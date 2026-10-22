Tanie i smaczne. Nie robię już zwykłych ziemniaków. Jesienią wolę zapiekać je w ten sposób
Gdy za oknem robi się chłodno, na stoły wracają gorące, sycące potrawy. Jedną z nich jest zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami, cebulą i serem. Nie wymaga drogich produktów ani skomplikowanych przygotowań. Wystarczy kilka składników, naczynie żaroodporne i piekarnik, aby przygotować obiad dla całej rodziny.
Ziemniaki, podsmażone pieczarki i aromatyczna cebula tworzą połączenie, które doskonale sprawdza się jesienią. Całość przykrywa złocista warstwa roztopionego sera, a śmietanowy sos sprawia, że zapiekanka pozostaje soczysta.
Jesienna zapiekanka ziemniaczana. Co będzie potrzebne?
Składniki na 4–5 porcji:
- 1 kg ziemniaków
- 400 g pieczarek
- 2 duże cebule
- 200 g żółtego sera
- 200 ml śmietanki 18% do sosów
- 2 jajka
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki masła lub oleju
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- pół łyżeczki tymianku
- sól i pieprz do smaku
- natka pietruszki do posypania
Jak przygotować zapiekankę krok po kroku?
Krok 1. Przygotuj ziemniaki.
Obierz ziemniaki i pokrój je w cienkie plasterki. Gotuj w osolonej wodzie przez około 7–8 minut, aż lekko zmiękną, ale nadal będą jędrne. Odcedź i pozostaw do przestudzenia.
Krok 2. Podsmaż pieczarki i cebulę.
Pokrój cebulę w piórka, a pieczarki w plasterki. Rozgrzej tłuszcz na patelni, dodaj cebulę i smaż przez kilka minut. Następnie dodaj pieczarki i smaż, aż odparuje nadmiar wody. Pod koniec dodaj czosnek, paprykę, tymianek, sól i pieprz.
Krok 3. Przygotuj sos.
W misce wymieszaj śmietankę z jajkami. Dodaj odrobinę soli i pieprzu. Sos połączy składniki podczas pieczenia.
Krok 4. Ułóż warstwy.
Naczynie żaroodporne posmaruj masłem. Na dnie ułóż połowę ziemniaków, następnie pieczarki z cebulą i pozostałe ziemniaki. Zalej wszystko przygotowanym sosem. Na wierzchu rozsyp starty ser.
Krok 5. Wstaw do piekarnika.
Piecz w temperaturze 190°C, w trybie góra–dół, przez około 30–35 minut, aż ser się zarumieni, a środek zapiekanki będzie dobrze ścięty. Przed podaniem odstaw na 5 minut i posyp natką pietruszki.
Jeden dodatek może całkowicie zmienić smak
Do pieczarek można dodać garść namoczonych, drobno pokrojonych suszonych grzybów leśnych. Nadadzą zapiekance intensywniejszy, jesienny aromat.
Osoby, które lubią bardziej wyraziste smaki, mogą zastąpić część żółtego sera niewielką ilością sera pleśniowego.
Tani obiad, który można przygotować wcześniej
Zaletą zapiekanki jest możliwość przygotowania jej z wyprzedzeniem. Składniki można ułożyć w naczyniu, przykryć i przechowywać w lodówce do następnego dnia, a następnie upiec przed obiadem.
Gotową potrawę najlepiej podawać z surówką z kiszonej kapusty, ogórkami kiszonymi albo sałatką z pomidorów.
To propozycja na chłodne popołudnie, kiedy mamy ochotę na coś ciepłego, domowego i nieskomplikowanego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.