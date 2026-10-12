Dwie stacje metra w Warszawie zostaną zamknięte. Pasażerów czekają utrudnienia
Duże zmiany w kursowaniu warszawskiego metra. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii M2 będą jeździły skróconą trasą, a dwie stacje zostaną całkowicie zamknięte dla pasażerów. Utrudnienia potrwają do 25 października. Warszawski Transport Publiczny zapowiada zmiany tras autobusów, dodatkowe kursy i wzmocnienie komunikacji na Bemowie.
Mieszkańcy zachodniej części Warszawy muszą przygotować się na utrudnienia w dojazdach do pracy, szkół i innych części miasta. W związku z kolejnym etapem rozbudowy drugiej linii metra konieczne jest czasowe wyłączenie dwóch stacji.
Zamknięte zostaną stacje Bemowo i Ulrychów. Pociągi linii M2 będą kończyły kursy na stacji Księcia Janusza. Zmiany obejmą zarówno dni robocze, jak i weekendy.
Dwie stacje metra zamknięte od 17 października
Zgodnie z komunikatem Warszawskiego Transportu Publicznego utrudnienia rozpoczną się w nocy z piątku 16 października na sobotę 17 października.
Stacje Bemowo i Ulrychów pozostaną nieczynne do nocy z niedzieli 25 października na poniedziałek 26 października.
Oznacza to, że pasażerowie nie będą mogli korzystać z obu stacji przez dziewięć kolejnych dni kalendarzowych, od 17 do 25 października włącznie.
W tym czasie pociągi drugiej linii metra będą kursowały na trasie:
Bródno – Księcia Janusza
Pozostała część linii M2 będzie obsługiwana przez metro. Pasażerowie podróżujący na Bemowo będą musieli przesiąść się do autobusów lub skorzystać z innych połączeń komunikacji miejskiej.
Przywrócenie normalnego ruchu zaplanowano na poniedziałek, 26 października.
Autobusy zastąpią metro. ZTM zapowiada duże zmiany
Aby ograniczyć utrudnienia, Warszawski Transport Publiczny przygotował zmienioną organizację komunikacji autobusowej.
Sześć linii autobusowych zostanie wydłużonych do stacji metra Księcia Janusza:
- 149
- 177
- 714
- 719
- 729
- 743
Autobusy tych linii będą kończyły kursy na przystanku Księcia Janusza 01. W przeciwnym kierunku pasażerowie wsiądą na przystanku Księcia Janusza 08.
Dodatkowe połączenia zaplanowano również na innych liniach.
Linia 184 otrzyma dodatkowe kursy na trasie Nowe Bemowo – Metro Księcia Janusza. Pasażerowie wysiądą na przystanku Metro Księcia Janusza 05, a w kierunku powrotnym skorzystają z przystanku 06.
Linia 249 będzie kursowała częściej niż zwykle. Z kolei na linię 149 zostaną skierowane autobusy przegubowe, które mogą przewieźć większą liczbę pasażerów.
Zmiany obejmą także komunikację nocną.
Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii N43 na trasie Osiedle Górczewska – Metro Księcia Janusza. Autobusy będą zapewniały połączenie z metrem również w godzinach nocnych.
Dlaczego metro zostanie zamknięte? Trwają przygotowania do otwarcia nowych stacji
Powodem utrudnień jest budowa ostatniego zachodniego odcinka drugiej linii metra.
Na Bemowie powstają trzy nowe stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Trwają przy nich prace wykończeniowe oraz testy infrastruktury.
Przed uruchomieniem nowej trasy konieczne jest połączenie jej z istniejącą siecią. Prace obejmą układ torowy, zasilanie z trzeciej szyny oraz urządzenia sterujące ruchem pociągów.
Sprawdzane będą również systemy bezpieczeństwa, w tym rozwiązania odpowiedzialne za kontrolowanie prędkości składów.
Takie testy muszą zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem nowego odcinka do regularnego ruchu pasażerskiego.
Zamknięcie stacji Bemowo i Ulrychów jest więc bezpośrednio związane z przygotowaniami do uruchomienia kolejnych stacji metra.
Kiedy otwarcie nowych stacji metra na Bemowie?
Na zachodnim krańcu drugiej linii metra powstają trzy stacje:
- Lazurowa – w rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Lazurowej.
- Chrzanów – w pobliżu skrzyżowania ulic Rayskiego i Szeligowskiej.
- Karolin – w rejonie ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej.
Za ostatnią stacją powstają także tory prowadzące do stacji techniczno-postojowej Mory.
Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami nowe stacje mają zostać udostępnione pasażerom na początku 2027 roku.
Termin ten będzie jednak zależał od wyników testów oraz zakończenia niezbędnych odbiorów technicznych.
Pasażerowie powinni przygotować się na dłuższe dojazdy
Największe zmiany odczują mieszkańcy Bemowa i zachodniej części Woli, którzy na co dzień korzystają ze stacji Bemowo i Ulrychów.
W czasie zamknięcia konieczne będzie korzystanie z połączeń autobusowych lub innych dostępnych środków komunikacji miejskiej.
Pasażerowie powinni uwzględnić dodatkowy czas na przesiadki, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
Najważniejsze daty to 17 października, kiedy rozpoczną się utrudnienia, oraz 26 października, kiedy planowane jest przywrócenie normalnego ruchu metra.
Przed podróżą warto sprawdzić aktualne rozkłady jazdy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.