Od czwartku ogromne promocje w Lidlu! Ceny spadają nawet o połowę. Klienci mogą robić zapasy
Lidl szykuje wielką akcję promocyjną, która rozpocznie się już w czwartek, 15 października. Sieć mocno obniża ceny mięsa, owoców i produktów codziennego użytku. Maliny za 4,99 zł, filet z kurczaka za 14,99 zł i wędliny niemal o połowę taniej – to tylko część nowej oferty. Jest jednak ważny szczegół: niektóre rabaty wymagają aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Nowa gazetka Lidla zapowiada trzy dni atrakcyjnych obniżek. Od czwartku 15 października do soboty 17 października 2026 roku klienci będą mogli korzystać z promocji na świeże produkty. Sieć przygotowała zarówno rabaty procentowe, jak i specjalne ceny przy zakupie określonej liczby opakowań.
Lidl rusza z ogromnymi promocjami. Filet z kurczaka za 14,99 zł
Jedną z najmocniejszych ofert jest polski kurczak – filet z piersi XXL, sprzedawany w opakowaniach po około 2,4 kg.
Od czwartku kilogram mięsa będzie kosztował 14,99 zł zamiast 24,80 zł. To obniżka o 39 procent.
Promocja może zainteresować szczególnie rodziny przygotowujące większe obiady lub planujące porcjowanie i zamrażanie mięsa na kolejne dni.
W gazetce wskazano jednak istotne ograniczenie: promocyjna cena obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
Dla osób planujących większe zakupy oznacza to konieczność zwrócenia uwagi nie tylko na cenę za kilogram, ale również na całkowitą wagę i koszt kupowanego mięsa.
Szynka prawie o połowę taniej. Lidl obniża ceny wędlin
Dużą przeceną objęto również szynkę wieprzową XXL, sprzedawaną na stoisku mięsnym.
Kilogram produktu będzie kosztował 9,99 zł zamiast 17,99 zł. Oznacza to rabat wynoszący około 44 procent.
To jedna z największych procentowych obniżek wśród produktów mięsnych pokazanych w nowej gazetce.
Promocja obowiązuje od 15 do 17 października i wymaga aktywowania odpowiedniego kuponu w Lidl Plus.
Maliny za 4,99 zł. Owoce znacznie taniej
W nowej ofercie znalazły się także świeże owoce. Lidl przygotował promocję na maliny w opakowaniach po 125 gramów.
Przy zakupie dwóch opakowań i aktywowaniu kuponu Lidl Plus cena jednego wyniesie 4,99 zł. To 44 procent mniej niż cena 8,99 zł podana przed obniżką.
Oznacza to, że za dwa opakowania klienci zapłacą 9,98 zł zamiast 17,98 zł.
Oferta może zainteresować osoby przygotowujące desery, koktajle, owsianki i domowe wypieki.
Winogrona tańsze o ponad połowę
W czwartek ruszy również promocja na jasne winogrona bezpestkowe, sprzedawane luzem.
Ich cena spadnie do 6,99 zł za kilogram, podczas gdy wcześniejsza cena wskazana w gazetce wynosi 14,99 zł.
To obniżka o około 53 procent.
Aby skorzystać z najniższej ceny, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja na winogrona będzie obowiązywała od czwartku 15 października do soboty 17 października.
Proszek do prania za 29,99 zł. Lidl przygotował kolejne przeceny
Wśród ofert rozpoczynających się w piątek znalazł się proszek do prania Persil Color o masie 2 kg.
Cena z kuponem Lidl Plus wyniesie 29,99 zł zamiast 49,99 zł, co oznacza obniżkę o 40 procent. Według gazetki opakowanie wystarcza na 36 prań.
Ta promocja obowiązuje od piątku 16 października do soboty 17 października.
To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić zapasy chemii gospodarczej, nie czekając na wyczerpanie dotychczasowych produktów.
Uwaga, nie wszystkie promocje są dla każdego
Lidl coraz częściej wykorzystuje kupony w aplikacji Lidl Plus. W przypadku najnowszych ofert jest to szczególnie istotne, ponieważ część najniższych cen obowiązuje dopiero po ich aktywowaniu.
Nie wystarczy więc zawsze samo zeskanowanie aplikacji przy kasie. Przy oznaczonych produktach trzeba wcześniej wejść do sekcji kuponów i aktywować odpowiedni rabat.
Warto też zwrócić uwagę na liczbę wymaganych opakowań, ograniczenia zakupowe i daty obowiązywania ofert.
Największe przeceny nie oznaczają automatycznie, że cały asortyment sklepu potanieje o kilkadziesiąt procent.
Od czwartku można uzupełnić domowe zapasy
Promocje na mięso, wędliny i owoce będą obowiązywały od 15 do 17 października. Część innych ofert rozpocznie się dopiero w piątek.
Klienci planujący większe zakupy mogą wykorzystać przeceny do przygotowania posiłków na kolejne dni. W przypadku mięsa warto pamiętać o właściwym przechowywaniu i możliwie szybkim zamrożeniu porcji przeznaczonych na później.
Największe rabaty w przedstawionej ofercie sięgają 53 procent. Warunkiem skorzystania z części promocji jest jednak aktywowanie kuponów Lidl Plus, a niekiedy również zakup określonej liczby opakowań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.