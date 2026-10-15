Od piątku gigantyczna promocja w Biedronce! Trzeci produkt gratis. Klienci mogą ruszyć po zapasy
Biedronka przygotowała kolejną dużą akcję promocyjną, która może szczególnie zainteresować rodziców i miłośników słodyczy. Od 15 października wszystkie produkty Kinder będzie można kupić w promocji „2+1 gratis”. To oznacza, że przy zakupie trzech artykułów najtańszy będzie darmowy. Oferta potrwa jednak tylko do soboty, 17 października. Jest też ważny warunek, o którym trzeba pamiętać przed podejściem do kasy.
Sieć Biedronka uruchamia kolejną falę obniżek, tym razem obejmującą słodycze jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku. W ramach promocji klienci mogą dowolnie łączyć produkty Kinder, dzięki czemu nie muszą wybierać trzech identycznych opakowań.
Biedronka rozdaje słodycze gratis. Promocja obejmuje wszystkie produkty Kinder
Akcja „2+1 gratis” obejmuje wszystkie produkty Kinder dostępne w ofercie sieci. Na materiałach promocyjnych Biedronki widoczne są między innymi Kinder Bueno, Kinder Bueno White, Kinder Chocolate, Kinder Cards oraz Kinder Niespodzianka.
Zasady promocji są proste. Wystarczy wybrać trzy produkty objęte akcją, a cena najtańszego z nich zostanie odliczona od rachunku.
Co ważne, słodycze można dowolnie mieszać. Klient może więc zdecydować się na różne rodzaje produktów, zamiast kupować kilka identycznych opakowań.
To propozycja dla osób, które regularnie kupują słodycze do domowych zapasów, na okazjonalny deser czy drobny upominek.
Nawet jedna trzecia wartości zakupów mniej
Przy zakupie trzech produktów o identycznej cenie promocja pozwala zaoszczędzić około 33 procent.
Przykładowo, jeśli każde z trzech wybranych opakowań kosztuje 6 zł, standardowy rachunek wyniósłby 18 zł. Dzięki akcji klient zapłaci tylko 12 zł.
Przy zakupie produktów w różnych cenach rabat odpowiada wartości najtańszego artykułu.
Biedronka zaznacza również, że obniżka zostanie rozłożona proporcjonalnie na produkty promocyjne. Oznacza to, że na paragonie rabat może być widoczny jako obniżenie cen kilku produktów, a nie jako jedna pozycja kosztująca 0 zł.
Jest limit zakupów. Nie każdy otrzyma dodatkowe produkty za darmo
W promocji obowiązuje ograniczenie liczby produktów.
Limit dzienny wynosi 9 sztuk na kartę Moja Biedronka, z czego maksymalnie trzy produkty mogą zostać objęte mechanizmem gratisowym.
Aby skorzystać z akcji, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci podczas zakupów.
To oznacza, że przy zakupie dziewięciu produktów objętych ofertą klient zapłaci za sześć, a trzy najtańsze w odpowiednich zestawach otrzyma gratis, zgodnie z zasadami naliczania promocji.
Osoby planujące większe zakupy powinny wcześniej sprawdzić limit, ponieważ po jego wykorzystaniu kolejne produkty nie będą objęte tym samym rabatem.
Promocja tylko do soboty. Warto sprawdzić termin
Oferta została zaplanowana od czwartku 15 października do soboty 17 października 2026 roku.
Klienci mają więc zaledwie trzy dni na skorzystanie z akcji. Promocja może być szczególnie atrakcyjna dla osób, które i tak planowały kupić kilka produktów Kinder.
Warto jednak porównać ceny poszczególnych opakowań i nie zwiększać zakupów wyłącznie ze względu na możliwość otrzymania gratisu.
Biedronka przygotowała ofertę, w której przy zakupie trzech słodyczy Kinder najtańszy produkt jest gratis. Trzeba jednak pamiętać o karcie Moja Biedronka, dziennym limicie dziewięciu sztuk i zakończeniu promocji w sobotę, 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.