Gigantyczna awaria prądu po przejściu burzy na Mazowszu. 9300 odbiorców bez zasilania. Żywioł przełamał metalowy słup wysokiego napięcia.

11 sierpnia 2026 02:43 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Nocna fala burz, która przeszła nad Mazowszem, zostawiła po sobie poważne zniszczenia w sieci energetycznej. Według mapy wyłączeń Energa Operator, zaktualizowanej o 2:26 w nocy, bez prądu pozostaje około 9300 odbiorców i aż 520 stacji transformatorowych. W sąsiednim województwie kujawsko-pomorskim żywioł był na tyle gwałtowny, że dosłownie przełamał na pół słup linii wysokiego napięcia.

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Brak prądu. Światło ze świecy oświetla licznik prądu.
Fot. Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.

Które powiaty zostały bez prądu?

Jak informuje Energa Operator, przerwy w dostawach energii elektrycznej trwają w powiatach ciechanowskim, makowskim, mławskim, nowodworskim, płockim (z miastem Płock), płońskim, pułtuskim, sierpeckim i żuromińskim. Na mapie operatora ten fragment Mazowsza, tuż na północ od Warszawy, wyróżnia się gęstym skupiskiem czerwonych ikon oznaczających wyłączenia awaryjne oraz różowej kratki symbolizującej tak zwaną awarię masową – czyli sytuację, w której z prądu naraz wypadła znacząca liczba stacji na stosunkowo niewielkim obszarze. Dla porównania, w pozostałej części kraju widocznej na mapie przeważają żółte ikony wyłączeń planowych, a nie awaryjnych – co dobrze pokazuje, że akurat ten fragment Mazowsza ucierpiał wyjątkowo mocno na tle reszty regionu objętego działaniem operatora.

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Mapa pokazująca wyłączenia awaryjne prądu.
Fot. Energa Operator

Jak sama twierdzi Energa, graficzna prezentacja obszarów wyłączeń na mapie oraz przewidywanych czasów przywrócenia zasilania w energię elektryczną ma charakter orientacyjny – może ulec zmianie. Dane prezentowane na mapie są aktualizowane z opóźnieniem – ich odświeżenie może potrwać do kilkunastu minut. W przypadkach wyłączeń awaryjnych, prezentowane są komunikaty obejmujące większe obszary i duże grupy odbiorców.

Złamany słup w Kujawsko-Pomorskiem

Jeszcze poważniejsze, choć na razie pojedyncze, zniszczenia zgłaszane są z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie nawałnica najwyraźniej uderzyła z jeszcze większą siłą – konstrukcja słupa linii wysokiego napięcia została tam dosłownie przełamana na pół. Tego rodzaju uszkodzenie konstrukcji nośnej to poważniejsza awaria niż typowe zerwanie przewodów czy uszkodzenie stacji transformatorowej – naprawa wymaga zwykle sprowadzenia na miejsce ciężkiego sprzętu i może potrwać znacznie dłużej niż przywrócenie zasilania po prostszych awariach.

To pokłosie tej samej nocy, w której burza uderzyła też w Warszawę

Awarie na północnym Mazowszu to bezpośrednia konsekwencja tego samego frontu burzowego, który wieczorem i w nocy przechodził nad regionem, uderzając wcześniej między innymi w samą Warszawę. Superkomórka, która po godzinie 23:00 przemieszczała się znad Błonia w stronę stolicy i dalej na wschód, w kierunku powiatu mińskiego, to tylko jedna z wielu komórek burzowych aktywnych tej nocy nad Mazowszem – kolejne, jak pokazuje mapa Energa Operator, uderzyły z jeszcze większą siłą w rejony na północ od Warszawy, pozostawiając tam tysiące odbiorców bez prądu.

Sprawdź, jak zgłosić awarię i co robić bez prądu

Jeśli mieszkasz w jednym z wymienionych powiatów i zostałeś bez prądu, awarię możesz zgłosić przez całą dobę pod ogólnopolskim numerem 991, który automatycznie łączy z właściwym dla Twojej lokalizacji operatorem sieci – w tym regionie będzie to Energa Operator. Zanim zadzwonisz, warto sprawdzić aktualną mapę wyłączeń na stronie operatora – część awarii już została zarejestrowana zbiorowo jako tak zwana awaria masowa i nie wymaga osobnego zgłoszenia od każdego odbiorcy z osobna.

Do czasu przywrócenia zasilania odłącz od gniazdek wrażliwy sprzęt elektroniczny, żeby uchronić go przed ewentualnym skokiem napięcia w momencie ponownego włączenia prądu, i unikaj otwierania zamrażarki czy lodówki bez wyraźnej potrzeby, żeby jak najdłużej utrzymać w niej niską temperaturę. Jeśli w Twojej okolicy widoczne są uszkodzone lub zwisające przewody, zachowaj od nich bezpieczny odstęp i nie próbuj ich samodzielnie usuwać czy odsuwać – to zadanie wyłącznie dla ekip pogotowia energetycznego, nawet jeśli przewód wygląda na nieaktywny.

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