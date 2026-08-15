Flagi z Wilnem i Lwowem na meczu Legii. Ukraińcy pytają o roszczenia, ta flaga wisi na Łazienkowskiej od 15 lat
Po piątkowym meczu Legii Warszawa z Radomiakiem Radom w ukraińskojęzycznych mediach społecznościowych pojawił się wpis o biało-czerwonych flagach z napisami „Lwów” i „Wilno”, które zawisły na trybunach Stadionu Wojska Polskiego. Autorzy postu pytają, czy nie są to sugestie roszczeń terytorialnych wobec miast leżących dziś w niepodległej Ukrainie i na Litwie, a część komentujących zestawia je z rosyjską retoryką o „historycznych terytoriach”. W dyskusji brakuje jednak informacji, która zmienia jej sens. Ta flaga nie pojawiła się w piątek po raz pierwszy.
5:0 z Radomiakiem i stały zestaw flag na trybunach
Mecz 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozegrano w piątek 14 sierpnia o 20:30 przy Łazienkowskiej 3. Legia wygrała 5:0 po bramkach Michala Sevcika, Rafała Augustyniaka, Rafała Adamskiego oraz dwóch trafieniach Bartosza Kapustki. Sportowo spotkanie nie budziło kontrowersji, sędzia Wojciech Myć zakończył je wcześniej, niż przewidywał doliczony czas.
Na zdjęciu, które krąży w sieci, widać sektor kibiców i rozwieszone przed nim flagi z herbami oraz napisami „Wilno” i „Lwów”, stylizowanymi na przedwojenną czcionkę. Sam wpis, od którego zaczęła się dyskusja, opublikowała ukraińskojęzyczna strona na Facebooku, nie zaś redakcja prasowa. Do soboty rano sprawy nie opisało żadne medium polskie ani ukraińskie, nie odniósł się do niej klub, Polski Związek Piłki Nożnej ani resorty spraw zagranicznych któregokolwiek z państw. Część komentujących wprost domaga się oświadczenia ukraińskiego MSZ, co samo w sobie oznacza, że takiego stanowiska nie ma.
Flaga „Wilno-Lwów” ma co najmniej 15 lat i była blokowana przez PZPN
Kluczowy kontekst, którego w dyskusji zabrakło, jest taki, że biało-czerwona flaga z nazwami i herbami obu miast należy do stałego repertuaru oprawy Legii. Jej historia sięga co najmniej 2011 roku. 6 marca 2011 roku, przed derbami z Polonią, delegat PZPN nie zgodził się na jej wywieszenie na Stadionie Wojska Polskiego, uznając, że przedstawia treści faszystowskie i nacjonalistyczne. Pięć dni później, przed meczem ze Śląskiem Wrocław, kolejny przedstawiciel związku zablokował ją ponownie, tym razem uzasadniając decyzję tym, że flaga ma charakter polityczny.
Twórcy flagi opublikowali wówczas oświadczenie, w którym tłumaczyli jej znaczenie odwołaniem do kresowego rodowodu klubu. Legia narodziła się w 1916 roku w Legionach Polskich, a patronem stadionu jest marszałek Józef Piłsudski, którego serce spoczywa na cmentarzu na Rossie w Wilnie i przy którego grobowcu kibice Legii składają wieńce. Według tego oświadczenia flaga ma upamiętniać kresowe pochodzenie klubu oraz Polaków, którzy po II wojnie światowej pozostali na dawnych ziemiach wschodnich. Że nie jest to element doraźny, potwierdzają relacje z wyjazdów. W październiku 2025 roku, na meczu w Krakowie, kibice Legii wywiesili 13 flag, a wśród nich, obok „Wilno Lwów”, flagi dzielnicowe Wawra, Grochowa, Woli i Saskiej Kępy.
Kijów 2014. Wtedy sprawa naprawdę urosła do rangi międzynarodowej
Jedyny przypadek, w którym ta flaga wywołała reakcję instytucjonalną, miał miejsce w październiku 2014 roku. Legia grała w Kijowie z Metalistem Charków w Lidze Europy, spotkanie przeniesiono ze Lwowa i z Charkowa ze względu na wojnę w Donbasie. Flaga zawisła na płocie oddzielającym trybuny od boiska, a ukraińskie media, w tym agencja UNIAN oraz portale Obozrevatel i Segodnia, opisały ją jako prowokację. Portal lb.ua porównał gest do zachowania kibiców CSKA Moskwa wywieszających flagę separatystycznej „Noworosji”.
Doniesienie na klub złożył przedstawiciel organizacji Football Against Racism in Europe, określając transparent jako reprezentujący rewizjonistyczne żądania radykalnych nacjonalistów. Ówczesny prezes Legii Bogusław Leśnodorski nazwał donos absurdalnym, a prezes PZPN Zbigniew Boniek zadeklarował poparcie dla klubu. Solidarność z Legią wyraził też zarząd LKS Pogoń Lwów, polskiego klubu reaktywowanego w 2009 roku we Lwowie, wspieranego przez kibiców Legii sprzętem i akcjami charytatywnymi. W oświadczeniu napisano, że pamięć o kresowych korzeniach polskiego sportu nie może być wykorzystywana do współczesnych celów politycznych. Po polskiej stronie sprawa podzieliła jednak opinie i publicystka „Polityki” Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz oceniła gest jednoznacznie krytycznie, wskazując na kontekst wojny toczącej się wówczas na wschodzie Ukrainy.
Co mówią traktaty. Polska nie zgłasza roszczeń wobec Ukrainy ani Litwy
Niezależnie od tego, jak odczytywać symbolikę trybun, stan prawny jest jednoznaczny. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy został podpisany w Warszawie 18 maja 1992 roku i ogłoszony w Dz.U. z 1993 r. nr 125 poz. 573. Strony zobowiązały się w nim rozwijać stosunki w oparciu o zasady nienaruszalności granic i integralności terytorialnej. Analogiczny traktat z Republiką Litewską podpisano 26 kwietnia 1994 roku. Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych na oficjalnych stronach podtrzymuje stanowisko o wsparciu dla integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach.
Oznacza to, że oprawa stadionowa i polityka państwa to dwa różne poziomy, których nie należy ze sobą mylić w żadną stronę. Nie jest to jednak argument rozstrzygający spór o odbiór symboliki. Zwolennicy flagi wskazują na pamięć historyczną i los Polaków pozostawionych po 1945 roku poza granicami kraju. Krytycy odpowiadają, że w czasie trwającej wojny każde przypomnienie dawnej przynależności ukraińskiego miasta trafia w Ukrainie na grunt, na którym brzmi zupełnie inaczej niż w Warszawie. Obie te oceny funkcjonują w polskiej debacie od lat i żadna nie została rozstrzygnięta.
Dlaczego to sprawa warszawska, a nie tylko piłkarska
Dla mieszkańców stolicy ta dyskusja ma wymiar bardziej bezpośredni niż dla reszty kraju. Rzecz dzieje się na stadionie przy Łazienkowskiej 3, w klubie, którego symbolika od ponad wieku splata się z historią Legionów i z osobą Piłsudskiego, a flagi kresowe wiszą tam w jednym rzędzie z flagami warszawskich dzielnic. Jednocześnie Warszawa jest miastem z największą w Polsce społecznością ukraińską, dla której obraz z trybun stołecznego klubu nie jest abstrakcją oglądaną z dystansu, lecz komunikatem z miasta, w którym mieszka, pracuje i płaci podatki.
Warto też odnotować, jak działa mechanizm rozprzestrzeniania się takich treści. Wpis, od którego zaczęła się obecna dyskusja, w ciągu kilkudziesięciu minut zebrał komentarze idące w zupełnie różnych kierunkach. Część komentujących formułowała lustrzane roszczenia wobec polskich miast na wschodzie kraju, inni sprowadzali sprawę do absurdu, wskazując, że tą samą logiką Niemcy mogliby upominać się o Wrocław, Szczecin i Poznań. Pojawiły się także wypowiedzi wprost obraźliwe i antysemickie, których nie przytaczamy. To dobrze pokazuje, że tego rodzaju wątki bardzo szybko wymykają się poza pierwotny temat i przestają dotyczyć piłki nożnej.
Jak czytać takie doniesienia, zanim wyrobi się opinię
Przy zdjęciach z trybun najbardziej zawodzi kontekst czasowy. Fotografia sektora wygląda niemal identycznie niezależnie od tego, czy powstała w 2014 roku w Kijowie, czy w 2026 roku przy Łazienkowskiej, więc zanim uznamy jakikolwiek obraz za dowód nowego wydarzenia, warto sprawdzić trzy rzeczy. Po pierwsze, o który konkretnie mecz chodzi, bo data i przeciwnik zmieniają wymowę gestu. Po drugie, czy element oprawy jest nowy, czy stanowi część stałego zestawu obecnego na trybunach od lat, bo to różnica między jednorazową manifestacją a rutyną. Po trzecie, czy sprawę potwierdziło jakiekolwiek medium redakcyjne albo instytucja, czy funkcjonuje wyłącznie w obiegu społecznościowym.
W tym przypadku odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: mecz Legia – Radomiak z 14 sierpnia. Na drugie: flaga „Wilno-Lwów” towarzyszy Legii co najmniej od 2011 roku i wisi obok flag dzielnicowych. Na trzecie: do soboty rano nie potwierdziła jej żadna redakcja i nie skomentowała żadna instytucja po obu stronach granicy. To nie znaczy, że dyskusja o wymowie takich symboli jest bezzasadna, bo prowadzą ją od lat także polscy publicyści. Znaczy natomiast, że opisywanie piątkowego meczu jako nowego incydentu dyplomatycznego byłoby na tym etapie nadużyciem, a każdy, kto chce wyrobić sobie zdanie, powinien osądzać samą flagę i jej historię, a nie doraźną falę komentarzy pod jednym wpisem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.