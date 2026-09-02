Ewa Chodakowska ogłosiła rozstanie. Po 17 latach małżeństwa podjęli decyzję o rozwodzie

2 września 2026 18:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ewa Chodakowska przekazała zaskakującą wiadomość dotyczącą swojego życia prywatnego. Trenerka poinformowała w mediach społecznościowych, że po 17 wspólnych latach ona i Lefteris Kavoukis zdecydowali się zakończyć małżeństwo. W obszernym oświadczeniu wyjaśniła również powody tej decyzji i stanowczo ucięła możliwe spekulacje dotyczące zdrady czy pojawienia się osoby trzeciej.

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Autorstwa Kancelaria Sejmu – https://www.flickr.com/photos/sejm_rp/55098697566/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=184299514

„Po 17 wspólnych latach podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszego małżeństwa” – napisała Ewa Chodakowska.

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Jak wynika z opublikowanego wpisu, decyzja nie była łatwa. Chodakowska podkreśliła, że przez lata byli dla siebie nie tylko małżeństwem, ale również rodziną, przyjaciółmi i partnerami, którzy wspólnie budowali swoje życie oraz odnosili sukcesy.

Ewa Chodakowska mówi o powodach rozstania

Trenerka zdecydowała się także odpowiedzieć na pytanie, które po takim komunikacie prawdopodobnie pojawiłoby się jako pierwsze – dlaczego małżeństwo się kończy?

Według jej relacji jednym z najważniejszych powodów była praca, która z biegiem lat zaczęła zajmować w ich życiu coraz więcej miejsca.

„Z czasem praca zajęła w naszym życiu zbyt dużo miejsca. Zdominowała wszystkie nasze płaszczyzny” – wyjaśniła.

Małżonkowie mieli próbować na nowo ułożyć swoją codzienność. Ostatecznie doszli jednak do wniosku, że inaczej wyobrażają sobie jej dalszy kształt.

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„Nie ma tutaj winnego ani ofiary”

Chodakowska bardzo wyraźnie zaznaczyła, czego – według jej oświadczenia – nie należy doszukiwać się w historii rozpadu związku.

Jak napisała, decyzja nie została podjęta z powodu zdrady, osoby trzeciej ani różnic dotyczących rodzicielstwa.

„Nie ma tutaj winnego ani ofiary” – podkreśliła.

Z jej słów wynika, że oboje chcą zakończyć wspólny etap bez publicznego konfliktu. Chodakowska pisze o wdzięczności za minione lata, przyjaźni, miłości i wzajemnym szacunku, które mają im pozwolić rozpocząć osobne życie.

Zaapelowali, by nie tworzyć teorii na temat ich rozstania

W oświadczeniu pojawiła się również bezpośrednia prośba skierowana do obserwatorów i mediów. Para nie chce, aby wokół zakończenia małżeństwa powstawały niepotwierdzone historie.

Poprosili o nieprzypisywanie ich decyzji własnych scenariuszy oraz o uszanowanie prywatności rodzin i współpracowników.

Chodakowska zaznaczyła przy tym, że zakończenie małżeństwa nie przekreśla wspólnie spędzonych 17 lat.

„Koniec małżeństwa nie oznacza, że miłość, którą je zbudowała, była nieprawdziwa” – napisała.

Byli razem przez 17 lat

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis przez lata tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego świata fitness. Łączyło ich nie tylko życie prywatne, ale również działalność zawodowa.

Teraz zdecydowali, że będą kontynuowali życie osobnymi drogami. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że chcą zrobić to bez wzajemnych oskarżeń i publicznego rozliczania przeszłości.

Na zakończenie wspólnego komunikatu podpisanego „Ewa i Lefteris” podziękowali odbiorcom za troskę i życzliwość.

To właśnie ten wpis jest pierwszym bezpośrednim wyjaśnieniem decyzji o zakończeniu ich 17-letniego małżeństwa.

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