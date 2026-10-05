Netto odpaliło wielkie promocje. Berlinki za 2,99 zł, do tego dwie akcje 1+1 gratis

5 października 2026 23:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Netto rozpoczęło nową falę promocji, która potrwa do soboty, 10 października. Wśród najmocniejszych ofert znalazły się Berlinki Classic za 2,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Są też dwie akcje 1+1 gratis – na jaja ściółkowe „Od Kokoszki” oraz płyn do płukania Lenor. Przy odpowiednio zaplanowanych zakupach oszczędności mogą być spore.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Szyld sklepu sieci Netto.
Fot. Warszawa w Pigułce.

Nowa oferta Netto obowiązuje od 5 do 10 października. Sieć postawiła zarówno na produkty spożywcze, jak i chemię gospodarczą.

Zobacz również:

Berlinki za 2,99 zł

Pierwszą mocną ofertą są Berlinki Classic w opakowaniach 270 g.

Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej paczki spada do 2,99 zł. Oznacza to, że za dwa opakowania, czyli łącznie 540 g produktu, trzeba zapłacić 5,98 zł.

Poza promocją jedno opakowanie kosztuje 5,99 zł, więc dwie paczki kosztowałyby 11,98 zł. Różnica wynosi zatem aż 6 zł.

Jaja „Od Kokoszki” 1+1 gratis

Kolejna akcja dotyczy jaj ściółkowych „Od Kokoszki”.

Netto zastosowało tutaj prosty mechanizm 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań drugie jest gratis, dzięki czemu efektywna cena jednego opakowania wynosi 4,99 zł.

Zobacz również:

To oferta szczególnie interesująca dla osób, które i tak kupują większą liczbę jaj i mogą wykorzystać oba opakowania.

Lenor również 1+1 gratis

Mechanizm 1+1 gratis pojawia się również w dziale chemii gospodarczej. Promocją objęty został płyn do płukania Lenor.

Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją jeden z nich klient otrzymuje gratis zgodnie z zasadami promocji.

W przypadku takich ofert warto przed włożeniem produktów do koszyka sprawdzić dokładnie oznaczenia wariantów i pojemności objętych akcją.

Promocje tylko do soboty

Wszystkie trzy oferty są częścią aktualnej gazetki Netto obowiązującej od 5 do 10 października.

To oznacza, że klienci mają czas tylko do soboty. Szczególnie mocno wygląda oferta na Berlinki – przy zakupie dwóch cena pojedynczego opakowania spada z 5,99 do 2,99 zł, czyli praktycznie o połowę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna