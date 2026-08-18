Dron nad Twoim domem. Urząd fotografuje bez Twojej wiedzy. Potem przychodzi list grozy
Nad domem pojawia się kamera, a kilka tygodni lub miesięcy później właściciel dostaje pismo z urzędu. W Warszawie zdjęcia dachów są już na tyle dokładne, że można na nich wychwycić dobudówkę, garaż albo budynek, którego nie widać w dotychczasowej bazie. To jednak dopiero początek sprawy – fotografia sama nie nalicza podatku i nie przesądza, że właściciel cokolwiek zataił.
Zdjęcie nie nalicza podatku, ale może uruchomić sprawdzanie
Dron nie wystawia decyzji. Może natomiast dostarczyć materiał, który pokaże rozbieżność: na fotografii stoi zamknięty garaż, większa dobudówka albo nowy budynek gospodarczy, a z danych podatkowych wynika coś innego. Wtedy organ podatkowy może rozpocząć czynności sprawdzające, zażądać wyjaśnień i poprosić o uzupełnienie informacji.
Podstawę daje Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 272 urząd może ustalać stan faktyczny potrzebny do sprawdzenia, czy zgadza się on z przedstawionymi dokumentami. Art. 274a pozwala wezwać podatnika do wyjaśnienia, dlaczego nie złożył wymaganej informacji, albo zapytać o dane, które wzbudziły wątpliwości. Pierwszy list może być więc zwykłym wezwaniem, a nie jeszcze decyzją o dopłacie.
Wezwanie do wyjaśnień, zawiadomienie o kontroli i decyzja ustalająca podatek mają inne skutki. Trzeba więc przeczytać nazwę pisma, podstawę prawną i pouczenie. Zdanie „wykryli mnie dronem” często opisuje dopiero sygnał, od którego urząd zaczął porównywanie danych.
Dach na mapie nie mówi, ile metrów jest opodatkowanych
Z góry dobrze widać obrys budynku, ale nie jego powierzchnię użytkową. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych każe przy budynkach brać pod uwagę powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Część pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50 procentach, a niższej niż 1,40 m nie wlicza się wcale. Kamera nie zajrzy pod skosy poddasza i nie zmierzy grubości ścian.
Fotografia nie odpowie też pewnie, do czego obiekt służy. Ta sama bryła może być otwartą wiatą, zamkniętym garażem, budynkiem gospodarczym albo częścią zajętą na działalność. Każda z tych kwalifikacji może dać inny wynik. Obrys dachu jest wskazówką, nie gotową podstawą opodatkowania.
Nie każdy nowy element na działce oznacza nowy podatek. Taras, pergola, wiata i budynek nie są tym samym w rozumieniu prawa. Od 2025 r. ustawa zawiera własne definicje budynku i budowli na potrzeby tego podatku. Urząd musi więc ustalić rodzaj obiektu, parametry, sposób użytkowania i moment powstania obowiązku.
Brak informacji może otworzyć urzędowi 5-letni termin
Osoba fizyczna składa informację IN-1 co do zasady w ciągu 14 dni od powstania okoliczności wpływających na podatek albo od ich zmiany. Przy nowym budynku obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed jej ostatecznym wykończeniem. Późniejsza zmiana sposobu wykorzystania może wpływać na podatek od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Najbardziej niepokojące jest pytanie o lata wstecz. Tu internet zwykle upraszcza przepisy. Art. 68 Ordynacji podatkowej przewiduje zasadniczo 3 lata na doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie. Jeśli podatnik nie złożył wymaganej informacji albo pominął dane potrzebne do wyliczenia podatku, termin może wynieść aż 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Nie oznacza to rachunku za 5 pełnych lat w każdej sprawie. Liczą się data powstania obowiązku, wcześniejsze informacje i data doręczenia decyzji. Urząd powinien stosować historyczne stawki, a nie mnożyć obecnej kwoty przez 5. Odsetki zależą zaś od chwili, w której konkretna należność stała się wymagalna.
Zgłoszenie budowy nie zastępuje informacji podatkowej, a zapłata podatku nie legalizuje samowoli. Dwa odrębne postępowania mogą dotyczyć tego samego garażu, lecz prowadzą je inne organy.
Warszawa widzi dach z dokładnością do 5 cm
W kwietniu 2026 r. stołeczny ratusz poinformował o nowych zdjęciach do ortofotomapy. Zrobiono je nie dronem, lecz z samolotu Vulcanair lecącego na wysokości około 1425-1489 m. Rozdzielczość terenowa zdjęć pionowych wynosi 5 cm. Skanowanie laserowe zebrało 12 punktów na 1 m kw., a w ścisłym centrum 25.
Dane mają trafić do Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy. Ratusz wymienia wśród zastosowań wykrywanie zmian i weryfikację zagospodarowania terenu. Opracowanie ma się zakończyć w grudniu 2026 r., a publiczna ortofotomapa pojawić w 1. kwartale 2027 r.
Nie dowodzi to, że Warszawa automatycznie rozsyła decyzje za każdy nowy dach. Pokazuje jednak dokładność materiału. Na Wawrze, Białołęce, w Wilanowie czy na obrzeżach Ursynowa obraz może ujawnić garaż lub dobudówkę. Algorytm albo urzędnik zaznaczy różnicę, ale nadal potrzebne jest sprawdzenie konkretnej nieruchomości.
Dron nie jest jednak miejską legendą. Wytyczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 7 maja 2025 r. dopuszczają pomiary fotogrametryczne z bezzałogowców przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków. GUGiK wymaga kontroli pomiaru w terenie. Dane EGiB, zgodnie z art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, są jedną z podstaw wymiaru podatków.
Stawki pokazują, dlaczego kwalifikacja ma znaczenie. W Warszawie w 2026 r. za 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego stawka wynosi 1,25 zł, za 1 m kw. pozostałego budynku 12 zł, a za powierzchnię związaną z działalnością gospodarczą 35,53 zł. Nieujawniony budynek gospodarczy o powierzchni 30 m kw. oznaczałby przy obecnej stawce 360 zł rocznie. Przy zajęciu tej samej powierzchni na biznes byłoby to 1065,90 zł. To tylko ilustracja dla 2026 r., nie wyliczenie zaległości za wcześniejsze lata.
Urzędnik nie może po prostu wejść do domu
Wezwanie do dokumentów nie daje kontrolerowi swobodnego wstępu za furtkę. Co do zasady urząd zawiadamia o zamiarze kontroli, a kontrolujący okazuje legitymację i doręcza upoważnienie. Zakres nie może wykraczać poza jego treść. Istnieją ustawowe wyjątki od zawiadomienia, ale kontrola ma reguły.
Art. 288 Ordynacji podatkowej pozwala na oględziny terenu, budynku lub mieszkania, gdy są niezbędne do ustalenia podatku. Wymagają one zgody kontrolowanego. Bez niej potrzebna jest procedura z udziałem prokuratora. Przeszukanie mieszkania ma dodatkowe warunki i również wymaga zgody prokuratora rejonowego. Zdjęcie z góry nie kasuje tych gwarancji.
Całkowite milczenie nie sprawi, że fotografia zniknie z akt. Lepiej poprosić o wskazanie rozbieżności, datę obrazu i przedstawić własny pomiar. Jeżeli urząd uzna obiekt za opodatkowany, powinien wyjaśnić kwalifikację i sposób obliczenia podstawy.
Zdjęcia posesji nie wyłączają prawa do prywatności
Urząd może przetwarzać dane potrzebne do ustawowych zadań bez indywidualnej zgody właściciela. Nie każda obserwacja jest jednak dozwolona. UODO przypomina, że dron może rejestrować ludzi, pojazdy i tablice, a kamera skierowana w cudzą strefę prywatną tworzy ryzyko naruszenia praw. Liczą się cel i zakres, podstawa prawna i zabezpieczenie materiału.
Czym innym jest okresowa ortofotomapa dachów, a czym innym dron zawieszony przy oknie. Najpierw ustal operatora i cel lotu. Przy podejrzeniu zagrożenia lub bezprawnego nagrywania można zawiadomić policję. Pytania o administratora, podstawę użycia danych i swoje prawa należy skierować do urzędu lub jego inspektora ochrony danych.
Dostałeś pismo po nalocie? Zrób to w tej kolejności
- Najpierw nazwij pismo. Sprawdź, czy to wezwanie w ramach czynności sprawdzających, zawiadomienie o kontroli, postanowienie czy decyzja. Zapisz datę odbioru. To od niej biegnie termin wskazany w pouczeniu.
- Poproś o rozbieżność. Ustal, jaki obiekt urząd widzi, na jakim zdjęciu, z którego dnia i z jakimi danymi go porównał. Masz interes w tym, by nie odpowiadać na domysły, lecz na konkretny zarzut.
- Zmierz wnętrze. Nie przyjmuj powierzchni dachu jako powierzchni użytkowej. Zgromadź dokumemtację budowy, rzuty, pomiary po wewnętrznej długości ścian, wysokość pod skosami, datę ukończenia oraz dowody pokazujące sposób korzystania z obiektu.
- Porównaj formularze. Wyjmij poprzednie decyzje podatkowe, złożone IN-1 i załączniki. Sprawdź nie tylko metry, ale także rodzaj budynku, udział we własności i datę zmiany. Jeśli błąd jest po Twojej stronie, korekta z rzeczowym wyjaśnieniem zwykle jest lepsza niż dalsze ignorowanie sprawy.
- Policz każdy rok. Przy żądaniu za wcześniejsze lata sprawdź termin z art. 68 Ordynacji podatkowej, daty doręczeń i stawki właściwe dla danego roku. Nie pozwól, by bieżąca stawka została bez wyjaśnienia przeniesiona wstecz.
- Odwołaj się terminowo. Od decyzji prezydenta miasta w sprawie podatku od nieruchomości osoba fizyczna może wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Zasadniczy termin to 14 dni od doręczenia. Gdy kwota jest prawidłowa, ale jednorazowa zapłata przekracza możliwości domowego budżetu, można złożyć wniosek o odroczenie, raty albo ulgę przewidzianą w art. 67a Ordynacji podatkowej.
Najgorszym doradcą po takim liście jest panika. Drugim – przekonanie, że skoro budynek stoi za wysokim płotem, urząd nigdy go nie zobaczy. Obraz rozpoczyna sprawę, lecz o podatku powinny zdecydować przepisy, prawidłowy pomiar i fakty dotyczące konkretnej nieruchomości.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.