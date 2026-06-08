Dramatyczne dane. Polacy zadłużają się po utracie pracy. 2,4 mln dłużników i 934 tys. bez pracy
Przez cały ubiegły rok stopa bezrobocia nie przekraczała progu, który ekonomiści traktują jako granicę psychologiczną. W I kwartale 2026 roku ta bariera pękła – i niemal natychmiast w bazach BIG InfoMonitor i BIK zaczęły pojawiać się efekty: nowe długi, nowi dłużnicy i rosnące zaległości w rachunkach, które wcześniej były płacone w pierwszej kolejności. Mechanizm jest brutalnie prosty – utrata pracy zabija płynność, a zamrożony rynek wakatów odbiera możliwość szybkiego powrotu.
Próg 6 proc. pękł w styczniu – i już nie wrócił
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce przez cały 2025 rok utrzymywała się poniżej 6 proc. W styczniu 2026 roku wskaźnik skoczył do 6,0 proc. – ostatni raz taki poziom przekroczyła w 2021 roku. W marcu osiągnął 6,1 proc., a w kwietniu nieznacznie spadł do 6,0 proc. – w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,3 tys. osób. To o 131,6 tys. więcej niż rok wcześniej – tak silnego wzrostu liczby bezrobotnych nie notowano od marca 2021 roku.
Nie jest to wzrost równomierny. Warmia i Mazury zbliżają się do granicy 10 proc., a największą dynamikę wzrostu odnotowano w województwach lubuskim i śląskim, związaną z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego i wydobywczego. Na przeciwnym biegunie stoi Warszawa – stolica odnotowuje stopę bezrobocia 1,6 proc. i należy do miast o najniższym wskaźniku w Polsce. Jednak ta liczba jest myląca w szerszym kontekście: Mazowsze bez regionu stołecznego ma bezrobocie na poziomie 9,4 proc. – Warszawa to wyspa, wokół której problem jest dużo poważniejszy.
Rynek pracy wszedł w fazę zamrożenia wakatów. Według danych GUS liczba wolnych miejsc pracy spadła do 85,8 tys. – zmiana o blisko 10 proc. w ujęciu kwartalnym. Nowe stanowiska oferuje dziś tylko 4,4 proc. firm w Polsce. Przy takim ograniczeniu podaży pracy utrata zatrudnienia przestaje być chwilową przerwą – staje się pułapką.
Jak szybko brak pracy zamienia się w dług – dane z I kwartału
Najnowszy raport BIG InfoMonitor i BIK opublikowany 2 czerwca 2026 roku pokazuje bezpośrednie przełożenie sytuacji na rynku pracy na zobowiązania finansowe Polaków. Liczby są twarde:
|Wskaźnik
|Wartość (I kw. 2026)
|Zmiana
|Łączne zaległe długi konsumentów (BIG + BIK)
|81,5 mld zł
|+139 mln zł w ciągu 3 miesięcy
|Liczba niesolidnych dłużników
|blisko 2,4 mln osób
|+1 622 nowych dłużników w I kw.
|Średnie przeterminowane zadłużenie na osobę
|34 000 zł
|wzrost r/r
|Dłużnicy w wieku 35-44 lata
|608 796 osób
|największa grup wiekowa; przybywa ich najszybciej
|Dłużnicy w wieku 45-54 lata
|blisko 551 000 osób
|zaległości: prawie 26 mld zł
|Zaległości grupy 35-44 lata
|19,3 mld zł
|–
Źródło: BIG InfoMonitor, BIK – raport z 2 czerwca 2026 r. „Praca znika, długi rosną. Coraz więcej Polaków traci finansową równowagę”.
„Rozwiązaniu problemu nie sprzyja obecna sytuacja na rynku pracy, a zamrożone rekrutacje powodują, że utrata zatrudnienia często prowadzi do utraty płynności finansowej. Ponad połowa zaległości to długi pozakredytowe z tytułu bieżących rachunków czy czynszów. Oznacza to, że w domowych budżetach wyczerpały się rezerwy, a zaczęło się twarde zarządzanie kryzysowe” – wskazuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.
Ten jeden cytat tłumaczy mechanizm lepiej niż statystyki. Zaległości pozakredytowe – rachunki za prąd, czynsz, telefon – to nie kredyty wzięte w optymizmie. To bieżące koszty życia, których nie ma z czego pokryć. Gdy ktoś przestaje płacić za prąd, to nie znaczy, że źle zarządzał budżetem. To znaczy, że budżet przestał istnieć.
Kogo dług uderza najmocniej – pokolenie 35-44 pod ścianą
Struktura zadłużenia ujawnia coś niepokojącego: problem nie uderza w grupy marginesowe rynku pracy, lecz w jego trzon. Największą grupę w rejestrach dłużników stanowią osoby w wieku 35-44 lata – ponad 608 tysięcy niesolidnych dłużników, z zaległościami sięgającymi 19,3 mld zł. Tuż za nimi – grupa 45-54 lata, prawie 551 tys. osób z zaległościami blisko 26 mld zł.
To nie przypadek. GUS potwierdza, że właśnie w tych grupach wiekowych notuje się obecnie największe wzrosty liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. To pokolenie u szczytu aktywności zawodowej, obciążone jednocześnie kredytami hipotecznymi, kosztami edukacji dzieci i utrzymania rodziny. Gdy praca znika, bufory finansowe wyczerpują się szybciej niż u młodszych bez zobowiązań i starszych z niższymi kosztami życia.
Dodatkowy czynnik: ok. 15 proc. pracujących w Polsce – blisko 3 mln osób – otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Przy płacy minimalnej 4 806 zł brutto stworzenie poduszki finansowej na wypadek nagłej utraty pracy jest praktycznie niemożliwe. Miesiąc lub dwa bez dochodu wystarczą, żeby pojawić się w rejestrze BIG.
„Sytuacja na rynku pracy i rosnące zaległości Polaków to zjawiska silnie ze sobą powiązane. Wzrost przeterminowanego zadłużenia pozakredytowego i kredytowego stanowi dziś twardy dowód na to, że zastój w rekrutacjach wyraźnie odbija się na portfelach konsumentów” – ocenia dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.
Komu Polacy przestają płacić jako pierwszym – i to mówi wszystko o skali kryzysu
Dane z Raportu o Kulturze Finansowej BIG InfoMonitor pokazują coś, czego żadna statystyka długu nie ujawnia wprost: hierarchię płatności w momencie kryzysu. Gdy kończy się gotówka, Polacy dokonują ostrej selekcji – i ta selekcja jest bardzo wymowna.
|Komu przestajemy płacić jako pierwszym
|Odsetek wskazań
|Członkowie rodziny
|70 proc.
|Znajomi i przyjaciele
|65 proc.
|Kary za jazdę bez biletu
|37 proc.
|Rachunki za telefon i internet
|21 proc.
|Opłaty dla spółdzielni mieszkaniowych
|21 proc.
|Firmy pożyczkowe („chwilówki”)
|wyżej niż przeciętnie
|Dostawcy prądu, gazu i wody
|12 proc.
Źródło: Raport „Kultura finansowa w Polsce. Czy uczciwość nadal jest w cenie?” – BIG InfoMonitor, 2026 r.
Wniosek jest prosty: najpierw zawodzi się bliskich – bo nie grożą egzekucją. Potem ignoruje się kary i drobne rachunki. Na końcu, gdy sytuacja jest naprawdę dramatyczna, przestaje się płacić za prąd i wodę – bo to oznacza natychmiastowe odcięcie. Ten schemat pokazuje, że 81,5 mld zł zaległości to nie liczba abstrakcyjna. Za każdą złotówką stoi konkretna decyzja konkretnego człowieka, który wybrał komu nie zapłaci tym razem.
„Niezależnie od bieżącej sytuacji materialnej, w polskim społeczeństwie wciąż pokutuje wybiórcza moralność finansowa. Przykładem jest abonament RTV, którego niepłacenie usprawiedliwia aż 37 proc. Polaków, czy jazda na gapę akceptowana przez 22 proc. badanych” – podkreśla Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.
Pesymizm bije rekordy – 45 proc. Polaków spodziewa się pogorszenia
Z badania koniunktury konsumenckiej GUS z kwietnia 2026 roku wynika, że ponad 45 proc. Polaków spodziewa się wzrostu bezrobocia w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy, w tym 16 proc. prognozuje jego wyraźne nasilenie. To najwyższy poziom pesymizmu notowany od 2023 roku – i wskaźnik wyprzedzający, który historycznie dobrze przewiduje rzeczywisty kierunek rynku pracy.
Pesymizm konsumentów ma bezpośrednie skutki gospodarcze: ograniczenie wydatków, odkładanie dużych zakupów, rezygnacja z kredytów. W efekcie gospodarka spowalnia, firmy ograniczają zatrudnienie – i koło się zamyka. To klasyczna pułapka nastrojów, którą ekonomiści obserwują w każdym cyklu spowolnienia.
Prognozy rynku pracy na II kwartał 2026 roku są niejednoznaczne. Z raportu ManpowerGroup wynika, że 40 proc. pracodawców planuje zwiększyć zatrudnienie w tym okresie – co brzmi optymistycznie. Ale „planuje” to nie „zatrudniło”, a dane z urzędów pracy pokazują wciąż bardzo ograniczoną podaż wakatów: zaledwie 85,8 tys. wolnych miejsc pracy w całej Polsce przy blisko 934 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.
Warszawa: wyspa niskiego bezrobocia z coraz wyższą falą wokół
Warszawa ze stopą bezrobocia 1,6 proc. wygląda jak oderwana od reszty kraju. W ciągu pierwszych 2 miesięcy roku przybyło tu 517 nowych bezrobotnych, a wskaźnik bezrobocia wzrósł rok do roku o 4,8 proc. To zmiana mała w liczbach bezwzględnych, ale dynamika jest sygnałem. Stolica nigdy nie była całkowicie odporna na ogólnokrajowe trendy – reaguje z opóźnieniem i słabiej, ale reaguje.
Ważniejszy kontekst to Mazowsze poza Warszawą: stopa bezrobocia w regionie mazowieckim z wyłączeniem stołecznego wynosi 9,4 proc. – czyli więcej niż średnia krajowa. Ostrołęka, Radom, Siedlce, Płock – to miasta, gdzie wzrost bezrobocia jest odczuwalny bezpośrednio. Znaczna część mieszkańców tych miast dojeżdżała do pracy w Warszawie lub w jej okolicach. Zamrożenie rekrutacji w stolicy uderza w nich z podwójną siłą: tracą miejsca pracy lokalnie i nie mogą liczyć na oferty z centrum województwa.
BIG InfoMonitor nie publikuje danych o zadłużeniu w podziale na dzielnice Warszawy, ale struktura dłużników w grupie 35-44 lat dobrze odpowiada demografii takich dzielnic jak Praga-Południe, Targówek, Białołęka czy Wawer – gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna, wyższy udział pracowników fizycznych i usługowych oraz mniejszy bufor oszczędności na wypadek nagłej utraty pracy.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak nie stać się częścią tej statystyki
1. Sprawdź swoją historię w BIG InfoMonitor i BIK – zanim zrobi to pracodawca lub bank
Raport BIG InfoMonitor jest bezpłatny raz na 6 miesięcy – wejdź na big.pl i sprawdź, czy nie figurujesz w rejestrze. BIK oferuje darmowy raport raz w roku na bik.pl. Wielu dłużników nie wie, że są wpisani – bo zapomniana faktura sprzed lat mogła trafić do rejestru. Wpis w BIG blokuje dostęp do kredytów, rat i nowych umów telefonicznych.
2. Poduszka finansowa – minimum 3 miesiące wydatków
Przy stopie oszczędności Polaków i poziomie płacy minimalnej to trudne zalecenie. Ale dane BIG pokazują, że to właśnie brak rezerwy na 1-2 miesiące przekształca chwilową utratę pracy w trwały problem z długami. Nawet 500-1 000 zł odłożonych miesięcznie przez rok daje bufor, który przy utracie pracy może zapobiec opóźnieniom w rachunkach – i wpisowi do rejestru.
3. Jeśli masz trudności z płatnościami – działaj zanim pojawi się windykacja
Kontakt z wierzycielem przed terminem płatności daje realną szansę na negocjację: odroczenie terminu, rozłożenie na raty, zawieszenie odsetek. Po przekazaniu sprawy do windykacji lub komornika opcji jest znacznie mniej, a koszty znacznie wyższe. Przepisy o restrukturyzacji konsumenckiej pozwalają też na formalną ugodę z wierzycielem przy udziale mediatora – bezpłatnie przez samorządowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Jeśli szukasz pracy – zarejestruj się w urzędzie pracy nawet jeśli nie zamierzasz korzystać z zasiłku
Rejestracja w PUP (Powiatowy Urząd Pracy) daje dostęp do szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy, bonów na zasiedlenie i programów przekwalifikowania. 85,9 proc. zarejestrowanych bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku – ale mają dostęp do wszystkich instrumentów aktywizacyjnych. Nieznajomość tej możliwości to jeden z najczęstszych błędów osób tracących pracę po raz pierwszy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.