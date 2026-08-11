Dziś limit wynosi 5935,47 zł. Przy tym świadczeniu dla seniorów warto pilnować nie tylko procentów
Renta wdowia dla wielu seniorów w Warszawie i całej Polsce kojarzy się przede wszystkim z jednym pytaniem – 15 czy 25 procent drugiego świadczenia. Tymczasem znacznie ważniejszy bywa inny, rzadziej omawiany szczegół – ustawowy limit łącznej kwoty wypłaty, który od 1 marca 2026 roku wynosi 5935,47 złotych brutto. Dla części seniorów, którzy już dziś ocierają się o ten pułap, przyszłoroczna podwyżka procentowa nie zmieni w portfelu dosłownie nic.
Tak działa dziś renta wdowia
Świadczenie pozwala łączyć dwie wypłaty naraz – własną emeryturę lub rentę oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Uprawniony senior może wybrać korzystniejszy wariant: 100 procent własnego świadczenia i 15 procent renty rodzinnej, albo odwrotnie – 100 procent renty rodzinnej i 15 procent świadczenia własnego. ZUS samodzielnie wylicza, który wariant jest korzystniejszy, choć warto to też sprawdzić samemu, zanim złoży się wniosek. Z tego rozwiązania korzysta już blisko milion osób w całym kraju, a przeciętna wypłata w skali Polski wynosi około 3947 złotych.
Limit, o którym mało kto myśli, dopóki go nie dotknie
Ustawa nie pozwala jednak sumować obu świadczeń bez ograniczeń. Łączna kwota wypłaty w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 złotych brutto – stąd obecny limit na poziomie 5935,47 złotych brutto miesięcznie, czyli około 5340 złotych na rękę. Jeśli suma obu świadczeń przekracza ten próg, ZUS automatycznie pomniejsza wypłatę dokładnie o nadwyżkę ponad limit, bez konieczności składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie.
Seniorka, która już dziś ociera się o pułap
Żeby zrozumieć, jak realnie działa ten mechanizm, warto prześledzić konkretny przykład. Załóżmy, że senior pobiera własną emeryturę w wysokości 5500 złotych brutto – to wynik ponad dwudziestoletniej pracy na dobrze płatnym stanowisku, wcale nierzadki wśród emerytowanych mieszkańców dużych miast. Po zmarłym małżonku przysługuje mu renta rodzinna w wysokości 3000 złotych brutto. Wybierając wariant ze 100 procentami świadczenia własnego, doliczyłby do niego 15 procent renty rodzinnej, czyli 450 złotych – razem 5950 złotych. To jednak więcej niż obowiązujący limit 5935,47 złotych, więc ZUS wypłaci mu dokładnie tyle, ile wynosi pułap, ucinając nadwyżkę 14,53 złotych.
Teraz kluczowe pytanie – co zmieni się dla tej osoby od 1 stycznia 2027 roku, gdy udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent? Licząc na tych samych podstawach, 25 procent z 3000 złotych renty rodzinnej to już 750 złotych, co razem z pełną emeryturą własną daje 6250 złotych – jeszcze wyraźniej powyżej limitu. Efekt jest taki sam jak dziś – ZUS i tak wypłaci maksymalnie tyle, ile pozwala aktualny wtedy pułap. Jeśli limit nie wzrośnie w międzyczasie szybciej niż wynagrodzenie tej konkretnej osoby, cała headlinowa podwyżka z 15 do 25 procent nie przełoży się dla niej na ani jedną dodatkową złotówkę.
Kogo pułapka dotyczy, a kogo nie
To nie oznacza, że podwyżka do 25 procent jest bez znaczenia – dla seniorów ze średnimi świadczeniami, w przedziale mniej więcej od 2 do 5 tysięcy złotych brutto łącznie, zmiana może realnie oznaczać kilkaset złotych więcej miesięcznie, bo ich suma po podwyżce wciąż mieści się pod pułapem. Problem dotyczy właśnie tych, których świadczenia – własne i rodzinne razem – już dziś zbliżają się do granicy 5935,47 złotych. W Warszawie, gdzie średnie emerytury i renty bywają wyższe niż w mniejszych miejscowościach ze względu na wyższe historyczne zarobki mieszkańców stolicy, odsetek seniorów balansujących blisko tego limitu może być większy niż w skali całego kraju.
Policz to samodzielnie, zanim uwierzysz w same nagłówki
Jeśli pobierasz rentę wdowią albo dopiero się o nią ubiegasz, nie poprzestawaj na informacji, że od przyszłego roku dostaniesz więcej, bo procent drugiego świadczenia wzrośnie. Zsumuj swoją pełną emeryturę lub rentę własną z odpowiednim procentem renty rodzinnej i sprawdź, jak blisko jesteś dzisiejszego limitu 5935,47 złotych brutto – to znacznie ważniejsza liczba niż sam procent, o którym mówią komunikaty ZUS i większość nagłówków w mediach.
Jeśli Twoja suma już dziś przekracza pułap albo zbliża się do niego na tyle blisko, że planowana podwyżka do 25 procent i tak zostanie ucięta przez limit, nie musisz nigdzie tego zgłaszać – ZUS wylicza wszystko automatycznie przy każdej wypłacie. Możesz jednak zwrócić się do swojego oddziału ZUS z prośbą o pisemną symulację obu wariantów wypłaty, żeby mieć pewność, że wybrany sposób naliczania – 100 procent świadczenia własnego czy 100 procent renty rodzinnej – jest dla Ciebie rzeczywiście najkorzystniejszy, a nie tylko intuicyjnie oczywisty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.