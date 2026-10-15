Od 15 października wielkie promocje w Biedronce! Można robić zapasy. Ceny spadają nawet o 39 procent
W czwartek, 15 października, w Biedronce rusza kolejna fala promocji. Sieć przygotowała obniżki, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy na kilka dni. Jedną z najważniejszych ofert jest świeży filet z piersi kurczaka za 14,99 zł za kilogram. To aż 39 procent taniej. Jest jednak istotny warunek – aby skorzystać z najniższej ceny, trzeba użyć aplikacji Moja Biedronka.
W najbliższych dniach klienci Biedronki będą mogli skorzystać z oferty na mięso, które jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów w polskich kuchniach. Promocja rozpocznie się w czwartek 15 października i potrwa do soboty 17 października 2026 roku.
Biedronka mocno obniża ceny. Filet z kurczaka za 14,99 zł
Jedną z propozycji jest świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs w opakowaniu Mega Paka.
Cena promocyjna wynosi zaledwie 14,99 zł za kilogram. Przed obniżką produkt kosztował 24,90 zł za kilogram, co oznacza oszczędność 9,91 zł na każdym kilogramie.
To rabat wynoszący niemal 40 procent.
Dla rodziny planującej przygotowanie kilku obiadów taka różnica może mieć znaczenie. Kupując 3 kilogramy mięsa w promocji, klient zapłaci 44,97 zł zamiast 74,70 zł według ceny sprzed obniżki.
Oznacza to oszczędność 29,73 zł na jednych zakupach.
Można zrobić zapasy na kolejne tygodnie
Promocja może zainteresować szczególnie osoby, które przygotowują posiłki z wyprzedzeniem. Filet z kurczaka nadaje się do wielu potraw, między innymi kotletów, dań jednogarnkowych, makaronów, zapiekanek oraz pieczonych mięs.
Mięso można również podzielić na porcje i zamrozić, dzięki czemu większe zakupy nie muszą oznaczać konieczności wykorzystania całego produktu w ciągu kilku dni.
Warto jednak pamiętać, że świeży drób należy przechowywać w odpowiedniej temperaturze, a porcje przeznaczone do zamrożenia najlepiej zabezpieczyć bezpośrednio po powrocie ze sklepu.
Ważny warunek promocji. Bez aplikacji zapłacisz więcej
Najniższa cena nie będzie dostępna automatycznie dla każdego kupującego.
Zgodnie z ofertą Biedronki kilogram filetu kosztuje:
- 14,99 zł – z aplikacją Moja Biedronka, w ramach limitu promocyjnego.
- 17,99 zł – bez aplikacji lub po przekroczeniu limitu.
- 24,90 zł – cena przed obniżką.
Sieć wprowadziła także limit zakupowy wynoszący łącznie 3 kilogramy na konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.
To ważna informacja dla osób planujących zakup większej ilości mięsa. Po przekroczeniu limitu najniższa cena nie będzie już naliczana.
Na zakupy są tylko trzy dni
Promocja rozpocznie się w czwartek 15 października i zakończy w sobotę 17 października. Będzie dostępna w sklepach Biedronka bez lady tradycyjnej, zgodnie z oznaczeniem oferty.
Warto sprawdzić dostępność towaru w wybranym sklepie, szczególnie jeśli planujemy większe zakupy na weekend.
Nowa akcja Biedronki to okazja do uzupełnienia domowych zapasów. Przy trzech kilogramach filetu z kurczaka można zaoszczędzić niemal 30 zł względem ceny sprzed obniżki. Trzeba jednak pamiętać o aplikacji, limicie zakupowym i krótkim czasie obowiązywania oferty.
Źródło: Biedronka, oferta promocyjna 15–17 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.