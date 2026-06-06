Dzieci zostaną w domu prawie pół roku. Kiedy planować rodzinne wyjazdy?
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalny kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Po zsumowaniu wakacji, ferii, świąt, weekendów i dni dyrektorskich wychodzi wynik, który zaskakuje wielu rodziców: uczniowie spędzą poza szkołą prawie połowę roku. Podobnie jak w latach poprzednich – ale warto wiedzieć, kiedy dokładnie planować wyjazdy.
Skąd „pół roku wolnego” – liczymy na podstawie kalendarza MEN
Rok szkolny 2026/2027 trwa od 1 września 2026 r. do 25 czerwca 2027 r. – łącznie 298 dni kalendarzowych. Z oficjalnego kalendarza MEN wynikają następujące przerwy:
- Ferie letnie: 68 dni (26 czerwca – 31 sierpnia 2027 r.).
- Zimowa przerwa świąteczna: 9 dni (23-31 grudnia 2026 r.).
- Ferie zimowe: 14 dni – dla województwa mazowieckiego 1-14 lutego 2027 r.
- Wiosenna przerwa świąteczna: 6 dni (25-30 marca 2027 r.).
Do tego dochodzą weekendy przypadające poza przerwami (ok. 72 dni), święta w dni powszednie (11 listopada, 6 stycznia, 1 maja – ok. 3 dni) oraz do 8 dni dyrektorskich, które każda szkoła może wyznaczyć samodzielnie. Typowo szkoły wykorzystują 6-8 dni – najczęściej 2 listopada, piątek po Bożym Ciele i dni przy egzaminach.
Łącznie: ok. 178-182 dni poza szkołą – czyli prawie dokładnie połowa roku. Wynik porównywalny z poprzednimi latami szkolnymi.
Terminy dla rodziców z Warszawy – ściągawka
|Przerwa
|Termin
|Liczba dni
|Zimowa przerwa świąteczna
|23-31 grudnia 2026 r.
|9 dni
|Ferie zimowe (mazowieckie)
|1-14 lutego 2027 r.
|14 dni
|Wiosenna przerwa świąteczna
|25-30 marca 2027 r.
|6 dni
|Ferie letnie
|26 czerwca – 31 sierpnia 2027 r.
|68 dni
Ferie zimowe – sprawdź swoje województwo
Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 odbywają się w 3 turach:
- 18-31 stycznia 2027 r.: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie.
- 1-14 lutego 2027 r.: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie.
- 15-28 lutego 2027 r.: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.
Na co zwrócić uwagę przy planowaniu
Zimowa przerwa świąteczna zaczyna się w środę 23 grudnia – w połączeniu z poprzedzającym weekendem (20-21 grudnia) dzieci de facto kończą naukę już w piątek 19 grudnia po południu. To naturalna okazja do wcześniejszego wyjazdu.
Wiosenna przerwa wielkanocna (25-30 marca 2027 r.) wypada w środę-poniedziałek. W połączeniu z weekendem 22-23 marca daje blok wolnego od soboty 22 do poniedziałku 31 marca – 10 dni bez szkoły.
Ferie letnie zaczynają się 26 czerwca – w piątek, co oznacza, że ostatni dzień nauki (25 czerwca, czwartek) to jednocześnie koniec tygodnia. Wakacje trwają do 31 sierpnia 2027 r.
Dni dyrektorskie każda szkoła ustala indywidualnie – sprawdź plan swojej placówki na stronie lub w dzienniku elektronicznym. Typowe terminy to 2 listopada (poniedziałek po Wszystkich Świętych), piątek po Bożym Ciele oraz dni przy egzaminach ósmoklasisty i maturalnych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.