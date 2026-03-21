Fiskus sprawdza rodziców. Kontrolerzy pukają do drzwi. Kto musi oddać pieniądze?
Ponad 600 tys. Polaków rozliczyło w ubiegłym roku PIT jako samotny rodzic. Część z nich może niedługo otworzyć drzwi urzędnikowi skarbowemu. Kontrole już trwają – i nie chodzi tylko o papierowy błąd w zeznaniu. Fiskus weryfikuje, czy rodzic faktycznie wychowuje dziecko sam. Jeśli nie – zwrot ulgi plus odsetki karne.
Do drzwi puka urzędnik
Ministerstwo Finansów ostrzega: kontrole samotnych rodziców stały się standardową procedurą weryfikacyjną. Jak informuje Radio ZET, urzędnicy już odwiedzają wytypowanych podatników – tych, którzy w rocznym PIT wskazali preferencyjne rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Weryfikacja obejmuje przede wszystkim rozwiedzionych rodziców i osoby wychowujące dzieci w nieformalnych związkach. Żeby być precyzyjnym – chodzi nie tylko o bieżący rok podatkowy. Urzędnicy mogą sięgnąć wstecz nawet 5 lat. Jeśli okaże się, że ulga była pobierana bezprawnie, trzeba zwrócić całą kwotę powiększoną o naliczone odsetki karne.
Skala zjawiska jest duża. W 2024 roku z ulgi dla samotnych rodziców skorzystało ponad 600 tys. podatników – o 55 tys. więcej niż dwa lata wcześniej. Wzrost zainteresowania tą preferencją zwrócił uwagę fiskusa. Ministerstwo Finansów przyznaje, że wiele przypadków wskazuje na nadużycia, bo wybór tej formy opodatkowania nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości.
Największa ulga w polskim PIT – i dlatego fiskus tak jej pilnuje
Wspólne rozliczenie z dzieckiem to jedna z najbardziej wartościowych preferencji w polskim systemie podatkowym. Mechanizm działa tak jak przy wspólnym rozliczeniu małżonków – podatek oblicza się od połowy dochodów rodzica, podwaja wynik i tyle płaci się fiskusowi. W praktyce oznacza to, że podatnik „dzieli się” progiem podatkowym z dzieckiem.
Korzyść jest wyjątkowo odczuwalna przy wyższych dochodach. Osoby zarabiające powyżej 120 tys. zł rocznie zamiast płacić 32% od nadwyżki ponad ten próg – płacą tylko 12%. Do tego dochodzi podwojona kwota wolna od podatku: zamiast standardowych 30 tys. zł wolnych od podatku, samotny rodzic korzysta z 60 tys. zł. Maksymalny zwrot podatku w tym mechanizmie może wynieść nawet 27 600 zł. To kwota, która sprawia, że wiele osób jest skuszonych do zaznaczenia odpowiedniej rubryki w PIT – niezależnie od tego, czy spełnia rzeczywiste warunki.
Dwa warunki, oba muszą być spełnione jednocześnie
Podstawa prawna ulgi to art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis precyzuje, że prawo do preferencyjnego rozliczenia mają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy jednocześnie spełniają dwa niezależne kryteria: formalno-prawne i faktyczne. Błędem jest myślenie, że wystarczy być po rozwodzie.
Kryterium formalno-prawne oznacza, że podatnik musi mieć odpowiedni status cywilny: być panną lub kawalerem, wdową lub wdowcem, rozwódką lub rozwodnikiem, osobą objętą orzeczoną separacją, albo taką, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. To jednak dopiero połowa wymagań.
Drugie kryterium – faktyczne – jest tym, które fiskus sprawdza z największą uwagą. Podatnik musi samodzielnie i faktycznie sprawować codzienną opiekę nad dzieckiem. I tu zaczyna się problem dla wielu osób, które przez lata bez zastrzeżeń odliczały ulgę.
Konkubinat, opieka naprzemienna i weekendy u taty – to traci ulgę
Fiskus ma w tej materii twardą interpretację. Jeśli rodzic, choćby po rozwodzie, mieszka z nowym partnerem lub partnerką – nawet jeśli ta osoba nie jest rodzicem dziecka – traci prawo do ulgi. Konkubinat jest traktowany przez urząd skarbowy jako sytuacja, w której dziecko nie jest wychowywane przez jedną osobę.
Jeszcze bardziej powszechnym powodem odmowy jest opieka naprzemienna. Jeśli sąd orzekł, że dziecko przebywa raz z matką, raz z ojcem – żadne z rodziców nie może rozliczyć się jako samotny rodzic. Jak wskazuje orzecznictwo, które cytuje poradnikprzedsiebiorcy.pl, przyznanie praw rodzicielskich obojgu rodzicom i faktyczne sprawowanie opieki – nawet nierównomierne – uniemożliwia zastosowanie preferencyjnego opodatkowania. Podobnie jest, gdy drugi rodzic aktywnie uczestniczy w codziennym życiu dziecka – odbiera je ze szkoły, opiekuje się podczas choroby, spędza z nim wakacje. Takie sytuacje fiskus interpretuje jako wspólne wychowywanie, co wyklucza ulgę dla obojga.
Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół, który umknął wielu podatnikom: warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy nawet jeden dzień w roku, w którym podatnik był kawalerem lub panną i faktycznie samotnie wychowywał dziecko – ale w tym czasie obydwa kryteria muszą być spełnione jednocześnie. To subtelny przepis, który może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść podatnika, w zależności od okoliczności.
Limit dochodów: 112 tys. zł rocznie – i uwaga na zarobki dziecka
Ulga nie jest dostępna dla wszystkich. Samotny rodzic wychowujący jedno dziecko może z niej skorzystać tylko wtedy, gdy jego dochód w 2025 roku nie przekroczył 112 tys. zł. Limit dochodowy nie obowiązuje przy dwójce lub większej liczbie dzieci – i w tym przypadku przepisy są łagodniejsze.
Osobnym problemem, który bywa pomijany, są dochody samego dziecka. Jeśli pełnoletnie dziecko – uczące się do 25. roku życia – zarobiło więcej niż 22 546,92 zł w 2025 roku, rodzic traci prawo do ulgi. Dotyczy to dochodów z pracy opodatkowanych według skali podatkowej, a także przychodów z kapitałów pieniężnych. Co istotne: mimo że dochody młodych do 26. roku życia są często zwolnione z PIT w ramach „ulgi dla młodych”, fiskus i tak wlicza je do limitu dziecka. To pułapka, w którą łatwo wpaść, gdy dziecko pracowało w wakacje.
Co kontroler będzie chciał zobaczyć
Samo oświadczenie o statusie rodzinnym to za mało. Urzędnik skarbowy może zażądać konkretnych dokumentów. Na żądanie organów podatkowych – zgodnie z przepisami ustawy o PIT – podatnik jest zobowiązany przedstawić wszelkie dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.
W praktyce fiskus może poprosić o: zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola potwierdzające, że to ten rodzic jest jedyną osobą kontaktową i odbiera dziecko, rachunki i faktury na swoje nazwisko dokumentujące codzienne wydatki na dziecko – zajęcia dodatkowe, wizyty lekarskie, wycieczki szkolne. Przy spornych przypadkach urząd może też poprosić o oświadczenia sąsiadów lub rodziny potwierdzające brak wspólnego zamieszkiwania z drugim rodzicem. Kluczowy dokument to również wyrok sądu określający miejsce zamieszkania dziecka i wysokość alimentów. Dokumenty te podatnik nie dołącza do PIT, ale musi je przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym korzystał z ulgi.
Termin mija 30 kwietnia – jeszcze jest czas na korektę
Rozliczenie PIT za 2025 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Osoby korzystające z systemu „Twój e-PIT” muszą pamiętać, że preferencja dla samotnych rodziców nie jest automatycznie uwzględniana przez system skarbówki – podatnik musi sam ją zaznaczyć i zweryfikować, czy spełnia warunki. Jeśli w poprzednich latach ulga była zaznaczana „przyzwyczajeniowo”, warto się zastanowić, czy warunki są nadal spełniane. Korekta zeznania złożona przed wszczęciem kontroli jest znacznie tańsza niż zwrot ulgi po interwencji urzędnika – i eliminuje ryzyko odsetek karnych.
Doradca podatkowy Jacek Dziuba w rozmowie z serwisem Prawo.pl zwracał uwagę, że „ulga na dzieci jest jedną z najczęściej stosowanych, ale i kontrolowanych ulg” i podkreślał, że kluczowe jest spełnienie wszystkich warunków ustawowych przed skorzystaniem z odliczenia. W przypadkach wątpliwych – gdy sytuacja rodzinna jest skomplikowana lub zmieniała się w ciągu roku – można wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. To kosztuje 40 zł, ale daje pewność prawną, że fiskus nie zakwestionuje rozliczenia w późniejszym czasie.
Co zrobić, jeśli ulga była pobierana niesłusznie
Jeśli po przeczytaniu tego tekstu okaże się, że warunki nie były spełnione – najrozsądniej działać samodzielnie, zanim zrobi to urząd. Złożenie korekty zeznania i dobrowolny zwrot ulgi eliminuje lub znacząco ogranicza odsetki karne. W sytuacji, gdy to fiskus pierwszym krokiem wszczyna postępowanie, podatnik traci możliwość negocjacji i musi liczyć się z pełnymi konsekwencjami – zwrotem kwoty ulgi plus odsetkami ustawowymi, naliczanymi od momentu, gdy ulga powinna zostać zwrócona.
Co z tego wynika dla czytelnika – poradnik przed złożeniem PIT
- Sprawdź, czy naprawdę wychowujesz dziecko samodzielnie. Jeśli dziecko mieszka na zmianę u obojga rodziców lub drugi rodzic regularnie uczestniczy w codziennej opiece – ulga nie przysługuje żadnemu z was. Nawet jeśli macie orzeczony rozwód.
- Konkubinat wyklucza ulgę. Mieszkasz z partnerem lub partnerką bez ślubu, ale z dzieckiem z poprzedniego związku? Fiskus uzna, że dziecko jest wychowywane w co najmniej dwuosobowym gospodarstwie domowym. Ulga nie przysługuje – nawet jeśli partner lub partnerka nie jest rodzicem dziecka.
- Pilnuj zarobków pełnoletniego dziecka. Jeśli masz na utrzymaniu dorosłe dziecko do 25. roku życia, które studiuje i dorabia, sprawdź jego łączny dochód za 2025 rok. Przekroczenie progu 22 546,92 zł przekreśla Twoje prawo do ulgi – nawet jeśli dziecko nie zapłaciło ani złotówki podatku dzięki „uldze dla młodych”.
- Zbierz i przechowaj dokumenty. Zaświadczenie ze szkoły, faktury za zajęcia dodatkowe czy wizyty lekarskie, wyrok sądu o miejscu zamieszkania dziecka – trzymaj te dokumenty przez 5 lat. Jeśli urząd zapuka, masz co pokazać.
- Jeśli masz wątpliwości – zapytaj urząd. Wniosek o interpretację indywidualną kosztuje 40 zł i daje wiążącą odpowiedź fiskusa na Twoją konkretną sytuację. To tańsze niż oddawanie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych ulgi z odsetkami.
- Termin składania PIT za 2025 rok mija 30 kwietnia 2026 roku. Jeśli chcesz złożyć korektę – lepiej zrobić to zawczasu, nie czekając na wizytę urzędnika.
