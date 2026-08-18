Korzystasz z BLIK-a? Od 1 września część płatności zostanie automatycznie zablokowana
Miliony użytkowników BLIK-a czeka ważna zmiana. Od 1 września 2026 roku system ma automatycznie weryfikować określone transakcje jeszcze przed ich finalizacją. Jeśli płatność będzie kierowana do nielegalnego serwisu hazardowego znajdującego się w rejestrze Ministerstwa Finansów, nie zostanie zrealizowana. Dla osób używających BLIK-a do zwykłych zakupów zmiana ma pozostać praktycznie niezauważalna.
Nowe rozwiązanie ma ograniczyć możliwość wykorzystywania jednego z najpopularniejszych w Polsce systemów płatności do finansowania działalności prowadzonej niezgodnie z przepisami dotyczącymi hazardu.
Duża zmiana w BLIK-u od 1 września
Mechanizm zacznie obowiązywać 1 września 2026 roku. System będzie mógł sprawdzić, do jakiego podmiotu kierowana jest płatność, zanim pieniądze zostaną przekazane.
Jeżeli odbiorca zostanie zidentyfikowany jako nielegalny operator hazardowy, transakcja BLIK zostanie zablokowana.
Nie oznacza to jednak wprowadzenia ogólnego ograniczenia w korzystaniu z BLIK-a. Zmiana jest skierowana do konkretnego rodzaju transakcji.
Nie każdy serwis hazardowy zostanie objęty blokadą
Kluczowe znaczenie ma tutaj rozróżnienie pomiędzy legalnie działającymi podmiotami a serwisami oferującymi hazard bez wymaganych zezwoleń.
Nowe zabezpieczenie ma dotyczyć nielegalnych serwisów hazardowych. Podstawą weryfikacji ma być oficjalny wykaz prowadzony przez Ministerstwo Finansów.
Oznacza to, że użytkownik nie będzie musiał samodzielnie sprawdzać odbiorcy przed każdą transakcją. Kontrola ma odbywać się automatycznie w ramach systemu płatniczego.
BLIK sprawdzi transakcję przed jej wykonaniem
Mechanizm ma zostać zintegrowany z systemem BLIK. Do wymiany informacji z bazą resortu finansów wykorzystywany będzie interfejs API.
W praktyce oznacza to, że system będzie mógł zweryfikować płatność jeszcze przed jej finalizacją. Jeżeli zostanie wykryta próba przekazania pieniędzy do podmiotu objętego blokadą, transakcja nie dojdzie do skutku.
Wdrożenie rozwiązania wymagało zgody prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Robisz zakupy i płacisz BLIK-iem? Tutaj nic się nie zmieni
Najważniejsza informacja dla zdecydowanej większości użytkowników jest taka, że nowe rozwiązanie nie ma ograniczać zwykłych płatności BLIK.
Jeżeli płacimy za zakupy w sklepie internetowym, korzystamy z BLIK-a w punkcie handlowym albo wykonujemy inne standardowe operacje, nowy mechanizm nie powinien zmieniać sposobu korzystania z usługi.
Zmiany nie mają również negatywnie wpływać na wpłaty i wypłaty gotówki oraz przelewy na telefon BLIK.
Dlaczego wprowadzana jest blokada?
Nowe rozwiązanie ma utrudnić przepływ pieniędzy do podmiotów prowadzących działalność hazardową niezgodnie z polskim prawem.
Internet sprawił, że dostęp do zagranicznych serwisów stał się bardzo łatwy. Problem pojawia się wtedy, gdy dana platforma oferuje swoje usługi polskim użytkownikom bez wymaganych zezwoleń.
Blokowanie płatności ma uderzyć bezpośrednio w możliwość finansowania takiej działalności. Zamiast pozostawiać całą odpowiedzialność użytkownikowi, część kontroli zostanie przeprowadzona na poziomie samego systemu płatniczego.
Zmiana może dotyczyć ogromnej liczby użytkowników
BLIK jest obecnie powszechnie wykorzystywany podczas codziennych zakupów. Płacimy nim w internecie i sklepach stacjonarnych, wypłacamy pieniądze z bankomatów oraz przesyłamy pieniądze znajomym za pomocą numeru telefonu.
Dlatego informacja o blokowaniu części transakcji może początkowo budzić obawy. Nie chodzi jednak o ograniczenie BLIK-a jako metody płatności. Mechanizm ma reagować wyłącznie w określonych przypadkach związanych z nielegalnym hazardem.
Co zobaczysz, gdy płatność zostanie zablokowana?
Najważniejszym skutkiem będzie brak możliwości sfinalizowania określonej transakcji BLIK. Sam fakt, że użytkownik ma pieniądze na rachunku i prawidłowo autoryzuje operację, nie wystarczy, jeśli odbiorca zostanie objęty mechanizmem blokującym.
W praktyce od 1 września warto więc pamiętać, że odrzucona płatność nie zawsze musi oznaczać problem z kontem, aplikacją bankową albo kodem BLIK. Przyczyną może być również status podmiotu, do którego mają trafić pieniądze.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli używasz BLIK-a przede wszystkim do zakupów, przelewów na telefon, wpłat lub wypłat z bankomatu, od 1 września prawdopodobnie nie zauważysz żadnej różnicy. System nadal będzie działał w dotychczasowy sposób przy standardowych operacjach.
Zmiana stanie się odczuwalna wtedy, gdy użytkownik będzie próbował zapłacić BLIK-iem podmiotowi prowadzącemu nielegalną działalność hazardową i objętemu odpowiednim wykazem.
Od 1 września 2026 roku taka transakcja ma zostać automatycznie zatrzymana przed przekazaniem pieniędzy.
Dla zwykłego użytkownika BLIK-a najważniejsza wiadomość jest więc prosta: nie trzeba rezygnować z tej metody płatności ani zmieniać sposobu korzystania z aplikacji bankowej. Nowe zabezpieczenie ma działać w tle i obejmować konkretną kategorię transakcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.