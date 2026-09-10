Gigantyczna promocja w Biedronce. Klienci od rana ruszyli po zapasy. Dwa produkty dostają gratis
W Biedronce ruszyła właśnie jedna z najmocniejszych akcji promocyjnych na artykuły niespożywcze. Od 10 do 12 września 2026 roku posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą skorzystać z promocji 2+2 gratis. Wystarczy wybrać cztery produkty objęte akcją, a za dwa najtańsze nie zapłacimy. Oferta obejmuje m.in. tekstylia, zabawki, książki oraz wiele artykułów do domu i szkoły.
Nic dziwnego, że promocja może przyciągać łowców okazji. Szczególnie że Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty należące do różnych kategorii.
Biedronka rozdaje dwa produkty gratis. Jak działa promocja?
Zasada jest prosta. Przy jednorazowym zakupie czterech produktów promocyjnych na jednym paragonie, po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka, dwa najtańsze produkty są gratis.
Rabatu nie należy jednak rozumieć jako możliwości zabrania dwóch dowolnych rzeczy bez płacenia. Zgodnie z warunkami promocji zniżka odpowiada wartości dwóch najtańszych artykułów i jest proporcjonalnie rozkładana na wszystkie produkty znajdujące się w promocji.
Jest również limit: 12 produktów dziennie na kartę Moja Biedronka, czyli maksymalnie sześć najtańszych produktów może zostać objętych mechanizmem „gratis”.
Akcja obowiązuje od 10 do 12 września lub do wyczerpania zapasów. Biedronka potwierdza na swojej stronie, że 10 września rozpoczynają się również nowe oferty w kategorii artykułów przemysłowych.
Co można kupić w promocji 2+2 gratis?
Lista jest naprawdę szeroka. Jak wynika z informacji umieszczonej w sklepach, akcją objęte są m.in.:
artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki, a także wybrane produkty dla domu, dzieci i uczniów.
To oznacza, że promocja może być szczególnie interesująca dla rodziców kompletujących rzeczy dla dzieci, osób szukających wyposażenia domu oraz klientów polujących na zabawki i książki.
Co więcej, na sklepowej informacji wyraźnie zaznaczono „mieszaj dowolnie”. Nie trzeba więc kupować czterech identycznych produktów.
Są jednak ważne wyjątki
Przed włożeniem produktów do koszyka warto dokładnie sprawdzić oznaczenia. Z promocji wyłączono bowiem część asortymentu.
Na liście wyjątków znajdują się m.in. produkty marek LEGO, Palm Pals, K-Pop Demon Hunters, Magda Gessler, Jolie i Pierre Cardin, a także m.in. wybrane karty, opakowania do kanapek, zabawki niespodzianki, figurki Littlest Pet Shop Wave Fluo, ekspresy Delta, skarpety i rajstopy, gumy do żucia, papiernicze i plastikowe piśmienniczki, plecaki i worki oraz część akcesoriów szkolnych.
Dlatego najlepiej kierować się specjalnymi oznaczeniami cenowymi umieszczonymi w sklepie.
To niejedyna duża promocja Biedronki
10 września sieć uruchomiła także szereg promocji na produkty codziennego użytku. W aktualnej ofercie pojawiają się m.in. kawa ziarnista Jacobs 1+1 gratis, produkty Ariel 1+1 gratis oraz kosmetyki Nivea 1+1 gratis. Są też przeceny na żywność i chemię gospodarczą.
W praktyce 10 września jest jednym z tych dni, kiedy warto przed zakupami dokładnie przejrzeć ofertę i policzyć koszyk. W przypadku promocji 2+2 najbardziej opłaca się zestawiać cztery produkty o możliwie zbliżonych cenach. Jeżeli bowiem wybierzemy trzy drogie rzeczy i jedną bardzo tanią, mechanizm promocji nadal obejmie dwa najtańsze artykuły.
Promocja 2+2 gratis na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki potrwa tylko do soboty, 12 września 2026 roku, lub do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.