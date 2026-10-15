Od czwartku wielkie poruszenie w Kauflandzie! Schab za 9,99 zł, masło za 2,99 zł. Jest jeden haczyk
Już w czwartek, 15 października, w Kauflandzie rozpocznie się wielka akcja promocyjna. Schab za mniej niż 10 zł za kilogram, masło za 2,99 zł, tańsza kawa i produkty gratis – to tylko część przygotowanej oferty. Obniżki sięgają nawet 54 procent. Klienci muszą jednak zachować czujność. Niektóre ceny obowiązują wyłącznie przy zakupie kilku produktów, a część rabatów jest dostępna tylko z kartą lojalnościową.
Nowa gazetka Kauflandu będzie obowiązywać od 15 do 21 października 2026 roku. Sieć przygotowała promocje na produkty, które regularnie trafiają do polskich koszyków. Największe zainteresowanie mogą wzbudzić obniżki cen mięsa, nabiału, warzyw i kawy. Nie wszystkie okazje będą jednak dostępne przez pełny tydzień.
Od czwartku wielka obniżka cen mięsa. Schab za 9,99 zł
Jedną z najmocniejszych propozycji nowej gazetki jest schab wieprzowy bez kości. Od 15 października kilogram mięsa będzie kosztował 9,99 zł. To ponad 54 procent mniej w porównaniu z ceną 21,89 zł podaną w gazetce.
Różnica jest znacząca. Przy zakupie 5 kilogramów klient zapłaci 49,95 zł zamiast 109,45 zł, co daje 59,50 zł oszczędności względem ceny przed obniżką.
Jest jednak ograniczenie. Promocyjna stawka dotyczy maksymalnie 5 kilogramów. Przy większych zakupach należy sprawdzić cenę naliczaną za ilość przekraczającą limit.
Warzywa i owoce taniej nawet o połowę. Na zakupy zostały tylko trzy dni
Kaufland zaplanował również krótką akcję na świeże produkty. Od czwartku 15 października do soboty 17 października klienci będą mogli skorzystać z obniżek na wybrane owoce i warzywa.
Ogórki gruntowe będzie można kupić za 4,99 zł za kilogram zamiast 9,99 zł. To około 50 procent taniej. Pomarańcze zostaną przecenione z 5,99 zł do 3,99 zł za kilogram.
Wśród innych ofert znalazły się:
- Cytryny – 5,99 zł/kg zamiast 11,99 zł.
- Buraki czerwone – 1,49 zł/kg zamiast 2,49 zł.
- Rzodkiewka – 1,79 zł za pęczek zamiast 2,69 zł.
- Sałata lodowa – 3,49 zł za sztukę zamiast 4,99 zł.
- Włoszczyzna – 5,99 zł za tackę zamiast 7,99 zł.
- Seler naciowy – 3,99 zł za sztukę zamiast 5,99 zł.
W tym przypadku warto zwrócić uwagę na termin obowiązywania promocji. Wybrane obniżki skończą się już w sobotę, a nie w środę, kiedy zakończy się główna gazetka.
Masło za 2,99 zł i mleko za 1,99 zł. Ale nie dla każdego
Jednymi z najciekawszych propozycji są promocje na nabiał. Masło ekstra Mazurski Smak 83 proc. tłuszczu marki Mlekpol, w opakowaniu 200 g, będzie dostępne za 2,99 zł przy zakupie trzech kostek i skorzystaniu z Kaufland Card XTRA.
Bez spełnienia warunków promocji cena wskazana w ofercie wynosi 5,99 zł za opakowanie. Przy zakupie trzech kostek zgodnie z zasadami akcji można więc zaoszczędzić 9 zł.
Podobny mechanizm zastosowano przy mleku UHT Mlekovita Wypasione 3,2 proc. Najniższa cena wyniesie 1,99 zł za litr, ale dopiero przy zakupie przynajmniej pięciu kartonów.
Przy mniejszych zakupach obowiązują inne stawki:
- 1–2 opakowania – 2,99 zł za sztukę.
- 3–4 opakowania – 2,49 zł za sztukę.
- Od 5 opakowań – 1,99 zł za sztukę.
To oznacza, że osoba kupująca pojedynczy karton mleka nie otrzyma najniższej ceny reklamowanej w gazetce.
Kaufland rozdaje produkty gratis. Czekolady, chipsy i parówki w promocji
Nowa oferta obejmuje także akcje wielosztukowe, które mogą skłonić klientów do większych zakupów.
Przy zakupie trzech tabliczek czekolady Milka o masie od 85 do 100 g najtańsza będzie gratis. Podobna zasada obejmie wybrane parówki pakowane, choć nie wszystkie marki i rodzaje będą uczestniczyć w promocji.
Posiadacze Kaufland Card XTRA będą mogli skorzystać z dodatkowych ofert, w tym promocji na chipsy Lay’s, gdzie przy zakupie dwóch opakowań tańsze będzie gratis.
Promocje przygotowano również na wybrane produkty Winiary i płatki śniadaniowe Nestlé.
Warto pamiętać, że określenie „gratis” nie zawsze oznacza możliwość otrzymania pojedynczego produktu bez dodatkowego zakupu. Najczęściej trzeba włożyć do koszyka odpowiednią liczbę artykułów objętych akcją.
Kawa również mocno przeceniona. Różnica wynosi 13 zł
Wśród ofert rozpoczynających się 15 października znalazła się kawa mielona MK Café Premium 500 g.
Jej promocyjna cena wyniesie 24,99 zł zamiast 37,99 zł. Oznacza to oszczędność 13 zł na jednym opakowaniu.
Kaufland zapowiedział również inne obniżki na popularne artykuły spożywcze. Wśród nich znajdują się między innymi ketchup Kotlin, passata Dawtona, miód, paluszki rybne Frosta oraz lody Carte d’Or.
To produkty o dłuższym terminie przydatności lub przeznaczone do przechowywania w zamrażarce, dlatego część klientów może zdecydować się na większe zakupy.
Uwaga na ceny przy kasie. Warto sprawdzić paragon
Choć wiele ofert wygląda atrakcyjnie, najważniejsze są szczegóły zapisane przy cenach.
W nowej gazetce Kauflandu zastosowano kilka różnych mechanizmów promocyjnych. Czasami rabat zależy od liczby zakupionych produktów, w innych przypadkach potrzebna jest karta Kaufland Card XTRA. Poszczególne promocje mają również odmienne terminy obowiązywania.
Przykładowo trzy kostki masła zakupione na warunkach promocji kosztują łącznie 8,97 zł. Trzy kostki w cenie 5,99 zł za sztukę to już 17,97 zł.
Podobnie jest z mlekiem. Najniższa cena jednostkowa wymaga zakupu większej liczby opakowań, co oznacza wyższy całkowity wydatek podczas jednych zakupów.
Dlatego przed odejściem od kasy warto sprawdzić, czy rabaty zostały prawidłowo naliczone i czy wszystkie kupione produkty rzeczywiście były objęte akcją.
Wielka promocja startuje 15 października. Nie wszystkie okazje potrwają do środy
Główna oferta Kauflandu będzie obowiązywać od czwartku 15 października do środy 21 października. Część promocji, zwłaszcza na owoce i warzywa, zakończy się wcześniej – już 17 października.
Dodatkowym ograniczeniem może być dostępność towarów. Sieć zaznacza, że sprzedaż części asortymentu trwa do wyczerpania zapasów.
Dla klientów planujących większe zakupy najważniejsza będzie nie tylko wysokość rabatu, ale również sprawdzenie limitów, wymaganej liczby produktów oraz konieczności użycia karty lojalnościowej. To od tych szczegółów zależy, ile ostatecznie zapłacą przy kasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.