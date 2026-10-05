Netto odpaliło wielkie promocje. Berlinki za 2,99 zł, do tego dwie akcje 1+1 gratis
Netto rozpoczęło nową falę promocji, która potrwa do soboty, 10 października. Wśród najmocniejszych ofert znalazły się Berlinki Classic za 2,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Są też dwie akcje 1+1 gratis – na jaja ściółkowe „Od Kokoszki” oraz płyn do płukania Lenor. Przy odpowiednio zaplanowanych zakupach oszczędności mogą być spore.
Nowa oferta Netto obowiązuje od 5 do 10 października. Sieć postawiła zarówno na produkty spożywcze, jak i chemię gospodarczą.
Berlinki za 2,99 zł
Pierwszą mocną ofertą są Berlinki Classic w opakowaniach 270 g.
Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej paczki spada do 2,99 zł. Oznacza to, że za dwa opakowania, czyli łącznie 540 g produktu, trzeba zapłacić 5,98 zł.
Poza promocją jedno opakowanie kosztuje 5,99 zł, więc dwie paczki kosztowałyby 11,98 zł. Różnica wynosi zatem aż 6 zł.
Jaja „Od Kokoszki” 1+1 gratis
Kolejna akcja dotyczy jaj ściółkowych „Od Kokoszki”.
Netto zastosowało tutaj prosty mechanizm 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań drugie jest gratis, dzięki czemu efektywna cena jednego opakowania wynosi 4,99 zł.
To oferta szczególnie interesująca dla osób, które i tak kupują większą liczbę jaj i mogą wykorzystać oba opakowania.
Lenor również 1+1 gratis
Mechanizm 1+1 gratis pojawia się również w dziale chemii gospodarczej. Promocją objęty został płyn do płukania Lenor.
Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją jeden z nich klient otrzymuje gratis zgodnie z zasadami promocji.
W przypadku takich ofert warto przed włożeniem produktów do koszyka sprawdzić dokładnie oznaczenia wariantów i pojemności objętych akcją.
Promocje tylko do soboty
Wszystkie trzy oferty są częścią aktualnej gazetki Netto obowiązującej od 5 do 10 października.
To oznacza, że klienci mają czas tylko do soboty. Szczególnie mocno wygląda oferta na Berlinki – przy zakupie dwóch cena pojedynczego opakowania spada z 5,99 do 2,99 zł, czyli praktycznie o połowę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.