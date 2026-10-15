Wielka promocja w Biedronce od 15 października! Trzeci produkt gratis. Polacy mogą zrobić zapasy
Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję, która rozpocznie się już w czwartek, 15 października. Tym razem sieć postawiła na popularne dania obiadowe. Klienci będą mogli kupić trzy opakowania pierogów lub krokietów, a za najtańsze nie zapłacą ani grosza. Oferta potrwa jednak tylko trzy dni, dlatego osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę na termin.
Od 15 do 17 października 2026 roku w Biedronce będzie obowiązywać akcja „2+1 gratis” na wszystkie chłodzone pierogi i krokiety marki Nasze Smaki. To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić lodówkę o gotowe dania na szybki obiad lub kolację.
Biedronka rozdaje pierogi i krokiety gratis. Promocja rusza w czwartek
Zasada najnowszej promocji jest prosta. Wystarczy wybrać trzy produkty objęte akcją, aby najtańszy z nich otrzymać bez dodatkowej opłaty.
Co ważne, Biedronka umożliwia dowolne łączenie różnych rodzajów pierogów i krokietów marki Nasze Smaki. Nie trzeba więc kupować trzech identycznych opakowań.
Na materiałach promocyjnych sieci widoczne są między innymi:
- Pierogi z mięsem, 400 g.
- Pierogi ze szpinakiem i serem, 400 g.
- Pierogi ruskie z cebulką, 320 g.
Promocja obejmuje także chłodzone krokiety tej marki, zgodnie z asortymentem dostępnym w sklepach.
Można zaoszczędzić na obiadach dla całej rodziny
Dania gotowe cieszą się zainteresowaniem szczególnie wśród osób, które nie mają czasu na codzienne przygotowywanie posiłków od podstaw. Pierogi i krokiety wystarczy odpowiednio podgrzać, aby przygotować szybki obiad.
Nowa promocja pozwala zmniejszyć koszt takich zakupów.
Przykładowo, jeśli trzy opakowania kosztowałyby po 9 zł, standardowy rachunek wyniósłby 27 zł. Dzięki akcji „2+1 gratis” klient zapłaciłby 18 zł, oszczędzając 9 zł.
Przy zakupie trzech produktów w identycznej cenie oszczędność wyniesie jedną trzecią wartości zakupów, czyli około 33 procent.
Rzeczywista kwota rabatu zależy jednak od wybranych produktów i ich cen.
Jest ważny szczegół. Rabat zostanie rozłożony na produkty
Biedronka informuje, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty objęte promocją.
W praktyce oznacza to, że na paragonie poszczególne opakowania mogą mieć obniżone ceny zamiast jednego produktu wykazanego za 0 zł. Łączna wartość rabatu będzie odpowiadać cenie najtańszego produktu w zestawie.
To istotne zwłaszcza dla klientów, którzy po zakupach sprawdzają paragon i chcą upewnić się, że promocja została prawidłowo naliczona.
Warto również pamiętać, że akcja dotyczy konkretnie chłodzonych pierogów i krokietów marki Nasze Smaki. Nie oznacza to automatycznie obniżki na wszystkie pierogi dostępne w sklepie, w tym produkty innych producentów czy artykuły mrożone.
Biedronka zachęca do robienia zapasów. Trzeba pamiętać o przechowywaniu
Dla rodzin planujących posiłki na kilka dni promocja może być okazją do uzupełnienia lodówki. Pierogi i krokiety można podać z podsmażoną cebulką, śmietaną lub ulubionymi dodatkami.
Przy zakupie większej liczby opakowań warto jednak zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia.
Produkty chłodzone wymagają odpowiednich warunków przechowywania. Jeżeli klient planuje je zamrozić, powinien wcześniej sprawdzić na opakowaniu, czy producent dopuszcza taką możliwość.
Nie warto kupować większej ilości wyłącznie ze względu na promocję, jeśli nie będzie możliwości bezpiecznego przechowania produktów.
Promocja tylko przez trzy dni. Od czwartku do soboty
Akcja Biedronki rozpocznie się 15 października i zakończy 17 października 2026 roku.
W tym czasie klienci będą mogli dowolnie łączyć chłodzone pierogi i krokiety marki Nasze Smaki oraz otrzymać najtańszy produkt gratis przy zakupie trzech opakowań.
Dla osób szukających oszczędności na codziennych zakupach to kolejna okazja do obniżenia rachunku. Warto jednak pamiętać, że promocja jest krótkoterminowa i obejmuje wyłącznie wskazany asortyment.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.