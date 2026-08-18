Czarny ekran w warszawskich mieszkaniach. Jedna nocna zmiana wyłączy sześć kanałów na zawsze

18 sierpnia 2026 17:21 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Ostatni ogólnopolski multipleks nadający w przestarzałym standardzie ma zostać przełączony na nowy w ciągu jednej nocy, bez podziału na regiony i bez okresu przejściowego. Operator zapowiada, że wystarczy do tego kilka godzin. Dla części widzów w Warszawie i całym kraju skutek będzie nieodwracalny bez zakupu sprzętu.

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Para ogląda film na starym telewizorze.
Para ogląda film na starym telewizorze. | Fot. Pressmaster / Shutterstock

MUX-8 przechodzi na DVB-T2/HEVC, a stare odbiorniki nie zobaczą go w ogóle

Cyfryzacja polskiej telewizji naziemnej kończy się na ósmym multipleksie. Pozostałe ogólnopolskie multipleksy, czyli MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4 i MUX-6, nadają w standardzie DVB-T2 z kodowaniem HEVC od końca 2023 r. MUX-8 pozostał przy starszym DVB-T i rozdzielczości SD, choć formalnie droga do zmiany jest otwarta od dawna. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodził się na zmianę decyzji rezerwacyjnej dla tego multipleksu jeszcze w 2024 r., a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wprowadziła odpowiednie zmiany w koncesjach nadawców. Operator infrastruktury deklaruje pełną gotowość techniczną.

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Sposób przeprowadzenia operacji będzie inny niż przy poprzednich migracjach. Gdy w grudniu 2023 r. standard zmieniał MUX-3 z kanałami TVP, przełączenie rozbito na dwa etapy: 15 grudnia dla Polski zachodniej i 19 grudnia dla wschodniej. Tym razem etapów nie będzie. Jak powiedziała rzeczniczka prasowa Emitela Agnieszka Sobucka w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, przełączenie można wykonać od ręki, w godzinach nocnych w wyznaczonym terminie. Data wciąż nie została podana. Pierwotnie mówiono o początku 2026 r., potem termin się przesuwał, a 2 czerwca 2026 r. Telewizja Republika ruszyła na MUX-8 w jakości HD bez zmiany standardu całego multipleksu, co było raczej półkrokiem niż zapowiadaną migracją.

Skutek dla widza jest prosty i dlatego dotkliwy. Do odbioru sygnału w DVB-T2/HEVC potrzebny jest telewizor z odpowiednim tunerem albo zewnętrzny dekoder. Odbiorniki obsługujące wyłącznie stary DVB-T nie odbiorą tego multipleksu w żadnej konfiguracji, więc ponowne wyszukiwanie kanałów, restart urządzenia ani wymiana kabla niczego nie zmienią. Kanały po prostu znikną z listy i nie wrócą. Wszystkie telewizory sprzedawane w Polsce od 2020 roku obsługują DVB-T2, więc problem dotyczy głównie sprzętu starszego, a taki wciąż stoi w wielu mieszkaniach jako drugi odbiornik w kuchni czy sypialni.

Z MUX-8 zniknęły już dwa kanały, a reszta czeka na przełączenie

Ósmy multipleks przechodzi przez trudny okres także od strony programowej. 29 grudnia 2025 r. przestały być na nim nadawane Metro i Zoom TV, bo ich koncesje wygasły 28 grudnia, a nadawcy nie wystąpili o przedłużenie. Konkursy KRRiT na zwolnione miejsca nie przyniosły tłumu chętnych. W pierwszym postępowaniu na dwa miejsca wpłynął jeden wniosek, drugi konkurs ogłoszono 8 grudnia 2025 r. z terminem składania wniosków do 22 stycznia 2026 r. Powód niechęci nadawców jest kosztowy i techniczny zarazem: opłaty za emisję na tym multipleksie zbliżają się według nich do 1 mln zł miesięcznie, a zasięg jest ograniczony przez pasmo.

To właśnie pasmo jest sednem sprawy. MUX-8 nadaje w zakresie VHF, czyli 174-230 MHz, podczas gdy pozostałe multipleksy korzystają z UHF. Do jego odbioru potrzebna jest inna antena niż ta, która wystarcza do odbioru TVP, Polsatu czy TVN. Nadawcy od dawna postulują przeniesienie ósmego multipleksu do pasma przewidzianego dla MUX-5, a w kwietniu 2026 r. UKE rozpoczął konsultacje dotyczące konkursu na operatora tego nowego multipleksu, ujawniając harmonogram uruchamiania sieci i warunki dla zwycięzcy postępowania.

W warszawskich blokach o odbiorze decyduje antena zbiorcza,

Stolicę obsługują dwa duże obiekty nadawcze: RTCN Warszawa/Raszyn oraz RTCN Warszawa/PKiN. W domach jednorodzinnych na Wesołej, Wawrze czy Białołęce właściciel ma sprawę we własnych rękach, bo antena jest jego i może ją wymienić albo dostawić drugą, przystosowaną do pasma VHF. W zabudowie wielorodzinnej sytuacja wygląda inaczej. Mieszkaniec bloku na Bemowie czy Gocławiu korzysta z instalacji zbiorczej, a o jej stanie i wyposażeniu decyduje spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa. Jeżeli instalacja nie jest przystosowana do odbioru w paśmie VHF, kupno nowego telewizora niczego nie załatwi, bo sygnał do gniazdka po prostu nie dotrze.

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To rozróżnienie warto zrobić zawczasu, ponieważ po przełączeniu do administracji trafi fala zgłoszeń jednocześnie. Sprawdzenie jest proste: jeżeli w mieszkaniu dziś odbierane są Nowa TV, WP, Republika czy wPolsce24, instalacja pasmo VHF obsługuje i po zmianie standardu problemem pozostanie wyłącznie sam odbiornik. Jeżeli tych kanałów nie ma na liście, a inne działają, kłopot leży po stronie instalacji budynku i zgłoszenie należy skierować do zarządcy, a nie do sklepu z elektroniką.

Nocne przerwy trwają kilka godzin, a nie kilka dni

Osobną sprawą, którą łatwo pomylić z migracją, są rutynowe prace serwisowe na nadajnikach. Operator infrastruktury nadawczej przeprowadza je cyklicznie i publikuje harmonogram przerw, zwykle z wyprzedzeniem. Wyłączenia obejmują konkretne obiekty i konkretne multipleksy, trwają najczęściej od kilku do kilkunastu godzin i przypadają głównie na noc, między północą a szóstą rano, choć zdarzają się także przedziały dzienne. Komunikat o braku sygnału w takiej sytuacji nie oznacza awarii domowego sprzętu ani końca nadawania danego kanału.

Bez dekodera te kanały nie wrócą, choćby telewizor był przestrajany codziennie

Gdyby przełączenie MUX-8 nastąpiło dziś w nocy, jutro rano część mieszkańców stwierdziłaby, że z listy zniknęły cztery pozycje, i zaczęłaby od ponownego wyszukiwania kanałów. To działanie nic nie da, jeżeli odbiornik nie obsługuje DVB-T2/HEVC. Sprawdzić to można od razu, bez czekania na zmianę: skoro MUX-3 z kanałami TVP nadaje w nowym standardzie od grudnia 2023 r., obecność TVP1 na liście oznacza, że telewizor sobie z nim radzi. Brak TVP przy działających innych kanałach to sygnał odwrotny i zapowiedź kłopotu.

Rozwiązaniem dla starszego sprzętu jest zewnętrzny dekoder DVB-T2/HEVC, czyli wydatek rzędu kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych, podłączany kablem HDMI albo, w naprawdę starych odbiornikach, przez złącze SCART. Jeden dekoder obsługuje jeden telewizor, więc gospodarstwo z odbiornikiem w salonie i drugim w kuchni potrzebuje dwóch. Przy zakupie liczy się jeden szczegół: samo oznaczenie DVB-T2 nie wystarcza, urządzenie musi obsługiwać kodek HEVC, czyli H.265.

Ostatnia rzecz dotyczy terminu. Data przełączenia nie została ogłoszona, a operator zapowiada operację nocną, więc ostrzeżenia z wyprzedzeniem kilku tygodni raczej nie będzie. Kto ma w domu odbiornik starszy niż z 2020 roku i ogląda kanały z ósmego multipleksu, ma dziś czas na spokojne przygotowanie się. Po przełączeniu zostanie mu wizyta w sklepie w towarzystwie wszystkich sąsiadów w identycznej sytuacji.

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