Od czwartku w Lidlu wielka obniżka. Popularne ryby nawet 60 proc. taniej! Klienci mogą ruszyć po zapasy
Już w czwartek, 22 października, Lidl rozpocznie trzydniową akcję promocyjną na ryby i owoce morza. Wśród ofert znalazły się łosoś atlantycki, dorsz, makrela, halibut i krewetki. Największy rabat sięga aż 60 proc., ale jest ważny warunek: dotyczy zakupu wybranych produktów z aplikacją Lidl Plus. Na zakupy w promocyjnych cenach będą tylko trzy dni.
Lidl przygotował nową ofertę, która może zainteresować osoby planujące rybny obiad, większe zakupy na weekend lub uzupełnienie domowych zapasów.
Od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października, sieć obniży ceny wybranych ryb świeżych, mrożonych i wędzonych. W gazetce znalazły się zarówno produkty na codzienny obiad, jak i droższe gatunki ryb.
Łosoś atlantycki 28 proc. taniej. Cena spada do 4,99 zł
Jedną z głównych ofert jest filet z łososia atlantyckiego ze skórą w opakowaniu XXL.
W promocyjnej cenie 100 g produktu będzie kosztowało 4,99 zł zamiast 6,99 zł.
To obniżka wynosząca 28 proc.
W przeliczeniu na kilogram cena wyniesie 49,90 zł. Sieć przewidziała limit trzech opakowań na paragon.
Łosoś jest często wybierany do pieczenia, smażenia i przygotowywania dań z makaronem. Promocja może więc zainteresować osoby, które planują większy rodzinny obiad.
Halibut aż 30 proc. taniej. Potrzebna aplikacja Lidl Plus
Wśród przecenionych produktów znalazł się również halibut w postaci filetu bez skóry.
Kilogram będzie kosztował 69,90 zł zamiast 99,90 zł, co oznacza obniżkę o 30 proc.
Jest jednak warunek. Aby skorzystać z promocyjnej ceny, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Oferta obowiązuje od 22 do 24 października. Wprowadzono limit trzech kilogramów na kupon.
To jedna z największych kwotowo obniżek w nowej gazetce. Przy zakupie kilograma różnica względem ceny sprzed promocji wynosi 30 zł.
Krewetki 25 proc. taniej. Promocja tylko przy zakupie dwóch opakowań
Lidl przygotował również ofertę na krewetki białe gotowane, obrane marki Superfish.
Opakowanie o wadze 200 g będzie kosztowało 14,99 zł zamiast 19,99 zł.
Rabat wynosi 25 proc., ale obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
Krewetki mogą przydać się do przygotowania makaronów, sałatek oraz dań kuchni azjatyckiej.
Dorsz i morszczuk w supercenach. Ryby od 2,99 zł
W nowej gazetce znalazły się także tańsze propozycje na codzienny obiad.
Morszczuk tusza będzie kosztował 2,99 zł za 100 g, czyli 29,90 zł za kilogram.
Dorsz czarny w postaci porcji z fileta bez skóry będzie dostępny za 3,49 zł za 100 g, co daje 34,90 zł za kilogram.
Z kolei polędwica z dorsza pacyficznego będzie kosztowała 9,49 zł za 100 g, czyli 94,90 zł za kilogram.
To produkty, które można wykorzystać do przygotowania tradycyjnych ryb pieczonych, smażonych lub gotowanych na parze.
Makrela i łosoś wędzony. Kolejne promocje
Oferta obejmuje również ryby wędzone oraz produkty do przygotowywania kanapek i sałatek.
Makrela tłusta marki Targ Rybny Lidla będzie kosztowała 4,49 zł za 100 g.
Łosoś w plastrach wędzony na zimno XXL marki Nautica, w opakowaniu 300 g, będzie dostępny za 24,99 zł.
W gazetce znalazł się także sandacz w postaci filetu ze skórą. Cena wyniesie 6,49 zł za 100 g.
Tu rabat sięga aż 60 proc. Jest jednak ważny warunek
Największy procentowy rabat w tej części gazetki dotyczy produktów marki Nixe.
Od czwartku Lidl przygotował promocję na wszystkie tuńczyki tej marki.
Drugi, tańszy produkt będzie objęty rabatem 60 proc.
Klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte akcją.
Warunkiem jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit sześciu opakowań na kupon.
Warto podkreślić, że rabat 60 proc. nie dotyczy całych zakupów ani każdego opakowania tuńczyka. Obniżka naliczana jest na drugi, tańszy produkt.
Promocje w Lidlu od 22 października. Lista cen
|Produkt
|Cena promocyjna
|Łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL
|4,99 zł/100 g
|Halibut, filet bez skóry
|69,90 zł/kg
|Krewetki białe gotowane, obrane, 200 g
|14,99 zł
|Makrela tłusta
|4,49 zł/100 g
|Morszczuk, tusza
|2,99 zł/100 g
|Dorsz czarny, porcja z fileta
|3,49 zł/100 g
|Dorsz pacyficzny, polędwica
|9,49 zł/100 g
|Sandacz, filet ze skórą
|6,49 zł/100 g
|Łosoś wędzony na zimno XXL, 300 g
|24,99 zł
|Tuńczyki Nixe
|Drugi, tańszy produkt 60% taniej
Tylko trzy dni na skorzystanie z oferty
Promocje rozpoczną się w czwartek, 22 października, i potrwają do soboty, 24 października.
Największą uwagę mogą przyciągnąć łosoś atlantycki przeceniony o 28 proc., halibut tańszy o 30 proc. oraz promocja na tuńczyki Nixe.
Przed zakupami warto sprawdzić warunki poszczególnych ofert. Część cen obowiązuje wyłącznie po aktywowaniu kuponu Lidl Plus, a w przypadku krewetek wymagany jest zakup dwóch opakowań.
Nowa akcja może być okazją do kupienia ryb na weekendowy obiad, ale na skorzystanie z promocji klienci mają czas tylko do soboty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.