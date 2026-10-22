Emerytury wzrosną w marcu. Sprawdzamy, ile może zyskać senior z 2500, 3500 i 4500 zł
Od 1 marca 2027 roku miliony emerytów i rencistów otrzymają wyższe świadczenia. Choć do waloryzacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, pojawiły się już prognozy pozwalające oszacować przyszłoroczne przelewy z ZUS. Przy emeryturze wynoszącej 2500 zł podwyżka może przekroczyć 100 zł miesięcznie, a przy świadczeniu 4500 zł zbliżyć się do 190 zł. Ostateczne kwoty zależą jednak od wskaźnika waloryzacji, który poznamy na początku przyszłego roku.
ZUS przygotowuje kolejną waloryzację. Seniorzy czekają na nowe kwoty
Marzec 2027 roku przyniesie kolejną coroczną waloryzację emerytur i rent. To mechanizm, którego celem jest częściowe zabezpieczenie wartości świadczeń przed skutkami wzrostu cen.
W przeciwieństwie do jednorazowych dodatków waloryzacja trwale zwiększa podstawową wysokość emerytury. Oznacza to, że podwyższona kwota będzie wypłacana także w kolejnych miesiącach.
Rząd przyjął już rozwiązania dotyczące sposobu obliczania przyszłorocznego wskaźnika. W rozporządzeniu z 28 lipca 2026 roku ustalono, że część związana z realnym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 20 procent tego wzrostu.
Nie oznacza to jednak, że emerytury wzrosną o 20 procent. Ostateczny wskaźnik uwzględni również średnioroczną inflację za 2026 rok.
Ile wyniesie waloryzacja w 2027 roku? Pojawiły się nowe prognozy
Pierwotne rządowe założenia z czerwca wskazywały na waloryzację wynoszącą co najmniej 3,48 procent. W późniejszych prognozach pojawiły się jednak wyższe wartości.
W październikowych analizach rozpatrywane są między innymi scenariusze wzrostu świadczeń o 3,98 procent oraz 4,16 procent.
Różnice mogą wydawać się niewielkie, jednak dla seniorów pobierających wyższe emerytury przekładają się na konkretne kwoty.
Trzeba przy tym podkreślić, że żaden z tych wskaźników nie jest jeszcze ostateczną stawką waloryzacji na 2027 rok.
Emerytura 2500, 3500 i 4500 zł. Tak mogą wyglądać podwyżki
Przygotowaliśmy symulację dla trzech wysokości emerytur, zakładając dwa możliwe scenariusze waloryzacji.
Emerytura 2500 zł brutto
- Przy waloryzacji 3,98 proc. wzrośnie do 2599,50 zł, czyli o 99,50 zł miesięcznie.
- Przy waloryzacji 4,16 proc. wzrośnie do 2604 zł, czyli o 104 zł miesięcznie.
Emerytura 3500 zł brutto
- Przy waloryzacji 3,98 proc. wzrośnie do 3639,30 zł, czyli o 139,30 zł miesięcznie.
- Przy waloryzacji 4,16 proc. wzrośnie do 3645,60 zł, czyli o 145,60 zł miesięcznie.
Emerytura 4500 zł brutto
- Przy waloryzacji 3,98 proc. wzrośnie do 4679,10 zł, czyli o 179,10 zł miesięcznie.
- Przy waloryzacji 4,16 proc. wzrośnie do 4687,20 zł, czyli o 187,20 zł miesięcznie.
Wszystkie przedstawione kwoty są wartościami brutto. Faktyczna wysokość przelewu na konto będzie zależała od obowiązujących potrąceń, w tym składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki na podatek.
Nawet 187 zł więcej co miesiąc. Ile senior zyska do końca roku?
Waloryzacja zacznie obowiązywać 1 marca, dlatego w 2027 roku wyższe świadczenia będą wypłacane przez dziesięć miesięcy.
Jeżeli sprawdzi się scenariusz wzrostu o 4,16 procent, senior otrzymujący obecnie 2500 zł brutto zyska łącznie 1040 zł brutto od marca do grudnia.
Przy emeryturze 3500 zł będzie to 1456 zł brutto, natomiast przy świadczeniu 4500 zł dodatkowa kwota wyniesie 1872 zł brutto.
Są to wyliczenia dotyczące podstawowej emerytury, bez uwzględniania trzynastego i czternastego świadczenia.
Najniższa emerytura przekroczy 2000 zł? Tak wyglądają wyliczenia
Waloryzacja obejmie również osoby otrzymujące najniższą gwarantowaną emeryturę.
Od marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto.
Przy waloryzacji o 3,98 procent wzrosłaby do 2057,23 zł brutto. Oznaczałoby to podwyżkę o 78,74 zł miesięcznie.
W wariancie 4,16 procent najniższa emerytura osiągnęłaby 2060,80 zł brutto, czyli o 82,31 zł więcej niż obecnie.
W obu scenariuszach świadczenie przekroczyłoby psychologiczną granicę 2000 zł brutto.
Gwarancja najniższej emerytury nie przysługuje jednak każdemu seniorowi. Co do zasady konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego oraz posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego: 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
Wyższa emerytura to również zmiany w trzynastce i czternastce
Marcowa waloryzacja wpłynie nie tylko na podstawowe świadczenia.
Wysokość trzynastej emerytury odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Oznacza to, że wzrost emerytury minimalnej przełoży się również na wysokość dodatkowego świadczenia.
Podobnie ustalana jest pełna kwota czternastej emerytury. W jej przypadku obowiązują jednak dodatkowe zasady, w tym próg dochodowy i mechanizm pomniejszania wypłaty.
Dlatego nie wszyscy seniorzy otrzymają czternastkę w pełnej wysokości.
Czy trzeba składać wniosek do ZUS?
Seniorzy nie muszą występować o marcową waloryzację.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza ją z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione otrzymają podwyższone świadczenia bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.
Nowe kwoty zostaną uwzględnione w wypłatach zgodnie z terminami realizacji świadczeń.
Kiedy poznamy ostateczne kwoty emerytur na 2027 rok?
Decydujące będą dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące średniorocznej inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w całym 2026 roku.
Dopiero po ich opublikowaniu możliwe będzie ustalenie ostatecznego wskaźnika waloryzacji.
Na razie wszystkie przedstawione wyliczenia należy traktować jako prognozy, a nie gwarantowane kwoty przyszłych przelewów.
Jedno jest jednak pewne: 1 marca 2027 roku emerytury i renty objęte ustawową waloryzacją zostaną przeliczone, a seniorzy otrzymają świadczenia w nowych wysokościach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.