Pepco rusza w czwartek z nowymi hitami. Te rzeczy mogą przyciągnąć klientów od rana
Czwartek to dzień, na który powinni zwrócić uwagę klienci Pepco. Sieć oficjalnie informuje, że właśnie w każdy czwartek pojawiają się nowe Hity tygodnia. Dotychczasowa sportowa kolekcja Bekkin obowiązuje tylko do 9 września, a w zapowiedziach Pepco widać już mocno jesienny kierunek: kurtki, ciepłe ubrania, koce, pościel oraz kolekcję Hot Wheels. Niektóre ceny zaczynają się od zaledwie kilku złotych.
Pepco przyzwyczaiło klientów do regularnej rotacji asortymentu. W przeciwieństwie do klasycznej promocji polegającej wyłącznie na obniżeniu ceny, Hity tygodnia często oznaczają pojawienie się w sklepach nowych kolekcji i produktów sezonowych.
Sieć deklaruje wprost:
„Nowe Hity tygodnia w każdy czwartek”.
Najbliższy czwartek przypada 10 września. Jednocześnie obecnie promowana sportowa kolekcja Bekkin została oznaczona terminem od 3 do 9 września.
To oznacza zmianę tygodnia ofertowego, a Pepco pokazuje już kolejne produkty, które wpisują się w zupełnie inny sezon.
Pepco przestawia się na jesień
Najbardziej widoczna jest zmiana pogody w… sklepowej ofercie.
Wśród produktów prezentowanych obecnie przez Pepco znalazła się cała grupa oznaczona hasłem „Gotowi na zmianę pogody”.
I tutaj robi się ciekawie.
Sieć pokazuje m.in. damską czarną kurtkę ze sztucznego futerka za 80 zł.
Za 80 zł oferowana jest również dłuższa pikowana kamizelka damska z kapturem.
Tańsza, krótka kamizelka damska podszyta futerkiem została wyceniona na 50 zł.
Jeszcze niżej schodzą ceny produktów dziecięcych.
Niebieska pikowana kurtka chłopięca z kapturem i wodoodporną powłoką kosztuje 40 zł.
Drugi model sportowej kurtki chłopięcej z kolorowymi panelami został wyceniony na 60 zł.
To już wyraźnie jesienna oferta przygotowana na chłodniejsze poranki i coraz bardziej zmienną pogodę.
Koc 180 na 220 cm za 50 zł
Jesień wchodzi również do działu wyposażenia domu.
Pepco pokazuje nową kolekcję utrzymaną w ciemnych, kwiatowych wzorach.
Jednym z jej najmocniejszych produktów jest duży koc o wymiarach 180 × 220 cm za 50 zł.
Do kompletu można dobrać trzyczęściowy zestaw pościeli z mikrofibry w ciemne kwiaty.
Wymiary pościeli wynoszą 220 × 200 cm, a w zestawie znajdują się także dwie poszewki 50 × 60 cm.
Cena?
45 zł za cały trzyczęściowy komplet.
Okrągła poduszka dekoracyjna w kwiaty kosztuje natomiast 25 zł, a ozdobna puszka ze wzorem kwiatowym – 12 zł.
To produkty, które mogą szczególnie zainteresować osoby planujące jesienną zmianę wystroju mieszkania bez dużych wydatków.
Hot Wheels wraca na ubrania
Mocną częścią zapowiedzi jest również licencjonowana kolekcja Hot Wheels.
Pepco przygotowało m.in. ubrania dla chłopców z charakterystycznymi motywami samochodów.
Dwupak koszulek z długim rękawem Hot Wheels ze 100-procentowej bawełny kosztuje 25 zł.
Za 30 zł można kupić piżamę chłopięcą Hot Wheels z długim rękawem i długimi spodniami.
Tyle samo kosztuje bluza chłopięca z kapturem Hot Wheels.
Licencjonowane produkty regularnie stanowią ważną część oferty Pepco. W sklepach pojawiają się kolekcje związane m.in. z Disneyem, Stitchem, Minecraftem czy Pokémonami.
Są rzeczy już za kilka złotych
Na stronie Pepco znajdziemy obecnie również bardzo tanie produkty związane ze szkołą i popularnymi markami.
Przykładem jest zeszyt A5 Coca-Cola za 4 zł.
Długopis Coca-Cola kosztuje 5 zł, a zestaw mini zakreślaczy stylizowanych na puszki napojów – 7 zł.
Są także produkty z Pokémonami.
Butelka na wodę Pokémon o pojemności 750 ml kosztuje 17 zł, natomiast plecaczek z dziesięcioma elementami wyposażenia – 25 zł.
Lunch box Pokémon można znaleźć za 10 zł.
Tyle samo kosztuje śniadaniówka Lilo & Stitch z przegródką.
Dziecięce ubrania od 10 zł
Niskie ceny pojawiają się także w podstawowej jesiennej garderobie dziecięcej.
Koszulka dziewczęca z długim rękawem i nadrukiem kosztuje 10 zł, a chłopięca koszulka z długim rękawem i naszywkami wyścigowymi – 12 zł.
Ocieplane legginsy dziewczęce w drobne kwiaty wyceniono na 15 zł.
Za 20 zł dostępne są m.in. chłopięce spodnie sportowe z motywem wyścigowym.
To właśnie połączenie bardzo niskich cen z rozpoczęciem chłodniejszego sezonu może przyciągać klientów do sklepów.
Kończy się sportowa kolekcja Bekkin
Zmiana następuje tuż po dużej sportowej akcji Pepco.
Kolekcja Bekkin promowana jest w terminie od 3 do 9 września.
W jej ramach Pepco oferowało m.in. matę do ćwiczeń za 40 zł, zestaw taśm oporowych za 20 zł, ciężarek 2 kg za 20 zł, damskie buty sportowe za 50 zł oraz dużą kolekcję ubrań do pilatesu.
Pepco jednocześnie wyraźnie informuje, że nowe Hity tygodnia pojawiają się w każdy czwartek.
Najbliższy taki dzień to 10 września.
Nie wszystko musi być dostępne w każdym Pepco
Tutaj jest jednak bardzo ważne zastrzeżenie dla klientów.
Pepco informuje, że prezentowane na stronie produkty stanowią zapowiedź nadchodzącej oferty i będą sukcesywnie pojawiać się w sprzedaży stacjonarnej.
Oznacza to, że nie należy zakładać, że wszystkie pokazane rzeczy znajdą się jednocześnie w każdym sklepie już w czwartek rano.
Oferta poszczególnych placówek może różnić się pod względem dostępności, liczby produktów, a nawet cen. Niektóre artykuły mogą być dostępne wyłącznie w wybranych lokalizacjach.
Sprzedaż prowadzona jest również do wyczerpania zapasów.
Czwartek warto zaznaczyć w kalendarzu
Dla łowców okazji najważniejsza pozostaje jednak zasada stosowana przez sieć: nowe Hity tygodnia pojawiają się w każdy czwartek.
Tym razem zmiana przypada 10 września, bezpośrednio po zakończeniu promowanej od 3 do 9 września kolekcji sportowej Bekkin.
A kierunek kolejnych nowości jest już widoczny.
Kurtka dziecięca za 40 zł, damska kamizelka za 50 zł, duży koc 180 × 220 cm za 50 zł, trzyczęściowa pościel za 45 zł oraz kolekcja Hot Wheels po 25–30 zł – to produkty, które pokazują, że Pepco coraz mocniej wchodzi w sezon jesienny.
Przed wizytą warto jednak sprawdzić aktualną ofertę konkretnego sklepu, bo w przypadku Hitów tygodnia dostępność może być różna, a najbardziej poszukiwane wzory i rozmiary są sprzedawane do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.