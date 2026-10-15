Wielka promocja w Lidlu tylko w piątek! Kupujesz 6, kolejne 6 dostajesz gratis. Klienci mogą robić zapasy
Lidl przygotował wyjątkową promocję, która potrwa zaledwie jeden dzień. W piątek, 16 października, klienci będą mogli skorzystać z akcji „6+6 gratis” i otrzymać aż 12 butelek popularnej wody mineralnej w cenie sześciu. To okazja do uzupełnienia domowych zapasów, ale jest ważny warunek. Bez aktywowanego kuponu w aplikacji Lidl Plus promocja nie zostanie naliczona.
Sieć zapowiada kolejną jednodniową akcję, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy na weekend. Tym razem obniżka dotyczy produktu codziennego użytku – wody mineralnej Nałęczowianka.
Lidl rozdaje sześć butelek gratis. Promocja tylko 16 października
W piątek klienci będą mogli kupić wodę mineralną Nałęczowianka w butelkach o pojemności 1,5 litra w ramach specjalnej oferty „6+6 gratis”.
Promocja obejmuje warianty niegazowany, gazowany oraz delikatnie gazowany. Co ważne, poszczególne rodzaje można dowolnie łączyć.
Standardowa cena jednej butelki wynosi 2,89 zł.
Przy zakupie 12 butelek bez promocji rachunek wyniósłby 34,68 zł. Dzięki piątkowej akcji klient zapłaci tylko 17,34 zł.
Oznacza to oszczędność dokładnie 17,34 zł, czyli 50 procent wartości zakupionych produktów.
Aż 18 litrów wody za 17,34 zł
Promocja może szczególnie zainteresować rodziny, które regularnie kupują wodę butelkowaną.
Dwanaście opakowań o pojemności 1,5 litra daje łącznie 18 litrów wody mineralnej.
Przy wykorzystaniu pełnego rabatu jeden litr będzie kosztował około 96 groszy, nie uwzględniając ewentualnej kaucji za opakowania.
To oznacza, że osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów mogą znacznie obniżyć koszt zakupu wody.
Jest ważny warunek. Bez aplikacji zapłacisz więcej
Lidl wyraźnie zaznacza, że promocja jest dostępna wyłącznie po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Przed zakupami należy więc uruchomić aplikację, znaleźć ofertę „6+6 gratis” i aktywować kupon.
Następnie przy kasie trzeba zeskanować kartę Lidl Plus, aby system mógł naliczyć przysługujący rabat.
Sieć wprowadziła również limit: 12 butelek gratis na jeden kupon. Oznacza to, że w ramach tego limitu można otrzymać bezpłatnie maksymalnie 12 butelek przy zakupie 24 sztuk objętych ofertą.
Można zrobić zapasy, ale jest jeden szczegół
Promocja może być okazją do przygotowania zapasu wody na kolejne dni. Kupując większą liczbę opakowań, warto jednak pamiętać o odpowiednim przechowywaniu.
Wodę butelkowaną najlepiej trzymać w chłodnym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
Klienci powinni również sprawdzić oznaczenia dotyczące systemu kaucyjnego. Jeżeli dane opakowanie jest nim objęte, do rachunku zostanie doliczona kaucja, którą można odzyskać po zwrocie butelki zgodnie z zasadami systemu.
Promocja zakończy się tego samego dnia
Akcja „6+6 gratis” została zaplanowana wyłącznie na piątek, 16 października 2026 roku.
Osoby chcące skorzystać z oferty powinny pamiętać o trzech zasadach: odpowiedniej liczbie produktów, aktywowaniu kuponu Lidl Plus i obowiązującym limicie.
Dwanaście butelek wody w cenie sześciu to oszczędność 17,34 zł względem ceny podanej przed promocją. Oferta może zainteresować zwłaszcza osoby planujące większe zakupy, ale obowiązuje tylko przez jeden dzień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.