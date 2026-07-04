MSZ przestrzega przed podróżami do jednego z ulubionych krajów wakacyjnych Polaków. „Nie jedź w te rejony”
Miliony Polaków co roku lądują w Turcji – to jeden z ulubionych kierunków wakacji Polaków. Do Antalyi, Bodrum czy Alanyi można udać się bez cienia niepokoju – i słusznie, bo te kurorty MSZ wciąż ocenia jako miejsca zwykłej ostrożności, dokładnie takiej samej jak w każdym innym popularnym kierunku wakacyjnym. Problem zaczyna się gdzie indziej.
Skąd nagle taka ostrość?
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do 30 km strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem w okręgach: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır” – czytamy w komunikacie na stronie gov.pl. To najwyższy, czwarty stopień zagrożenia – ten sam, jaki MSZ stosuje wobec stref działań wojennych.
Komunikat nie wziął się znikąd. Od końca lutego 2026 roku, gdy Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, region pogrążył się w niepewności, która dotarła też do Turcji. W marcu irańskie pociski dwukrotnie w ciągu tygodnia naruszyły turecką przestrzeń powietrzną – zostały przechwycone, a ich szczątki spadły akurat w rejonie Gaziantep, gdzie stacjonują bazy USA i NATO. Turcja w odpowiedzi rozmieściła tam systemy Patriot, ale sama nie odpowiedziała ogniem.
Osobny akapit ostrzeżenia dotyczy szerszego pasa południowo-wschodniej Turcji – Adany, Osmaniye, Diyarbakıru, Siirt czy Batman – gdzie MSZ odradza podróże niekonieczne, choć w niektórych miastach tego pasa, jak Gaziantep czy Van, dopuszcza pobyt przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
To nie tylko wojna w tle – Turcja ma własną historię zamachów
MSZ przypomina wprost, że Turcja pozostaje państwem zagrożonym terroryzmem, i ma na to twarde dane z ostatnich dwóch lat. W październiku 2024 roku w siedzibie firmy zbrojeniowej TUSAS pod Ankarą zamachowcy zabili 4 osoby, 14 zostało rannych. W tym samym roku w Stambule dwaj podejrzani powiązani z Państwem Islamskim zaatakowali kościół, zabijając jednego mężczyznę. We wrześniu 2025 roku w Izmirze uzbrojony napastnik, według władz nastoletni chłopak poddany praniu mózgu, zaatakował komisariat policji – zginęło 3 funkcjonariuszy. Trzy miesiące później, w Yalova, doszło do wielogodzinnego starcia policji z komórką ISIS – zginęło 3 policjantów i 6 członków organizacji.
MSZ wylicza konkretne typy miejsc, na które warto uważać wszędzie w kraju, nie tylko na wschodzie: budynki użyteczności publicznej, bazy wojskowe, atrakcje turystyczne, kluby nocne, zgromadzenia i demonstracje.
Wybrzeże ma zielone światło
Warto to podkreślić, bo strach łatwo uogólnić na cały kraj, a geografia tu ma kluczowe znaczenie. Riwiera Turecka i wybrzeże Morza Egejskiego – Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Side, Alanya – leżą ponad 1000 kilometrów od zapalnych regionów przygranicznych. MSZ dla tych miejsc utrzymuje najniższy, pierwszy stopień: zwykła ostrożność, taka sama jak dla Włoch czy Chorwacji.
Latem dochodzi drugie ryzyko – i nie ma nic wspólnego z granicą
Lipiec i sierpień w Turcji to też sezon ekstremalnych upałów i długotrwałej suszy, która podnosi ryzyko pożarów lasów i traw – szczególnie w pasie południowo-zachodnim, właśnie tam, gdzie leżą najpopularniejsze kurorty: Izmir, Mugla, Bodrum, Kemer, Antalya. To ryzyko sezonowe, niezwiązane z sytuacją geopolityczną, ale równie realne dla kogoś planującego wakacje w tym rejonie latem 2026.
Sprawdź trasę, nie tylko cel
Kiedy lecisz na zorganizowane wakacje do Antalyi czy Bodrum, ostrzeżenie MSZ Cię nie dotyczy bezpośrednio – trzymaj się jednak tej samej ostrożności, co wszędzie: unikaj tłocznych klubów nocnych i miejsc zgromadzeń, miej oczy otwarte w budynkach użyteczności publicznej.
Przy planowaniu wycieczki objazdowej, zwiedzanie wschodniej Anatolii, Kapadocji czy okolic granicy syryjskiej – sprawdź dokładnie, przez które okręgi prowadzi trasa. Odległość na mapie bywa myląca, a strefa 30 km od granicy z Syrią, Irakiem i Iranem obejmuje dziesiątkę konkretnych okręgów wymienionych z nazwy w komunikacie.
Zarejestruj wyjazd w systemie Odyseusz na stronie odyseusz.msz.gov.pl, niezależnie od tego, dokąd dokładnie lecisz – w razie nagłego pogorszenia sytuacji regionalnej to jedyny kanał, przez który konsul wie, gdzie jesteś, i może przekazać instrukcje.
Przed wyjazdem sprawdź aktualną wersję komunikatu na gov.pl/web/turcja – sytuacja wokół Iranu zmienia się szybko, a MSZ aktualizuje wytyczne w miarę rozwoju wydarzeń, nie raz w sezonie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.