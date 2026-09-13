Gdzie szukać schronu w okolicy? Państwowa Straż Pożarna podaje dane i mapę obiektów na 2026 rok
Kwestia bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej stała się jednym z kluczowych tematów w polskiej przestrzeni publicznej. Państwowa Straż Pożarna (PSP) ukończyła kompleksową inwentaryzację budowli ochronnych w całym kraju, a wyniki prac zostały udostępnione obywatelom w formie cyfrowej. Z najnowszych danych wynika, że na terenie Polski znajduje się ponad 85 tysięcy obiektów mogących służyć za ukrycie, jednak ich struktura różni się od klasycznych wyobrażeń o schronach wojskowych. Do szybkiej lokalizacji najbliższego bezpiecznego miejsca służy dedykowana aplikacja mobilna „Gdzie się ukryć”.
Inwentaryzacja PSP, rodzaje obiektów ochronnych i aplikacja „Gdzie się ukryć”
Z ogólnopolskiego raportu Państwowej Straży Pożarnej aktualnego na wrzesień 2026 roku wynika, że w ewidencji znajduje się dokładnie 85 739 obiektów i budynków ochronnych. Działania inwentaryzacyjne, zlecone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.), objęły nieruchomości stanowiące własność samorządów, Skarbu Państwa, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów prywatnych.
Służby ratunkowe dzielą obiekty na trzy podstawowe kategorie:
- Schrony – hermetyczne, konstrukcyjnie zamknięte budowle zapewniające pełną ochronę przed czynnikami rażenia (m.in. fali uderzeniowej, promieniowaniem czy substancjami chemicznymi),
- Miejsca ukrycia – niehermetyczne budowle wyposażone w podstawowe instalacje ochronne, zabezpieczające przed zagrożeniami z określonych kierunków,
- Miejsca doraźnego schronienia (MDS) – wyznaczone piwnice, garaże podziemne i tunele, stanowiące najliczniejszą grupę w Polsce.
Pod względem liczby i pojemności miejsc doraźnego schronienia w kraju zdecydowanie prowadzi Warszawa, a za nią plasują się Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań i Łódź. Aby odnaleźć najbliższy punkt, warto skorzystać z aplikacji „Gdzie się ukryć”, która umożliwia pobranie mapy z obiektami w promieniu do 50 km i korzystanie z niej w trybie offline bez dostępu do sieci internetowej.
Schrony w Europie. Jak Polska wypada na tle Szwecji i Szwajcarii?
Struktura polskich obiektów ochronnych opiera się w większości na miejscach doraźnego schronienia, co różni nasz system od rozwiązań stosowanych w krajach o długoletniej tradycji obrony cywilnej. W Szwecji funkcjonuje ponad 60 tysięcy hermetycznych schronów zdolnych pomieścić 85 proc. populacji (ok. 7 mln osób), które w czasie pokoju pełnią funkcje komercyjne, ale muszą być gotowe do użycia w 48 godzin.
W Szwajcarii obowiązuje prawny nakaz budowy schronów przy nowych inwestycjach mieszkaniowych, co zapewnia schronienie dla niemal 100 proc. obywateli. Z kolei na Słowacji, podobnie jak w Polsce, system opiera się na współodpowiedzialności państwa i prywatnych właścicieli nieruchomości.
Jak krok po kroku ustalić bezpieczne miejsce i postępować w razie zagrożenia
Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, które pozwolą Ci odpowiednio przygotować się na wypadek zagrożenia z powietrza:
- Zainstaluj aplikację „Gdzie się ukryć” i pobierz mapę offline – zapisz w pamięci telefonu obiekty ochronne w promieniu 50 km od miejsca zamieszkania i pracy.
- Zlokalizuj najbliższe piwnice, garaże podziemne lub stacje metra – zapoznaj się z drogami dojścia do najniższych kondygnacji budynków w Twoim bezpośrednim sąsiedztwie.
- Wyznacz bezpieczne miejsce wewnątrz domu, gdy brak schronu w okolicy – wybierz pomieszczenie na najniższej kondygnacji, pozbawione okien i oddzielone grubymi ścianami nośnymi.
- Przygotuj i trzymaj pod ręką spakowany plecak ewakuacyjny – spakuj zapas wody, leki, latarkę, gotówkę oraz dokumenty tożsamości na wypadek konieczności pilnego opuszczenia lokalu.
- Śledź oficjalne komunikaty RCB oraz Państwowej Straży Pożarnej – po usłyszeniu syren alarmowych natychmiast udaj się do wyznaczonego obiektu i czekaj na oficjalne odwołanie alarmu.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.