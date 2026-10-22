Od czwartku w Lidlu wielkie obniżki. Wędliny nawet 56 proc. taniej! Klienci mogą ruszyć po zapasy
Już w czwartek, 22 października, w Lidlu rozpocznie się trzydniowa akcja promocyjna, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sieć przygotowała duże obniżki cen popularnych wędlin, kiełbas, szynek i parówek. Największy rabat sięga aż 56 proc., a ceny wybranych produktów zaczynają się od 4,99 zł. Trzeba jednak uważać na warunki promocji, ponieważ część ofert wymaga zakupu dwóch opakowań lub aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Lidl przygotował kolejną odsłonę promocji na produkty mięsne. Tym razem w centrum uwagi znalazły się wędliny marki Pikok, która otrzymała Złoty Laur Konsumenta 2026 w kategorii wędlin i wyrobów mięsnych.
Nowa oferta rozpocznie się w czwartek, 22 października, i potrwa do soboty, 24 października. Wśród przecenionych produktów znalazły się zarówno artykuły na kanapki, jak i kiełbasy oraz parówki na ciepło.
Kiełbasa śląska aż 56 proc. taniej. Cena spada do 14,90 zł
Największa obniżka dotyczy kiełbasy śląskiej XXL marki Pikok.
Opakowanie o wadze 1,5 kg będzie kosztowało 14,90 zł zamiast 33,90 zł. To rabat wynoszący aż 56 proc.
W przeliczeniu na kilogram cena wyniesie około 9,93 zł.
To jedna z najmocniejszych ofert w nowej gazetce. Promocja może zainteresować osoby planujące większe zakupy na weekend, przygotowujące dania z grilla lub szukające produktów do zamrożenia.
Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na paragon.
Szynka konserwowa za 4,99 zł. Obniżka o 44 proc.
Kolejna promocja obejmuje szynkę konserwową XXL marki Pikok.
Za opakowanie o wadze 260 g klienci zapłacą 4,99 zł zamiast 8,99 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 44 proc.
Produkt może zainteresować osoby przygotowujące codzienne śniadania, kanapki do pracy czy szkolne drugie śniadania.
W tym przypadku Lidl wprowadził limit sześciu opakowań na paragon.
Popularne salami i parówki w obniżonych cenach
W ofercie znalazły się także inne produkty marki Pikok.
Salami w opakowaniu 160 g, dostępne w wariantach z pieprzem lub klasycznym, będzie kosztowało 6,49 zł zamiast 8,39 zł. Rabat wynosi 22 proc. i obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
Parówki drobiowe XXL w opakowaniu 700 g będą dostępne za 7,99 zł zamiast 9,99 zł. W tym przypadku obniżka wynosi 20 proc., również przy zakupie dwóch opakowań.
Na uwagę zasługuje także szynka szwarcwaldzka XXL marki Dulano Selection. Opakowanie 250 g będzie kosztowało 12,99 zł zamiast 17,99 zł, czyli o 27 proc. mniej.
Z kolei frankfurterki z szynki XXL marki Pikok w opakowaniu 700 g będą dostępne za 19,99 zł zamiast 21,99 zł.
Schab i polędwica pieczona od 4,99 zł. Jest jeden warunek
Lidl przygotował również promocje na wędliny Pikok Pure.
Schab wieprzowy lub szynka pieczona w opakowaniu 100 g będą kosztowały 5,59 zł zamiast 6,99 zł.
Polędwica pieczona w opakowaniu 100 g będzie dostępna za 4,99 zł zamiast 6,29 zł.
Obie oferty oznaczają rabat wynoszący 20 proc.
Warto jednak pamiętać, że promocyjne ceny obowiązują przy zakupie dwóch opakowań. Produkty można dowolnie łączyć w ramach wskazanej oferty.
Kolejne obniżki z Lidl Plus. Nawet 23 proc. taniej
Część promocji została przygotowana specjalnie dla użytkowników aplikacji Lidl Plus.
Boczek wędzony w słupkach marki Pikok, w opakowaniu 250 g, będzie kosztował 7,49 zł zamiast 9,85 zł przy zakupie dwóch opakowań. To rabat wynoszący 23 proc.
Kiełbasa śląska z szynki Pikok Pure w opakowaniu 400 g będzie dostępna za 11,99 zł zamiast 14,99 zł, również przy zakupie dwóch opakowań i z kuponem w aplikacji.
Z kolei parówki z szynki XXL marki Pikok, w opakowaniu 500 g, będzie można kupić za 8,49 zł zamiast 10,99 zł przy zakupie dwóch opakowań i aktywowaniu kuponu.
W przypadku tych produktów przed zakupami warto sprawdzić dostępność i warunki kuponów w aplikacji Lidl Plus.
Promocje tylko przez trzy dni. Co warto kupić?
Najważniejsze oferty obowiązujące od 22 do 24 października przedstawiają się następująco:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Kiełbasa śląska XXL, 1,5 kg
|14,90 zł
|56%
|Szynka konserwowa XXL, 260 g
|4,99 zł
|44%
|Szynka szwarcwaldzka XXL, 250 g
|12,99 zł
|27%
|Salami, 160 g
|6,49 zł
|22%
|Parówki drobiowe XXL, 700 g
|7,99 zł
|20%
|Schab lub szynka pieczona, 100 g
|5,59 zł
|20%
|Polędwica pieczona, 100 g
|4,99 zł
|20%
|Boczek wędzony w słupkach, 250 g
|7,49 zł
|23%
|Kiełbasa śląska z szynki, 400 g
|11,99 zł
|20%
|Parówki z szynki XXL, 500 g
|8,49 zł
|22%
Część cen wymaga zakupu dwóch opakowań, a wybrane promocje są dostępne wyłącznie po aktywowaniu kuponu Lidl Plus.
Największą uwagę zwraca kiełbasa śląska XXL przeceniona o 56 proc. oraz szynka konserwowa tańsza o 44 proc. Tak duże obniżki mogą sprawić, że klienci zainteresują się ofertą już pierwszego dnia promocji.
Akcja potrwa tylko do soboty, 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.