Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Nowe rozkłady już od 17 października
Warszawa przygotowuje się do Wszystkich Świętych. Już w najbliższy weekend, 17–18 października, zmienią się trasy i rozkłady wybranych autobusów. Pojazdy będą kursować częściej, a na niektórych liniach pojawią się większe autobusy. Tydzień później na stołeczne ulice wyjadą specjalne linie cmentarne, które ułatwią mieszkańcom dotarcie do największych nekropolii.
Warszawski Transport Publiczny rozpoczyna przygotowania do zwiększonego ruchu pasażerskiego przed 1 listopada. Zmiany zostaną wprowadzone etapami, aby ułatwić mieszkańcom odwiedzanie grobów bliskich jeszcze przed Wszystkimi Świętymi.
Pierwsze zmiany już 17 października. Autobusy pojadą częściej
W weekend 17–18 października zmienią się trasy i rozkłady kilku popularnych linii autobusowych.
Największe udogodnienia przygotowano dla osób odwiedzających Cmentarz Północny.
Autobusy linii 250 będą dojeżdżały nie tylko do bramy głównej i południowej, ale również do bramy zachodniej. Dodatkowe kursy między Metrem Młociny a bramą główną zapewnią połączenia co 15 minut w godzinach 9:00–17:00.
Zmiany obejmą także inne linie:
- 409 – zmieniona trasa przez ulice Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty, z dojazdem w pobliże Cmentarza Bródnowskiego.
- 500 – zwiększona częstotliwość kursowania.
- 212 – specjalny rozkład jazdy oraz zmiana nazwy przystanku Balkonowa na Cm. Bródnowski (Balkonowa).
- 169 i 181 – na trasy wyjadą większe autobusy.
Część zmian będzie obowiązywać również od 19 do 23 października.
Od 24 października ruszają specjalne linie cmentarne
Znacznie więcej zmian zaplanowano na weekend 24–25 października. Wtedy uruchomione zostaną pierwsze specjalne linie autobusowe i tramwajowe.
Autobusy cmentarne będą kursowały w godzinach 9:00–17:00:
- C09 – Metro Młociny – Cmentarz Północny, brama główna.
- C13 – Bródno-Podgrodzie – Cmentarz Północny, przez okolice Cmentarza Bródnowskiego i Powązek.
- C40 – Metro Młociny – Cmentarz Północny, brama zachodnia.
W niedzielę linia C09 będzie kursować nawet co 5 minut, a C13 i C40 co 10 minut.
Na tory wyjadą również tramwaje linii C1, C4 i C6, kursujące w godzinach 8:00–17:00 co 15 minut. Zapewnią dodatkowe połączenia w rejonie Cmentarza Bródnowskiego, Powązkowskiego i Wolskiego.
Zmiany także na regularnych liniach autobusowych
W weekend 24–25 października obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy. WTP zapowiada jednak dodatkowe kursy oraz bardziej pojemne pojazdy.
Linia 500 zostanie wydłużona do Powązek Wojskowych, a autobusy 727 dojadą do Cmentarza Południowego.
Zwiększy się także liczba kursów linii 173 na trasie Wiatraczna – Brata Alberta, co ułatwi dotarcie w okolice cmentarza przy ulicy Korkowej.
Częściej pojadą również autobusy linii 169, 180, 181, 183, 189, 409 i 500.
Warszawa. Co warto wiedzieć przed wyjazdem na cmentarz?
Najważniejsze daty to 17 i 24 października. W pierwszy z tych weekendów rozpoczną się zmiany na regularnych liniach autobusowych. Tydzień później uruchomione zostaną specjalne połączenia cmentarne.
Dodatkowe udogodnienia zaplanowano także na 26–30 października. W tych dniach linia C40 będzie kursować co 10 minut, obsługując trzy bramy Cmentarza Północnego.
Przed podróżą warto sprawdzić aktualny rozkład jazdy, ponieważ niektóre autobusy pojadą innymi trasami niż zazwyczaj.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.