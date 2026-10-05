Jedno paliwo zostało poza rządową obniżką. Kierowcy płacą nawet 3,49 zł za litr
Benzyna i olej napędowy znalazły się w centrum nowych zmian na stacjach paliw, ale jest grupa kierowców, której sytuacja wygląda inaczej. LPG nie zostało objęte mechanizmem maksymalnych cen w programie „Ceny Paliwa Niżej”. Prognozy na tydzień 5–11 października wskazują ceny autogazu w okolicach 3,21–3,31 zł za litr, ale na konkretnych stacjach rozpiętość jest znacznie większa. W poniedziałek można było znaleźć LPG zarówno za około 3,09 zł, jak i za 3,49 zł za litr.
Ostatnie dni przyniosły ogromne zmiany na polskich stacjach. Kierowcy samochodów benzynowych i diesli obserwują nowe maksymalne ceny detaliczne, publikowane w ramach mechanizmu „Ceny Paliwa Niżej”.
Autogaz znajduje się jednak poza tym systemem maksymalnych cen. To oznacza, że właściciele samochodów z instalacją LPG nie mają analogicznego limitu ceny detalicznej.
Benzyna i diesel z limitem. LPG bez niego
Od wtorku, 6 października, maksymalne ceny wynoszą:
Pb95 – 6,79 zł/l, Pb98 – 7,66 zł/l, olej napędowy – 7,82 zł/l.
To górne limity – stacje mogą oczywiście sprzedawać paliwo taniej.
W przypadku LPG takiego maksymalnego poziomu nie wyznaczono. Cena autogazu nadal zależy więc od sytuacji rynkowej i polityki konkretnej sieci czy stacji.
To istotna różnica, szczególnie że w ostatnich dniach większość uwagi skupia się na dużych obniżkach benzyny i oleju napędowego.
LPG nawet po 3,49 zł za litr
Różnice między poszczególnymi stacjami są spore.
W poniedziałkowym zestawieniu cen można było znaleźć autogaz za około 3,09 zł/l, ale na innych stacjach cena dochodziła do 3,49 zł/l.
To aż 40 groszy różnicy na jednym litrze.
Przy tankowaniu 40 litrów LPG oznacza to różnicę sięgającą 16 zł na jednym tankowaniu.
Dlatego w przypadku autogazu jeszcze większego znaczenia nabiera porównywanie cen na konkretnych stacjach.
Jest nowa prognoza cen LPG
Eksperci e-petrol.pl w prognozie na okres 5–11 października wskazują przedział około 3,21–3,28 zł/l dla LPG. Z kolei prognozy Reflex lokują cenę autogazu w okolicach 3,31 zł/l.
Dla kierowców korzystających z LPG oznacza to zupełnie inną sytuację niż w przypadku benzyny i diesla. Nie ma administracyjnie wyznaczonego maksymalnego pułapu, a ceny mogą mocniej różnić się pomiędzy stacjami.
We wtorek nowe ceny benzyny i diesla
Różnica będzie szczególnie widoczna od wtorku, 6 października.
Maksymalna cena Pb95 wzrośnie wtedy z 6,73 do 6,79 zł/l, a Pb98 z 7,59 do 7,66 zł/l. Jednocześnie limit dla oleju napędowego spadnie z 7,88 do 7,82 zł/l.
Kierowcy LPG nie dostaną jednak podobnej, oficjalnie określonej ceny maksymalnej.
Nie oznacza to automatycznie, że LPG musi gwałtownie drożeć. Prognozy wskazują raczej poziomy w rejonie nieco ponad 3,20–3,30 zł. Kluczowa różnica polega na tym, że autogaz pozostaje poza mechanizmem maksymalnych cen obejmującym benzynę i olej napędowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.