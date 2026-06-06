Dzieci zostaną w domu prawie pół roku. Kiedy planować rodzinne wyjazdy?

6 czerwca 2026 16:17 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalny kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Po zsumowaniu wakacji, ferii, świąt, weekendów i dni dyrektorskich wychodzi wynik, który zaskakuje wielu rodziców: uczniowie spędzą poza szkołą prawie połowę roku. Podobnie jak w latach poprzednich – ale warto wiedzieć, kiedy dokładnie planować wyjazdy.

Krzesła postawione na ławki to widok, który można oglądać, kiedy szkoły są zamknięte przez dłuższy czas. | Fot. Shutterstock.
Krzesła postawione na ławki to widok, który można oglądać, kiedy szkoły są zamknięte przez dłuższy czas. | Fot. Shutterstock.

Skąd „pół roku wolnego” – liczymy na podstawie kalendarza MEN

Rok szkolny 2026/2027 trwa od 1 września 2026 r. do 25 czerwca 2027 r. – łącznie 298 dni kalendarzowych. Z oficjalnego kalendarza MEN wynikają następujące przerwy:

  • Ferie letnie: 68 dni (26 czerwca – 31 sierpnia 2027 r.).
  • Zimowa przerwa świąteczna: 9 dni (23-31 grudnia 2026 r.).
  • Ferie zimowe: 14 dni – dla województwa mazowieckiego 1-14 lutego 2027 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 dni (25-30 marca 2027 r.).

Do tego dochodzą weekendy przypadające poza przerwami (ok. 72 dni), święta w dni powszednie (11 listopada, 6 stycznia, 1 maja – ok. 3 dni) oraz do 8 dni dyrektorskich, które każda szkoła może wyznaczyć samodzielnie. Typowo szkoły wykorzystują 6-8 dni – najczęściej 2 listopada, piątek po Bożym Ciele i dni przy egzaminach.

Łącznie: ok. 178-182 dni poza szkołą – czyli prawie dokładnie połowa roku. Wynik porównywalny z poprzednimi latami szkolnymi.

Terminy dla rodziców z Warszawy – ściągawka

Przerwa Termin Liczba dni
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2026 r. 9 dni
Ferie zimowe (mazowieckie) 1-14 lutego 2027 r. 14 dni
Wiosenna przerwa świąteczna 25-30 marca 2027 r. 6 dni
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2027 r. 68 dni

Ferie zimowe – sprawdź swoje województwo

Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 odbywają się w 3 turach:

  • 18-31 stycznia 2027 r.: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie.
  • 1-14 lutego 2027 r.: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie.
  • 15-28 lutego 2027 r.: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Na co zwrócić uwagę przy planowaniu

Zimowa przerwa świąteczna zaczyna się w środę 23 grudnia – w połączeniu z poprzedzającym weekendem (20-21 grudnia) dzieci de facto kończą naukę już w piątek 19 grudnia po południu. To naturalna okazja do wcześniejszego wyjazdu.

Wiosenna przerwa wielkanocna (25-30 marca 2027 r.) wypada w środę-poniedziałek. W połączeniu z weekendem 22-23 marca daje blok wolnego od soboty 22 do poniedziałku 31 marca – 10 dni bez szkoły.

Ferie letnie zaczynają się 26 czerwca – w piątek, co oznacza, że ostatni dzień nauki (25 czerwca, czwartek) to jednocześnie koniec tygodnia. Wakacje trwają do 31 sierpnia 2027 r.

Dni dyrektorskie każda szkoła ustala indywidualnie – sprawdź plan swojej placówki na stronie lub w dzienniku elektronicznym. Typowe terminy to 2 listopada (poniedziałek po Wszystkich Świętych), piątek po Bożym Ciele oraz dni przy egzaminach ósmoklasisty i maturalnych.

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