. Ma wykryć zagrożenie, zanim dym, ogień albo wybuch odetną drogę ucieczki całemu blokowi.
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Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.