Dwa miasta pod Warszawą bez ciepłej wody przez 5 dni. To 90 tysięcy ludzi
Od soboty, godziny 14:00, w kranach mieszkańców Pruszkowa i Piastowa nie ma ciepłej wody. Powodem są zaplanowane prace remontowe w Elektrociepłowni Pruszków, którą prowadzi spółka Orlen Termika. Przerwa potrwa do czwartku, 9 lipca, do godziny 6:00 rano – to prawie 5 pełnych dni bez ciepłej wody z sieci miejskiej, w środku lata.
Kogo dokładnie to dotyczy
Wyłączenie obejmuje całe miasto Pruszków oraz Piastów, w tym zasoby Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, TBS Zieleń Miejska, wspólnot mieszkaniowych i odbiorców indywidualnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Pruszkowie mieszka około 66 tysięcy osób, a w Piastowie ponad 22 tysiące – łącznie prawie 90 tysięcy ludzi w zasięgu jednej elektrociepłowni.
Zakład ma 80 lat i pamięta wojnę
Elektrociepłownia Pruszków to najstarszy zakład należący do Orlen Termika. Według danych spółki budynek został zniszczony w 80 procentach podczas II wojny światowej, a mimo to wznowił pracę już w grudniu 1945 roku, z mocą zaledwie 8 MW. Odbudowę zakończono w 1953 roku przy mocy 38 MW. Cztery lata później powstała koncepcja ogrzewania Pruszkowa z sieci miejskiej, a w 1959 roku zakład formalnie stał się elektrociepłownią – produkującą jednocześnie ciepło i prąd. Dziś sieć ciepłownicza obsługiwana przez zakład liczy 70 kilometrów i zaopatruje, poza Pruszkowem i Piastowem, także gminę Michałowice.
Obecnie elektrociepłownia zaspokaja 65 procent potrzeb cieplnych obu miast i okolicznych miejscowości.
Węgiel odchodzi, ale powoli
Na terenie zakładu trwa zmiana miksu paliwowego. Plan zakłada całkowitą rezygnację z węgla do 2035 roku. Pod koniec maja ruszyła budowa nowej kotłowni biomasowej. Jednostki gazowe i olejowe już działają, a docelowo mają dołączyć do nich pompy ciepła, pozwalające odzyskiwać energię cieplną ze ścieków. Prace prowadzone w tym tygodniu wpisują się w ten szerszy proces modernizacji infrastruktury, choć spółka nie sprecyzowała w komunikacie, czy tegoroczna przerwa dotyczy bezpośrednio elementów nowej inwestycji, czy standardowej, corocznej konserwacji sieci.
Sprawdź, czy Twój adres jest objęty wyłączeniem
Dostawcą ciepła w Pruszkowie i Piastowie jest wyłącznie Orlen Termika, więc każdy budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej w obu miastach zostaje bez ciepłej wody na czas prac – niezależnie od tego, czy zarządza nim spółdzielnia, wspólnota, czy jest to odbiorca indywidualny. Aktualne komunikaty i ewentualne zmiany terminu warto sprawdzać na stronie termika.orlen.pl w zakładce komunikatów prasowych.
Rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze, dla których brak ciepłej wody przez kilka dni jest szczególnie uciążliwy, mają możliwość skorzystania z termy elektrycznej lub bojlera, o ile instalacja w budynku na to pozwala – to rozwiązanie, po które część mieszkańców regionu sięga rokrocznie przy okazji podobnych, letnich wyłączeń.
Powrót do normalnych dostaw zaplanowano na czwartkowy poranek, 9 lipca, o godzinie 6:00. Ewentualne opóźnienie tego terminu spółka zwykle komunikuje na bieżąco na swojej stronie, gdy prace remontowe napotkają nieprzewidziane komplikacje.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.