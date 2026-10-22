Od stycznia zmiana w wypłatach dla seniorów. Niektórzy dostaną więcej pieniędzy
Od 1 stycznia 2027 roku część seniorów otrzyma wyższe świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana dotyczy renty wdowiej, z której korzystają uprawnione wdowy i wdowcy. ZUS zwiększy udział drugiego świadczenia z 15 do 25 procent. Dla niektórych osób oznacza to dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Co ważne, podwyżka zostanie naliczona automatycznie.
ZUS zmienia zasady od 1 stycznia. Seniorzy mogą liczyć na wyższe przelewy
Początek 2027 roku przyniesie istotną zmianę w systemie świadczeń emerytalno-rentowych. Osoby korzystające z renty wdowiej otrzymają możliwość pobierania większej części drugiego przysługującego im świadczenia.
Dotychczas przepisy pozwalały na łączenie 100 procent jednego świadczenia z 15 procentami drugiego. Od stycznia proporcje staną się korzystniejsze: uprawnieni będą mogli otrzymywać 100 procent jednego świadczenia oraz 25 procent drugiego.
Zmiana obejmie zarówno osoby, które już pobierają rentę wdowią, jak i tych seniorów, którzy uzyskają do niej prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie. Tak zmienią się wypłaty
Wysokość podwyżki zależy od kwoty drugiego świadczenia oraz ustawowego limitu łącznej wypłaty.
Przykładowo, jeśli drugie świadczenie wynosi 1500 zł, dotychczas wypłacane 15 procent odpowiada kwocie 225 zł. Od stycznia 25 procent będzie wynosić 375 zł. Oznacza to wzrost o 150 zł miesięcznie.
Przy drugim świadczeniu wynoszącym 2500 zł różnica będzie jeszcze większa. Zamiast 375 zł senior będzie mógł otrzymywać 625 zł, czyli o 250 zł więcej miesięcznie.
W przypadku drugiego świadczenia w wysokości 3000 zł wzrost wyniesie 300 zł miesięcznie.
Są to przykładowe wyliczenia przed uwzględnieniem ograniczeń ustawowych i ewentualnych potrąceń. Rzeczywista kwota wypłaty może być niższa.
Nie trzeba składać nowego wniosku. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie
Dla osób już korzystających z renty wdowiej istotna jest informacja dotycząca formalności.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że zwiększenie udziału drugiego świadczenia nastąpi automatycznie. Seniorzy, którzy mają już przyznane prawo do renty wdowiej, nie muszą ponownie składać wniosku tylko po to, aby otrzymać wyższą kwotę od stycznia.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które jeszcze nie wystąpiły o to świadczenie. W ich przypadku konieczne jest spełnienie ustawowych warunków oraz złożenie odpowiednich dokumentów.
Nie wszyscy otrzymają pełną podwyżkę. Obowiązuje ważny limit
Choć nowe zasady są korzystniejsze, nie oznacza to, że każda uprawniona osoba otrzyma pełną kwotę wynikającą z prostego dodania świadczeń.
Przepisy przewidują limit łącznej wypłaty renty wdowiej. Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Od marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co oznacza limit na poziomie 5935,47 zł.
Jeżeli wyliczona suma przekracza ustawowy próg, świadczenie podlega odpowiedniemu zmniejszeniu. Od marca 2027 roku limit zmieni się wraz z kolejną waloryzacją emerytur.
Kto może otrzymać rentę wdowią? ZUS stawia konkretne warunki
Prawo do renty wdowiej nie przysługuje automatycznie wszystkim osobom, które straciły współmałżonka.
Aby skorzystać z możliwości łączenia świadczeń, trzeba spełnić kilka warunków. Kobieta musi mieć ukończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Konieczne jest również pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.
Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku musi zostać nabyte nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to odpowiednio ukończenie co najmniej 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę w chwili nabycia prawa do renty rodzinnej.
Osoba ubiegająca się o świadczenie nie może także pozostawać w nowym związku małżeńskim.
Styczeń przyniesie zmianę, a marzec kolejne przeliczenie
Podwyższenie udziału drugiego świadczenia do 25 procent zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
To jednak nie koniec zmian w przyszłorocznych wypłatach. Na marzec przewidziana jest coroczna waloryzacja emerytur i rent, która wpłynie również na wysokość najniższej emerytury oraz limit obowiązujący przy rencie wdowiej.
Ostateczna wysokość marcowej waloryzacji będzie zależała od danych gospodarczych i wskaźnika ustalonego zgodnie z przepisami.
Dla uprawnionych wdów i wdowców najbliższe miesiące mogą więc oznaczać dwa etapy zmian: styczniowe zwiększenie udziału drugiego świadczenia i marcową waloryzację.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.