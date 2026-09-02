Ewa Chodakowska ogłosiła rozstanie. Po 17 latach małżeństwa podjęli decyzję o rozwodzie
Ewa Chodakowska przekazała zaskakującą wiadomość dotyczącą swojego życia prywatnego. Trenerka poinformowała w mediach społecznościowych, że po 17 wspólnych latach ona i Lefteris Kavoukis zdecydowali się zakończyć małżeństwo. W obszernym oświadczeniu wyjaśniła również powody tej decyzji i stanowczo ucięła możliwe spekulacje dotyczące zdrady czy pojawienia się osoby trzeciej.
„Po 17 wspólnych latach podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszego małżeństwa” – napisała Ewa Chodakowska.
Jak wynika z opublikowanego wpisu, decyzja nie była łatwa. Chodakowska podkreśliła, że przez lata byli dla siebie nie tylko małżeństwem, ale również rodziną, przyjaciółmi i partnerami, którzy wspólnie budowali swoje życie oraz odnosili sukcesy.
Ewa Chodakowska mówi o powodach rozstania
Trenerka zdecydowała się także odpowiedzieć na pytanie, które po takim komunikacie prawdopodobnie pojawiłoby się jako pierwsze – dlaczego małżeństwo się kończy?
Według jej relacji jednym z najważniejszych powodów była praca, która z biegiem lat zaczęła zajmować w ich życiu coraz więcej miejsca.
„Z czasem praca zajęła w naszym życiu zbyt dużo miejsca. Zdominowała wszystkie nasze płaszczyzny” – wyjaśniła.
Małżonkowie mieli próbować na nowo ułożyć swoją codzienność. Ostatecznie doszli jednak do wniosku, że inaczej wyobrażają sobie jej dalszy kształt.
„Nie ma tutaj winnego ani ofiary”
Chodakowska bardzo wyraźnie zaznaczyła, czego – według jej oświadczenia – nie należy doszukiwać się w historii rozpadu związku.
Jak napisała, decyzja nie została podjęta z powodu zdrady, osoby trzeciej ani różnic dotyczących rodzicielstwa.
„Nie ma tutaj winnego ani ofiary” – podkreśliła.
Z jej słów wynika, że oboje chcą zakończyć wspólny etap bez publicznego konfliktu. Chodakowska pisze o wdzięczności za minione lata, przyjaźni, miłości i wzajemnym szacunku, które mają im pozwolić rozpocząć osobne życie.
Zaapelowali, by nie tworzyć teorii na temat ich rozstania
W oświadczeniu pojawiła się również bezpośrednia prośba skierowana do obserwatorów i mediów. Para nie chce, aby wokół zakończenia małżeństwa powstawały niepotwierdzone historie.
Poprosili o nieprzypisywanie ich decyzji własnych scenariuszy oraz o uszanowanie prywatności rodzin i współpracowników.
Chodakowska zaznaczyła przy tym, że zakończenie małżeństwa nie przekreśla wspólnie spędzonych 17 lat.
„Koniec małżeństwa nie oznacza, że miłość, którą je zbudowała, była nieprawdziwa” – napisała.
Byli razem przez 17 lat
Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis przez lata tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego świata fitness. Łączyło ich nie tylko życie prywatne, ale również działalność zawodowa.
Teraz zdecydowali, że będą kontynuowali życie osobnymi drogami. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że chcą zrobić to bez wzajemnych oskarżeń i publicznego rozliczania przeszłości.
Na zakończenie wspólnego komunikatu podpisanego „Ewa i Lefteris” podziękowali odbiorcom za troskę i życzliwość.
To właśnie ten wpis jest pierwszym bezpośrednim wyjaśnieniem decyzji o zakończeniu ich 17-letniego małżeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.