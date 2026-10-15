Pepco zaskoczyło klientów nową ofertą! Ceny zaczynają się od 5 zł. Nie wszystkie produkty trafią do każdego sklepu
W sklepach Pepco pojawiła się jesienna kolekcja akcesoriów do kuchni i jadalni. Wśród nowości można znaleźć szklane kubki, kieliszki, dekoracyjne pojemniki, ściereczki i dodatki na Halloween. Niektóre produkty kosztują zaledwie 5 zł za komplet. Klienci powinni jednak zwrócić uwagę na ważne zastrzeżenie sieci: asortyment może różnić się w zależności od lokalizacji, a oferta obowiązuje tylko do wyczerpania zapasów.
Jesienne nowości w Pepco. Wystarczy kilka złotych
Październik to okres, w którym sklepy coraz mocniej stawiają na wyposażenie mieszkań w jesiennym stylu.
W ofercie pojawiają się ciepłe kolory, dekoracje z motywami liści, dyni i sezonowych owoców oraz praktyczne przedmioty codziennego użytku.
Do tego trendu dołączyło Pepco.
Sieć przygotowała kolekcję obejmującą zarówno niewielkie ozdoby, jak i akcesoria, które mogą przydać się podczas gotowania, serwowania posiłków czy organizowania domowych spotkań.
Najtańsze propozycje zaczynają się już od 5 zł.
Cztery podkładki za 5 zł. Jedna kosztuje tylko 1,25 zł
Jednym z najtańszych produktów przedstawionych w jesiennej ofercie jest komplet czterech mat stołowych.
Podkładki ozdobiono motywem piesków w halloweenowych przebraniach.
Każda ma wymiary 28 na 43 centymetry.
Za cały zestaw trzeba zapłacić 5 zł, co daje zaledwie 1,25 zł za jedną sztukę.
Takie maty mogą służyć jako dekoracja stołu, ale również pomagać w ochronie jego powierzchni podczas posiłków.
To propozycja szczególnie dla osób, które lubią zmieniać wystrój mieszkania wraz z porami roku.
Szklany kubek za 9 zł. Pepco potwierdza go w swoim katalogu
Wśród jesiennych dodatków znalazł się także szklany kubek ozdobiony wzorem gruszek.
Naczynie ma pojemność 420 ml i kosztuje 9 zł.
Na uwagę zasługuje połączenie przezroczystego szkła, roślinnego motywu i dekoracyjnego wykończenia.
Produkt widnieje również w oficjalnym katalogu internetowym Pepco.
W aktualnej ofercie sieć prezentuje ponadto inne kubki inspirowane jesienią, między innymi modele w kształcie dyni oraz naczynia z motywami roślinnymi.
To pokazuje, że sezonowa kolekcja nie ogranicza się do jednego wzoru.
Cztery kieliszki za 30 zł. Kolejna propozycja do jadalni
Osoby kompletujące zastawę stołową mogą zwrócić uwagę na zestaw czterech kieliszków do wina.
W opisywanej ofercie komplet kosztuje 30 zł.
W przeliczeniu na sztukę daje to 7,50 zł.
Kieliszki wykonano z przezroczystego, ryflowanego szkła. Każdy ma pojemność 580 ml.
Tego typu naczynia mogą być wykorzystywane nie tylko jesienią, ale również podczas rodzinnych spotkań i uroczystości przez cały rok.
Słoik w kształcie dyni. Pomieści niemal trzy litry
W nowej kolekcji pojawił się także dekoracyjny szklany pojemnik przypominający dynię.
Jego pojemność wynosi 2800 ml, a cena to 25 zł.
Bursztynowe szkło nadaje mu jesienny wygląd, natomiast pokrywka pozwala przechowywać w środku różne drobne produkty spożywcze.
Pojemnik może sprawdzić się jako miejsce na ciastka, cukierki lub inne suche przekąski, o ile sposób użytkowania odpowiada zaleceniom producenta.
Jednocześnie stanowi dekorację kuchennego blatu albo stołu.
Praktyczne dodatki za 12 i 15 zł
Pepco nie zapomniało również o akcesoriach potrzebnych podczas codziennego gotowania.
Wśród nowości znalazła się podstawka pod łyżkę w kształcie jesiennego liścia.
Wykonano ją z dolomitu, a jej cena wynosi 12 zł.
Taki przedmiot pozwala odłożyć używaną podczas gotowania łyżkę lub chochlę bez bezpośredniego kontaktu z blatem.
Inną propozycją jest komplet trzech ścierek kuchennych w odcieniach beżu i brązu.
Za zestaw trzeba zapłacić 15 zł, czyli po 5 zł za sztukę.
Ich stonowana kolorystyka sprawia, że mogą pasować również do wnętrz bez typowo jesiennych dekoracji.
Kubek termiczny za 30 zł. Przyda się w chłodniejsze dni
W sezonowej kolekcji uwzględniono także osoby, które zabierają kawę lub herbatę do pracy, szkoły czy na spacer.
Kubek termiczny o pojemności 500 ml kosztuje 30 zł.
Według opisu oferty wyposażono go w zamykany ustnik z blokadą ograniczającą ryzyko przypadkowego rozlania napoju.
Całość uzupełniają jesienne wzory i dekoracyjna zawieszka.
Przed zakupem warto sprawdzić instrukcję produktu, zwłaszcza informacje dotyczące mycia, maksymalnej temperatury napojów i szczelności.
Jest ważny szczegół. Nie wszystko znajdziemy w każdym Pepco
Chociaż oferta obejmuje wiele niedrogich produktów, sieć zastrzega, że ich dostępność może być różna.
Pepco informuje na swojej stronie, że prezentowane artykuły są wprowadzane do sprzedaży stopniowo.
Niektóre mogą pojawić się wyłącznie w wybranych sklepach.
Różnice mogą dotyczyć również liczby dostępnych egzemplarzy, wariantów i cen.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Dlatego znalezienie produktu w internetowym katalogu nie daje gwarancji, że będzie on dostępny w najbliższym sklepie.
Czy warto wybrać się do Pepco?
Jesienna kolekcja może zainteresować przede wszystkim osoby szukające niedrogich dodatków do mieszkania.
Za niewielką kwotę można kupić pojedyncze akcesoria, które odświeżą wygląd kuchni lub jadalni.
Nie wszystkie przedmioty mają wyłącznie sezonowy charakter. Ściereczki, kieliszki czy kubki mogą być wykorzystywane również po zakończeniu jesieni.
Najważniejsze jest jednak to, że Pepco nie gwarantuje dostępności wszystkich produktów w każdym sklepie. Osoby zainteresowane konkretnymi dodatkami powinny sprawdzić aktualną ofertę swojej placówki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.