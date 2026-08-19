Duże utrudnienia na Grójeckiej przez cały weekend. Zamkną jezdnię, 4 linie zmienią trasy
W piątek wieczorem drogowcy zamkną fragment jednej z najważniejszych ulic na Ochocie. Kierowcy jadący Grójecką w stronę alei Krakowskiej będą musieli zjechać na objazd, a autobusy 191, N38, N43 i N88 zmienią trasy. Utrudnienia mogą potrwać aż 50 godzin.
Jezdnia w stronę alei Krakowskiej będzie zamknięta przez maksymalnie 50 godzin
Asfaltowanie rozpocznie się w piątek, 21 sierpnia 2026 r. o godzinie 21:00. Wykonawca ułoży ostatnią warstwę nawierzchni na Grójeckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zgodnie z miejskim komunikatem kierowcy mają pojechać po nowym asfalcie najpóźniej w niedzielę, 23 sierpnia, o godzinie 23:00.
Nie zostanie zamknięta cała Grójecka w obu kierunkach. Niedostępna będzie jezdnia prowadząca w stronę alei Krakowskiej, od Baśniowej do skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej 1920 r. To krótki odcinek, ale znajduje się przy ważnym węźle łączącym Grójecką, Banacha, Bitwy Warszawskiej 1920 r., Wawelską i Kopińską. Skutki prac będą więc odczuwalne także na sąsiednich ulicach.
Termin zakończenia podano z zapasem. Jeżeli asfaltowanie i odbiory zakończą się wcześniej, ruch może wrócić przed niedzielą o 23:00. Kierowcy nie powinni jednak planować przejazdu Grójecką w tym kierunku, dopóki zapory i oznakowanie nie zostaną usunięte.
Objazd poprowadzi Kopińską, Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Jadący Grójecką w stronę Okęcia ominą zamknięty fragment ulicami Kopińską, Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Następnie wrócą na Grójecką za remontowanym odcinkiem. Kierowcy nadjeżdżający od strony Alej Jerozolimskich zostaną skierowani ulicą Sokołowskiego „Grzymały” do Białobrzeskiej, a dalej do Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Na trasach objazdowych może zrobić się tłoczno. Kopińska i Białobrzeska przejmą samochody, które zwykle jadą Grójecką. Największego ruchu można spodziewać się w piątek wieczorem oraz w sobotę, gdy mieszkańcy ruszą na weekendowe zakupy i wyjazdy. Problemy mogą pojawić się również na dojeździe do skrzyżowania Białobrzeskiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Zmiany nie kończą się na całkowicie zamkniętym fragmencie. Przed skrzyżowaniem Grójeckiej z Kopińską i za nim zostanie wyłączony lewy pas. Od Radomskiej do Baśniowej samochody pojadą tylko 1 pasem. Zwężenie może powodować kolejki jeszcze przed początkiem właściwego objazdu.
Na Wawelskiej przed Grójecką drogowcy zamkną 1 z 2 pasów pozwalających skręcić w lewo. Przejazd pozostanie możliwy, ale przepustowość skrętu spadnie o połowę. Kierowcy jadący od strony Trasy Łazienkowskiej powinni przygotować się na wolniejszy dojazd do Grójeckiej.
Na Baśniowej zmieni się kierunek ruchu. Nie będzie wyjazdu do Grójeckiej
Szczególnie uważni muszą być mieszkańcy Baśniowej i najbliższych posesji. Na odcinku od Grójeckiej do pierwszej drogi poprzecznej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w stronę Dorotowskiej. Wjazd z Grójeckiej będzie możliwy, lecz kierowcy nie wyjadą Baśniową z powrotem na Grójecką.
To zmiana istotna nie tylko dla osób mieszkających przy Baśniowej. Kierowca, który wjedzie tam z przyzwyczajenia i będzie próbował wrócić tą samą drogą, trafi na zakaz. Dalszą trasę trzeba będzie wybrać lokalnymi ulicami zgodnie z ustawionymi znakami. Nawigacja może przez pewien czas pokazywać stary układ, dlatego na miejscu pierwszeństwo ma czasowe oznakowanie.
Autobusy 191, N38, N43 i N88 pojadą inaczej, ale tylko w jednym kierunku
Asfaltowanie zmieni kursowanie 4 linii Warszawskiego Transportu Publicznego. Objazdy będą obowiązywały tylko w kierunku objętym zamknięciem. W przeciwną stronę autobusy mają kursować bez opisanej zmiany.
Autobusy 191 jadące w kierunku Regulskiej oraz nocne N43 w stronę Chomiczówki pojadą Kopińską i ulicą Sokołowskiego „Grzymały” do Alej Jerozolimskich. Tam wrócą na swoje stałe trasy. Pasażerowie powinni zwrócić uwagę, że objazd prowadzi inaczej niż ten wyznaczony dla części samochodów osobowych.
Linia N38 w kierunku P+R Al. Krakowska i N88 jadąca na Plac Szwedzki ominą utrudnienia Białobrzeską oraz Bitwy Warszawskiej 1920 r., a następnie wrócą na Grójecką. Zmiana dotyczy autobusów nocnych, więc będzie odczuwalna już w nocy z piątku na sobotę i w kolejnych nocach obowiązywania organizacji ruchu.
Objazd może wydłużyć przejazd, zwłaszcza gdy na Białobrzeskiej utworzy się kolejka. Przed wyjściem trzeba sprawdzić aktualny rozkład oraz wykaz przystanków w komunikacie WTP. Na ulicy decydujące będzie oznakowanie przystanków zastępczych i czasowo nieczynnych.
W opublikowanym wykazie zmian wskazano wyłącznie 4 linie autobusowe. Nie ogłoszono osobnej zmiany tras tramwajów związanej z tym asfaltowaniem. Roboty będą prowadzone na jezdni, przy działającym układzie torowym na Grójeckiej.
Nowy asfalt jest częścią budowy tramwaju do Dworca Zachodniego
Weekendowe roboty nie są zwykłym remontem nawierzchni. To część budowy tramwaju do Dworca Zachodniego. Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. powstała pełna „gwiazda”, czyli układ rozjazdów pozwalający tramwajom jechać we wszystkich kierunkach. Teraz wykonawca kończy nawierzchnię drogową przy przebudowanym węźle.
Cała powstająca trasa ma około 1,6 km długości. Tory pobiegną ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r., a następnie tunelem pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi do podziemnego przystanku przy stacji Warszawa Zachodnia. Około 600 m trasy znajdzie się pod ziemią, do czego dochodzi około 100 m rampy wjazdowej.
Według informacji Tramwajów Warszawskich z 22 lipca w tunelu gotowe było już 2/3 torowiska. Roboty na odcinku tunelowym mają zakończyć się w 4. kwartale 2026 r. Później odbędą się testy i odbiory prowadzone przez zewnętrzne służby. Ułożenie asfaltu na Grójeckiej nie oznacza więc jeszcze zakończenia całej inwestycji.
Nowe połączenie ma dowieźć pasażerów bezpośrednio w rejon peronów kolejowych. Podziemny przystanek tramwajowy na poziomie -2 zostanie połączony z antresolą windami, schodami stałymi i ruchomymi. Po drodze powstanie także przystanek przy Szczęśliwickiej.
Przejazd przez Ochotę w ten weekend zaplanuj z wyprzedzeniem
- Omiń Grójecką po 21:00. Zamknięcie zacznie się w piątek wieczorem. Przejazdu w stronę alei Krakowskiej nie należy planować aż do oficjalnego przywrócenia ruchu, najpóźniej w niedzielę o 23:00.
- Dodaj zapas czasu. Objazd przejmą Kopińska, Białobrzeska i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Korki mogą wpłynąć także na dojazd do Dworca Zachodniego, Okęcia i południowych dzielnic.
- Na Baśniowej patrz na znaki. Z ulicy nie będzie można wyjechać do Grójeckiej. Ruch od Grójeckiej zostanie poprowadzony tylko w stronę Dorotowskiej.
- Sprawdź kierunek autobusu. Zmiany obejmą linie 191, N38, N43 i N88 tylko w 1 kierunku. Numer linii nie wystarczy, bo kurs powrotny może jechać zwykłą trasą.
- Zweryfikuj przystanek tuż przed podróżą. Najnowsze komunikaty będą publikowane przez WTP i Infoulice. Rozkład w zewnętrznej aplikacji może nie od razu uwzględnić czasową organizację komunikacji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.