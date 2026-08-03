Fala podwyżek od 2027 roku. Rząd planuje zmiany. Za te produkty i opłaty możemy zapłacić więcej
Od 2027 roku Polaków mogą czekać kolejne podwyżki. Rząd zapowiada zmiany, które obejmą m.in. alkohol, papierosy, e-papierosy, napoje słodzone, a także część opłat lokalnych. Część nowych stawek jest już przesądzona, nad innymi nadal trwają prace.
Droższy alkohol
Jedną z najważniejszych planowanych zmian jest wzrost akcyzy na alkohol. Obecnie rozważane są dwa warianty – podwyżka o 5 proc. lub nawet o 15 proc.
Przy niższej stawce butelka wódki mogłaby zdrożeć o około 1–1,20 zł, a piwo o kilka groszy. Gdyby rząd zdecydował się na wyższą, 15-procentową akcyzę, wzrost cen byłby znacznie bardziej odczuwalny.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że celem zmian jest ograniczenie spożycia alkoholu oraz działania prozdrowotne. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa ostrzega, że wyższe podatki mogą uderzyć w producentów i rolników dostarczających surowce do produkcji alkoholu.
Papierosy i e-papierosy również drożej
Wyższe ceny mają objąć także wyroby tytoniowe.
Zapowiedziano 15-procentową podwyżkę akcyzy na papierosy, co według szacunków może podnieść średnią cenę paczki z około 20 do nawet 26 zł.
Planowane są również kolejne podwyżki podatku na płyny do e-papierosów. Według obecnych założeń akcyza na 10 ml liquidu mogłaby wzrosnąć w 2027 roku o dodatkowe 9,35 zł.
Więcej zapłacimy za słodkie napoje
Zmiany mają objąć również opłatę cukrową.
Projekt zakłada podniesienie:
- opłaty podstawowej z 50 do 70 groszy,
- opłaty za każdy dodatkowy gram cukru powyżej limitu z 5 do 10 groszy.
Największe podwyżki mogą dotyczyć napojów energetycznych. Opłata za zawartość kofeiny lub tauryny miałaby wzrosnąć z 10 groszy aż do 1 zł. Maksymalna opłata wyniosłaby 1,80 zł.
Wyższy abonament RTV i lokalne opłaty
Od 2027 roku wzrosnąć ma także abonament RTV.
Planowane stawki wynoszą:
- 10,80 zł miesięcznie za radio,
- 34,50 zł miesięcznie za telewizor lub telewizor i radio.
Ministerstwo Finansów podniosło również maksymalne stawki opłat lokalnych o 2,7 proc. Ostateczne decyzje dotyczące wysokości podatku od nieruchomości pozostaną jednak w gestii samorządów.
Zmienić mogą się także inne opłaty lokalne. Maksymalny podatek od posiadania psa ma wzrosnąć do 191,32 zł rocznie. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie gminy pobierają tę opłatę.
To na razie projekty
Część zapowiadanych zmian jest już przesądzona, jednak niektóre rozwiązania nadal znajdują się na etapie prac legislacyjnych. Ostateczne stawki oraz zakres podwyżek mogą jeszcze ulec zmianie przed wejściem nowych przepisów w życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.