Gigantyczna awaria prądu po przejściu burzy na Mazowszu. 9300 odbiorców bez zasilania. Żywioł przełamał metalowy słup wysokiego napięcia.
Nocna fala burz, która przeszła nad Mazowszem, zostawiła po sobie poważne zniszczenia w sieci energetycznej. Według mapy wyłączeń Energa Operator, zaktualizowanej o 2:26 w nocy, bez prądu pozostaje około 9300 odbiorców i aż 520 stacji transformatorowych. W sąsiednim województwie kujawsko-pomorskim żywioł był na tyle gwałtowny, że dosłownie przełamał na pół słup linii wysokiego napięcia.
Które powiaty zostały bez prądu?
Jak informuje Energa Operator, przerwy w dostawach energii elektrycznej trwają w powiatach ciechanowskim, makowskim, mławskim, nowodworskim, płockim (z miastem Płock), płońskim, pułtuskim, sierpeckim i żuromińskim. Na mapie operatora ten fragment Mazowsza, tuż na północ od Warszawy, wyróżnia się gęstym skupiskiem czerwonych ikon oznaczających wyłączenia awaryjne oraz różowej kratki symbolizującej tak zwaną awarię masową – czyli sytuację, w której z prądu naraz wypadła znacząca liczba stacji na stosunkowo niewielkim obszarze. Dla porównania, w pozostałej części kraju widocznej na mapie przeważają żółte ikony wyłączeń planowych, a nie awaryjnych – co dobrze pokazuje, że akurat ten fragment Mazowsza ucierpiał wyjątkowo mocno na tle reszty regionu objętego działaniem operatora.
Jak sama twierdzi Energa, graficzna prezentacja obszarów wyłączeń na mapie oraz przewidywanych czasów przywrócenia zasilania w energię elektryczną ma charakter orientacyjny – może ulec zmianie. Dane prezentowane na mapie są aktualizowane z opóźnieniem – ich odświeżenie może potrwać do kilkunastu minut. W przypadkach wyłączeń awaryjnych, prezentowane są komunikaty obejmujące większe obszary i duże grupy odbiorców.
Złamany słup w Kujawsko-Pomorskiem
Jeszcze poważniejsze, choć na razie pojedyncze, zniszczenia zgłaszane są z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie nawałnica najwyraźniej uderzyła z jeszcze większą siłą – konstrukcja słupa linii wysokiego napięcia została tam dosłownie przełamana na pół. Tego rodzaju uszkodzenie konstrukcji nośnej to poważniejsza awaria niż typowe zerwanie przewodów czy uszkodzenie stacji transformatorowej – naprawa wymaga zwykle sprowadzenia na miejsce ciężkiego sprzętu i może potrwać znacznie dłużej niż przywrócenie zasilania po prostszych awariach.
To pokłosie tej samej nocy, w której burza uderzyła też w Warszawę
Awarie na północnym Mazowszu to bezpośrednia konsekwencja tego samego frontu burzowego, który wieczorem i w nocy przechodził nad regionem, uderzając wcześniej między innymi w samą Warszawę. Superkomórka, która po godzinie 23:00 przemieszczała się znad Błonia w stronę stolicy i dalej na wschód, w kierunku powiatu mińskiego, to tylko jedna z wielu komórek burzowych aktywnych tej nocy nad Mazowszem – kolejne, jak pokazuje mapa Energa Operator, uderzyły z jeszcze większą siłą w rejony na północ od Warszawy, pozostawiając tam tysiące odbiorców bez prądu.
Sprawdź, jak zgłosić awarię i co robić bez prądu
Jeśli mieszkasz w jednym z wymienionych powiatów i zostałeś bez prądu, awarię możesz zgłosić przez całą dobę pod ogólnopolskim numerem 991, który automatycznie łączy z właściwym dla Twojej lokalizacji operatorem sieci – w tym regionie będzie to Energa Operator. Zanim zadzwonisz, warto sprawdzić aktualną mapę wyłączeń na stronie operatora – część awarii już została zarejestrowana zbiorowo jako tak zwana awaria masowa i nie wymaga osobnego zgłoszenia od każdego odbiorcy z osobna.
Do czasu przywrócenia zasilania odłącz od gniazdek wrażliwy sprzęt elektroniczny, żeby uchronić go przed ewentualnym skokiem napięcia w momencie ponownego włączenia prądu, i unikaj otwierania zamrażarki czy lodówki bez wyraźnej potrzeby, żeby jak najdłużej utrzymać w niej niską temperaturę. Jeśli w Twojej okolicy widoczne są uszkodzone lub zwisające przewody, zachowaj od nich bezpieczny odstęp i nie próbuj ich samodzielnie usuwać czy odsuwać – to zadanie wyłącznie dla ekip pogotowia energetycznego, nawet jeśli przewód wygląda na nieaktywny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.