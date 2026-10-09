Gigantyczna promocja w Biedronce. 1+1 gratis. Można robić zapasy

9 października 2026 15:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła mocną promocję na kawę Dallmayr. Od 8 do 10 października przy zakupie dwóch opakowań tańszy produkt można otrzymać za darmo. Oferta obejmuje zarówno kawę ziarnistą, jak i mieloną i jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja dotyczy kawy Dallmayr Classic 500 g, w tym wariantów ziarnistych i mielonych objętych akcją.

Zobacz również:

1+1 gratis

Mechanizm promocji jest prosty:

kupujesz dwa opakowania, a tańsze z nich dostajesz gratis

Produkty można mieszać dowolnie, więc nie trzeba wybierać dwóch identycznych wariantów.

Biedronka zaznacza, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się w koszyku.

Jest limit

Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Limit dzienny to:

Zobacz również:

4 sztuki na kartę

czyli maksymalnie 2 produkty gratis.

Tylko do 10 października

Promocja obowiązuje od 8 do 10 października, więc czasu na skorzystanie z niej zostało niewiele.

To szczególnie atrakcyjna oferta dla osób, które regularnie kupują kawę i chcą zrobić większy zapas.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna