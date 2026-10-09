Gigantyczna promocja w Biedronce. 1+1 gratis. Można robić zapasy
Biedronka uruchomiła mocną promocję na kawę Dallmayr. Od 8 do 10 października przy zakupie dwóch opakowań tańszy produkt można otrzymać za darmo. Oferta obejmuje zarówno kawę ziarnistą, jak i mieloną i jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Promocja dotyczy kawy Dallmayr Classic 500 g, w tym wariantów ziarnistych i mielonych objętych akcją.
1+1 gratis
Mechanizm promocji jest prosty:
kupujesz dwa opakowania, a tańsze z nich dostajesz gratis
Produkty można mieszać dowolnie, więc nie trzeba wybierać dwóch identycznych wariantów.
Biedronka zaznacza, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się w koszyku.
Jest limit
Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Limit dzienny to:
4 sztuki na kartę
czyli maksymalnie 2 produkty gratis.
Tylko do 10 października
Promocja obowiązuje od 8 do 10 października, więc czasu na skorzystanie z niej zostało niewiele.
To szczególnie atrakcyjna oferta dla osób, które regularnie kupują kawę i chcą zrobić większy zapas.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.