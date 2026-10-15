Gigantyczna promocja w Biedronce! Klienci czekali na takie obniżki. Drugi produkt całkowicie gratis!
Biedronka ruszyła z wielką akcją promocyjną, która może przyciągnąć do sklepów miłośników herbaty. Od czwartku, 15 października, popularne herbaty Lipton można kupić w promocji „1+1 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań za tańsze nie zapłacimy ani grosza. To doskonała okazja do zrobienia zapasów na jesienne i zimowe miesiące. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ oferta potrwa zaledwie trzy dni.
Jesień to okres, w którym wielu Polaków częściej sięga po gorące napoje. Biedronka przygotowała właśnie promocję na jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek herbat. Tak duży rabat może zainteresować osoby, które regularnie kupują Liptona i chcą ograniczyć wydatki na codzienne zakupy.
Biedronka rozdaje herbaty gratis. Wielka promocja już wystartowała
Od 15 do 17 października 2026 roku klienci Biedronki mogą skorzystać z akcji „1+1 gratis” na wybrane herbaty Lipton w opakowaniach zawierających 92 torebki.
Promocja obejmuje między innymi dwa popularne warianty:
- Lipton Yellow Label – klasyczna czarna herbata.
- Lipton Earl Grey – czarna herbata aromatyzowana bergamotką.
Najważniejsza wiadomość jest taka, że produktów nie trzeba kupować parami w tym samym wariancie. Sieć pozwala na dowolne łączenie herbat objętych akcją.
Można więc wybrać jedną herbatę Yellow Label i jedną Earl Grey, a rabat zostanie naliczony na tańsze opakowanie.
Można zapłacić nawet o połowę mniej
Mechanizm promocji jest wyjątkowo korzystny dla klientów kupujących regularnie herbatę tej marki.
Jeżeli oba wybrane opakowania mają identyczną cenę, kupujący zapłaci tylko za jedno, a drugie otrzyma gratis. Oznacza to oszczędność 50 procent w porównaniu ze standardową wartością dwóch opakowań.
Przykładowo, gdyby jedno opakowanie kosztowało 20 zł, za dwa bez promocji należałoby zapłacić 40 zł. Dzięki akcji rachunek wyniósłby 20 zł.
To wyliczenie przykładowe, ponieważ ostateczna oszczędność zależy od cen konkretnych produktów.
Przy zakupie trzech par herbat o jednakowej cenie można otrzymać łącznie sześć opakowań, płacąc równowartość trzech.
Uwaga na ważny limit. Nie każdy skorzysta bez ograniczeń
Biedronka wprowadziła limit dzienny wynoszący sześć opakowań na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach promocji można jednego dnia kupić maksymalnie sześć produktów, z których trzy tańsze będą gratis.
Aby skorzystać z rabatu, trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka lub użyć aplikacji sieci.
Warto też zwrócić uwagę na sposób naliczania zniżki. Biedronka informuje, że rabat będzie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Na paragonie nie musi więc pojawić się opakowanie za 0 zł, mimo że łączna obniżka odpowiada cenie tańszego produktu.
Można zrobić zapasy na całą jesień i zimę
Herbata należy do produktów o stosunkowo długim terminie przydatności do spożycia. Dzięki temu promocja może zainteresować osoby, które wolą kupować większe opakowania i przechowywać je w domowych szafkach.
Jedno opakowanie objęte ofertą zawiera 92 torebki. Zakup sześciu pudełek oznacza więc aż 552 torebki herbaty.
Przy jednej filiżance dziennie taki zapas wystarczyłby jednej osobie na ponad półtora roku, pod warunkiem zachowania terminu przydatności produktu.
Warto przechowywać herbatę w suchym miejscu, z dala od wilgoci oraz produktów o intensywnym zapachu.
Promocja tylko do soboty. Potem koniec akcji
Oferta Biedronki obowiązuje od czwartku 15 października do soboty 17 października 2026 roku.
Klienci mają zatem tylko trzy dni, aby kupić herbaty Lipton 92 torebki w ramach akcji „1+1 gratis”.
Najważniejsze warunki to zakup dwóch opakowań, wykorzystanie karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz przestrzeganie dziennego limitu sześciu sztuk.
Dla osób regularnie pijących herbatę to okazja do uzupełnienia zapasów na chłodniejsze miesiące bez konieczności płacenia pełnej ceny za każde opakowanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.