Gigantyczna promocja w Biedronce! Od czwartku drugi produkt za symboliczną złotówkę. Klienci mogą robić zapasy
Biedronka przygotowała kolejną dużą akcję promocyjną. Już od czwartku, 15 października, klienci będą mogli kupować popularne kabanosy na wyjątkowych warunkach. Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt będzie kosztował zaledwie 1 zł. Promocja obejmuje wszystkie paczkowane kabanosy, a produkty można dowolnie łączyć. Trzeba jednak pamiętać o ważnym ograniczeniu.
Nowa oferta Biedronki rozpocznie się 15 października i potrwa do soboty 17 października 2026 roku. Sieć postawiła na produkty, które cieszą się popularnością jako szybka przekąska, dodatek do kanapek czy składnik posiłków przygotowywanych poza domem.
Biedronka rusza z wielką promocją. Drugi produkt za 1 zł
Jedną z najciekawszych propozycji jest akcja obejmująca wszystkie paczkowane kabanosy dostępne w sklepach sieci.
Zasady są proste. Klient wybiera dwa opakowania produktów objętych promocją, a za drugie, tańsze, płaci tylko symboliczną złotówkę.
Co ważne, nie trzeba kupować dwóch identycznych produktów. Można dowolnie łączyć różne marki, gramatury i rodzaje kabanosów uczestniczących w akcji.
Na materiałach promocyjnych Biedronki widoczne są między innymi produkty marek Tarczyński, Kraina Wędlin i Krakus.
Dzięki temu klienci mogą dobrać przekąski według własnych upodobań, a jednocześnie skorzystać z rabatu.
Można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych
Największe oszczędności pojawią się przy zakupie kilku par produktów objętych akcją.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kabanosów kosztują regularnie po 10 zł, to bez promocji klient zapłaciłby 20 zł. W ramach oferty zapłaci jedynie 11 zł.
Przy pięciu takich parach rachunek wyniósłby 55 zł zamiast 100 zł. To oszczędność 45 zł.
Jest to jednak przykładowe wyliczenie, ponieważ rzeczywista wysokość rabatu będzie zależała od cen wybranych produktów.
Promocja może szczególnie zainteresować rodziny, które regularnie kupują kabanosy do szkolnych śniadaniówek, na wycieczki lub jako przekąski.
Uwaga na limit. Nie każdy zakup zostanie objęty promocją
Biedronka wprowadziła istotne ograniczenie dotyczące liczby produktów.
Zgodnie z zasadami oferty limit wynosi 10 sztuk na kartę Moja Biedronka, czyli maksymalnie pięć produktów kupionych za 1 zł.
Aby skorzystać z promocji, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Warto zwrócić uwagę również na to, że za złotówkę sprzedawany jest drugi, tańszy produkt. Jeżeli klient wybierze dwa opakowania o różnych cenach, rabat zostanie zastosowany do tańszego z nich.
Dlatego przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić ceny poszczególnych opakowań i odpowiednio skompletować koszyk.
Biedronka zachęca do robienia zapasów
Kabanosy należą do produktów, które ze względu na sposób pakowania często można przechowywać dłużej niż świeże mięso. Nie oznacza to jednak, że wszystkie rodzaje nadają się do przechowywania poza lodówką.
Przed zakupem większej liczby opakowań warto sprawdzić termin przydatności do spożycia i zalecenia producenta dotyczące przechowywania.
Dzięki akcji można uzupełnić domowe zapasy, szczególnie jeśli produkty regularnie pojawiają się w rodzinnym jadłospisie.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Oferta rozpoczyna się w czwartek 15 października i zakończy w sobotę 17 października.
To oznacza, że klienci mają zaledwie trzy dni na skorzystanie ze specjalnych warunków zakupu.
Najważniejsze zasady promocji to drugi, tańszy produkt za 1 zł, możliwość dowolnego łączenia paczkowanych kabanosów oraz limit 10 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Dla osób planujących zakupy na najbliższe dni może to być okazja do zauważalnego obniżenia rachunku, pod warunkiem przestrzegania zasad akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.