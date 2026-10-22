Od czwartku w Lidlu wielkie obniżki. Wędliny nawet 56 proc. taniej! Klienci mogą ruszyć po zapasy

22 października 2026 08:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już w czwartek, 22 października, w Lidlu rozpocznie się trzydniowa akcja promocyjna, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sieć przygotowała duże obniżki cen popularnych wędlin, kiełbas, szynek i parówek. Największy rabat sięga aż 56 proc., a ceny wybranych produktów zaczynają się od 4,99 zł. Trzeba jednak uważać na warunki promocji, ponieważ część ofert wymaga zakupu dwóch opakowań lub aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Lidl przygotował kolejną odsłonę promocji na produkty mięsne. Tym razem w centrum uwagi znalazły się wędliny marki Pikok, która otrzymała Złoty Laur Konsumenta 2026 w kategorii wędlin i wyrobów mięsnych.

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Nowa oferta rozpocznie się w czwartek, 22 października, i potrwa do soboty, 24 października. Wśród przecenionych produktów znalazły się zarówno artykuły na kanapki, jak i kiełbasy oraz parówki na ciepło.

Kiełbasa śląska aż 56 proc. taniej. Cena spada do 14,90 zł

Największa obniżka dotyczy kiełbasy śląskiej XXL marki Pikok.

Opakowanie o wadze 1,5 kg będzie kosztowało 14,90 zł zamiast 33,90 zł. To rabat wynoszący aż 56 proc.

W przeliczeniu na kilogram cena wyniesie około 9,93 zł.

To jedna z najmocniejszych ofert w nowej gazetce. Promocja może zainteresować osoby planujące większe zakupy na weekend, przygotowujące dania z grilla lub szukające produktów do zamrożenia.

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Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na paragon.

Szynka konserwowa za 4,99 zł. Obniżka o 44 proc.

Kolejna promocja obejmuje szynkę konserwową XXL marki Pikok.

Za opakowanie o wadze 260 g klienci zapłacą 4,99 zł zamiast 8,99 zł.

Oznacza to rabat w wysokości 44 proc.

Produkt może zainteresować osoby przygotowujące codzienne śniadania, kanapki do pracy czy szkolne drugie śniadania.

W tym przypadku Lidl wprowadził limit sześciu opakowań na paragon.

Popularne salami i parówki w obniżonych cenach

W ofercie znalazły się także inne produkty marki Pikok.

Salami w opakowaniu 160 g, dostępne w wariantach z pieprzem lub klasycznym, będzie kosztowało 6,49 zł zamiast 8,39 zł. Rabat wynosi 22 proc. i obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.

Parówki drobiowe XXL w opakowaniu 700 g będą dostępne za 7,99 zł zamiast 9,99 zł. W tym przypadku obniżka wynosi 20 proc., również przy zakupie dwóch opakowań.

Na uwagę zasługuje także szynka szwarcwaldzka XXL marki Dulano Selection. Opakowanie 250 g będzie kosztowało 12,99 zł zamiast 17,99 zł, czyli o 27 proc. mniej.

Z kolei frankfurterki z szynki XXL marki Pikok w opakowaniu 700 g będą dostępne za 19,99 zł zamiast 21,99 zł.

Schab i polędwica pieczona od 4,99 zł. Jest jeden warunek

Lidl przygotował również promocje na wędliny Pikok Pure.

Schab wieprzowy lub szynka pieczona w opakowaniu 100 g będą kosztowały 5,59 zł zamiast 6,99 zł.

Polędwica pieczona w opakowaniu 100 g będzie dostępna za 4,99 zł zamiast 6,29 zł.

Obie oferty oznaczają rabat wynoszący 20 proc.

Warto jednak pamiętać, że promocyjne ceny obowiązują przy zakupie dwóch opakowań. Produkty można dowolnie łączyć w ramach wskazanej oferty.

Kolejne obniżki z Lidl Plus. Nawet 23 proc. taniej

Część promocji została przygotowana specjalnie dla użytkowników aplikacji Lidl Plus.

Boczek wędzony w słupkach marki Pikok, w opakowaniu 250 g, będzie kosztował 7,49 zł zamiast 9,85 zł przy zakupie dwóch opakowań. To rabat wynoszący 23 proc.

Kiełbasa śląska z szynki Pikok Pure w opakowaniu 400 g będzie dostępna za 11,99 zł zamiast 14,99 zł, również przy zakupie dwóch opakowań i z kuponem w aplikacji.

Z kolei parówki z szynki XXL marki Pikok, w opakowaniu 500 g, będzie można kupić za 8,49 zł zamiast 10,99 zł przy zakupie dwóch opakowań i aktywowaniu kuponu.

W przypadku tych produktów przed zakupami warto sprawdzić dostępność i warunki kuponów w aplikacji Lidl Plus.

Promocje tylko przez trzy dni. Co warto kupić?

Najważniejsze oferty obowiązujące od 22 do 24 października przedstawiają się następująco:

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Kiełbasa śląska XXL, 1,5 kg 14,90 zł 56%
Szynka konserwowa XXL, 260 g 4,99 zł 44%
Szynka szwarcwaldzka XXL, 250 g 12,99 zł 27%
Salami, 160 g 6,49 zł 22%
Parówki drobiowe XXL, 700 g 7,99 zł 20%
Schab lub szynka pieczona, 100 g 5,59 zł 20%
Polędwica pieczona, 100 g 4,99 zł 20%
Boczek wędzony w słupkach, 250 g 7,49 zł 23%
Kiełbasa śląska z szynki, 400 g 11,99 zł 20%
Parówki z szynki XXL, 500 g 8,49 zł 22%

Część cen wymaga zakupu dwóch opakowań, a wybrane promocje są dostępne wyłącznie po aktywowaniu kuponu Lidl Plus.

Największą uwagę zwraca kiełbasa śląska XXL przeceniona o 56 proc. oraz szynka konserwowa tańsza o 44 proc. Tak duże obniżki mogą sprawić, że klienci zainteresują się ofertą już pierwszego dnia promocji.

Akcja potrwa tylko do soboty, 24 października.

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