Dziś po 23:00 klienci Erste zostaną bez BLIK-a i przelewów. Karta zadziała, ale jest ważny wyjątek
Erste Bank Polska zapowiedział dużą przerwę techniczną, która rozpocznie się już w piątek 25 września. Wieczorem przestaną działać BLIK, bankowość internetowa, zwykłe i natychmiastowe przelewy oraz płatności Przelew24. Kolejna część prac została zaplanowana na niedzielę. Bank uspokaja, że kartami nadal będzie można płacić, ale wypłata gotówki nie zadziała w części bankomatów.
Klienci Erste Bank Polska powinni przed rozpoczęciem weekendu zaplanować najważniejsze operacje finansowe. Największe ograniczenia rozpoczną się w piątek o godzinie 23:00 i potrwają do soboty rano.
Nie będzie to awaria, lecz wcześniej zaplanowana przerwa techniczna związana z rozwojem systemów bankowych. Z perspektywy klienta skutek będzie jednak bardzo konkretny: przez kilka godzin nie będzie można zalogować się do pełnej bankowości, wysłać przelewu ani zapłacić BLIK-iem.
BLIK i przelewy przestaną działać o 23:00
Zgodnie z oficjalnym harmonogramem Erste Bank Polska w nocy z piątku 25 września na sobotę 26 września niedostępne będą:
- bankowość internetowa – od 23:00 do 7:30,
- przelewy zwykłe – od 23:00 do 7:30,
- przelewy natychmiastowe – od 23:00 do 7:30,
- BLIK – od 23:00 do 7:30,
- płatności Przelew24 w sklepach internetowych – od 23:00 do 7:30,
- aplikacja mobilna – całkowicie od 23:00 do 1:00,
- Kantor Erste – od 22:00 do 7:30.
Przerwa obejmie także przelewy natychmiastowe realizowane w systemach Express Elixir, Euro Express Elixir oraz BlueCash.
Osoba, która planuje wieczorny przelew, zakup internetowy opłacany przez bankowość elektroniczną albo wymianę waluty, powinna wykonać tę operację wcześniej. Kantor zostanie wyłączony już o godzinie 22:00, czyli godzinę przed pozostałymi najważniejszymi usługami.
Aplikacja wróci w nocy, ale tylko częściowo
Pełna niedostępność aplikacji mobilnej ma potrwać od 23:00 do 1:00. Później, aż do godziny 7:30 w sobotę, aplikacja będzie działała w ograniczonym zakresie.
Klient będzie mógł:
- sprawdzić stan konta,
- zobaczyć historię transakcji wykonanych przed rozpoczęciem prac,
- sprawdzić listę wcześniej kupionych biletów,
- zobaczyć zakupione wcześniej parkingi.
Nie oznacza to jednak powrotu wszystkich funkcji. Do godziny 7:30 nadal nie będzie można wykonywać przelewów ani korzystać z BLIK-a.
Samo uruchomienie aplikacji po godzinie 1:00 nie będzie więc oznaczało, że system bankowy działa już normalnie.
Kartą będzie można płacić
Najważniejszą dobrą wiadomością jest to, że karty płatnicze mają działać podczas przerwy.
Klienci będą mogli:
- płacić kartą w sklepach stacjonarnych,
- płacić kartą w sklepach internetowych,
- wypłacać gotówkę z bankomatów, z wyjątkiem ograniczenia zaplanowanego na niedzielę.
To ważne rozróżnienie. Niedostępność BLIK-a nie oznacza automatycznie, że klient zostanie bez możliwości zapłacenia za zakupy. Jeżeli ma przy sobie fizyczną kartę albo korzysta z karty dodanej do cyfrowego portfela w telefonie, płatność powinna zostać zrealizowana.
Problem może pojawić się u osób, które na co dzień wychodzą z domu bez portfela i płacą wyłącznie kodem BLIK. Od 23:00 w piątek do 7:30 w sobotę ta metoda nie będzie dostępna.
W niedzielę nie każdy bankomat wypłaci pieniądze
Drugi etap prac rozpocznie się w niedzielę 27 września o północy.
Od godziny 0:00 do 4:00 niedostępne będą:
- wypłaty kartą z bankomatów oznaczonych logo Erste,
- wpłaty kartą we wpłatomatach z logo Erste.
W tym samym czasie w bankowości mobilnej i internetowej nie będą widoczne karty. Nie oznacza to jednak ich całkowitego zablokowania.
Bank zapewnia, że nadal będzie można płacić kartą w sklepach i internecie. Gotówkę będzie można wypłacić z bankomatu innej sieci, czyli z urządzenia, które nie jest oznaczone logo Erste.
Klient planujący wypłatę pieniędzy w nocy powinien więc zwrócić uwagę na oznaczenie urządzenia.
BLIK na telefon i przelew na ostatnią chwilę nie zadziałają
Przerwa może być szczególnie odczuwalna dla osób, które podczas spotkań lub wspólnych zakupów rozliczają się za pomocą przelewu na telefon BLIK.
W czasie prac nie uda się:
- wygenerować kodu BLIK przy kasie,
- zapłacić BLIK-iem w internecie,
- wysłać przelewu na numer telefonu,
- wykonać zwykłego przelewu,
- skorzystać z przelewu natychmiastowego,
- zatwierdzić zakupu internetowego przez Przelew24.
Przed godziną 23:00 warto więc rozliczyć wspólne wydatki, opłacić pilne rachunki i upewnić się, że fizyczna karta znajduje się w portfelu.
Nie ma natomiast potrzeby masowego wypłacania gotówki. Bank potwierdza, że płatności kartami mają działać przez cały okres prac.
Kiedy wszystko wróci do normy?
Największa część usług powinna zostać przywrócona w sobotę 26 września o godzinie 7:30. Niedzielne ograniczenie dotyczące bankomatów i wpłatomatów Erste zakończy się o godzinie 4:00.
Harmonogram wygląda następująco:
- piątek, godz. 22:00 – wyłączenie Kantoru Erste,
- piątek, godz. 23:00 – wyłączenie aplikacji, bankowości internetowej, przelewów, BLIK-a i Przelew24,
- sobota, godz. 1:00 – częściowy powrót aplikacji mobilnej,
- sobota, godz. 7:30 – planowane przywrócenie głównych usług,
- niedziela, godz. 0:00–4:00 – brak wypłat i wpłat w urządzeniach z logo Erste.
Najważniejsza rada dla klientów jest prosta: przed godziną 23:00 należy wykonać pilne przelewy, a wychodząc wieczorem, zabrać ze sobą kartę. Sam telefon z dostępem do BLIK-a może tym razem nie wystarczyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.