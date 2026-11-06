Gigantyczna promocja w Biedronce. Drugi produkt aż 70 proc. taniej. Promocja tylko do soboty
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować wielu klientów planujących weekendowe zakupy. Wszystkie paczkowane parówki objęto akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić aż 70 proc. taniej. Oferta obejmuje różne marki i rodzaje parówek, a klienci mogą dowolnie łączyć produkty. Trzeba jednak pamiętać o limicie i jednym ważnym warunku.
Wszystkie paczkowane parówki w promocji. Biedronka obniża ceny
Od środy, 5 listopada, w sklepach Biedronka obowiązuje specjalna oferta na paczkowane parówki.
Sieć przygotowała promocję, dzięki której przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o 70 proc. mniej.
Co istotne, promocja nie dotyczy wyłącznie jednej marki czy jednego rodzaju parówek.
Akcją objęto wszystkie paczkowane parówki, co pozwala klientom wybierać spośród wielu produktów dostępnych w sklepie.
Na grafice promocyjnej przedstawiono między innymi parówki z szynki, parówki drobiowe, produkty marki Kraina Wędlin, a także popularne Berlinki i parówki Tarczyński.
To oznacza, że klienci nie muszą ograniczać się do dwóch identycznych opakowań.
Można mieszać dowolnie. Jest jednak ważna zasada
Biedronka zastosowała mechanizm „mieszaj dowolnie”.
Oznacza to, że klient może połączyć dwa różne produkty objęte promocją, nawet jeśli mają inne ceny.
Trzeba jednak pamiętać, że rabat 70 proc. naliczany jest na tańszy produkt.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze jedne parówki za 10 zł i drugie za 8 zł, zapłaci 10 zł za pierwsze opakowanie oraz 2,40 zł za drugie.
Łączny koszt zakupów wyniesie w takim przypadku 12,40 zł zamiast 18 zł.
To oszczędność 5,60 zł.
Przykład ma charakter ilustracyjny. Rzeczywiste ceny poszczególnych produktów zależą od aktualnej oferty sklepu.
Uwaga na limit. Maksymalnie sześć sztuk dziennie
Promocja ma również ograniczenia.
Zgodnie z informacjami Biedronki obowiązuje dzienny limit sześciu produktów, czyli maksymalnie trzech sztuk z rabatem.
Limit przypisany jest do karty lub aplikacji Moja Biedronka.
To ważne, ponieważ oferta nie polega na automatycznym obniżeniu cen wszystkich parówek na sklepowych półkach.
Aby skorzystać z promocji, trzeba podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Osoby, które nie spełnią tego warunku, mogą zapłacić standardową cenę.
Oferta kończy się 7 listopada
Promocja obowiązuje od 5 do 7 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają czas tylko do soboty, aby skorzystać z obniżki.
Oferta może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi oraz osoby, które regularnie kupują parówki na śniadania, kolacje czy szybkie posiłki.
Przy większych zakupach warto jednak zwrócić uwagę na daty przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania produktów.
Ile można zaoszczędzić na zakupach?
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych produktów.
Przykładowo:
|Cena pierwszego produktu
|Cena drugiego, tańszego
|Cena drugiego po rabacie
|10 zł
|10 zł
|3 zł
|12 zł
|8 zł
|2,40 zł
|15 zł
|10 zł
|3 zł
|8 zł
|6 zł
|1,80 zł
Największą korzyść procentową w stosunku do całego koszyka dwóch produktów można uzyskać, wybierając parówki o takiej samej cenie.
W takim przypadku łączna cena dwóch opakowań będzie o 35 proc. niższa niż przed promocją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.