Wielka wyprzedaż kosmetyków w Biedronce. Włosomaniaczki robią zapasy. Rabaty sięgają 70 procent

10 września 2026 09:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka mocno przeceniła kosmetyki do włosów. Na sklepowych półkach pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe oznaczenia, a promocje obejmują zarówno popularne produkty Niuqi, jak i kosmetyki Garnier oraz Elseve. W niektórych przypadkach drugi produkt jest aż 70 proc. tańszy, a przy Elseve obowiązuje akcja 1+1 gratis.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Dla osób regularnie kupujących szampony, maski i odżywki to dobra okazja do zrobienia większych zapasów. Szczególnie że większość ofert obowiązuje tylko do 12 września 2026 roku.

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Niuqi – drugi kosmetyk aż 60 proc. taniej

Jedną z promocji, które zauważyliśmy w Biedronce, jest akcja dotycząca kosmetyków do włosów Niuqi.

Obejmuje ona szampony i maski o pojemności 400 ml oraz odżywki 200 ml. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, kosztuje o 60 proc. mniej.

Co ważne, produkty można dowolnie mieszać, nie trzeba więc kupować dwóch identycznych kosmetyków. Promocja obowiązuje od 7 do 12 września.

Aktualne zestawienie gazetki potwierdza, że w tej samej akcji rabatowej znalazły się również inne kosmetyki do włosów, m.in. produkty Bioélixire i Taft.

Promocja w Biedronce 10 września Fot. Warszawa w Pigułce
Promocja w Biedronce 10 września Fot. Warszawa w Pigułce

Garnier jeszcze taniej. Drugi produkt 70 proc. taniej

Jeszcze większą obniżkę Biedronka przygotowała na wszystkie kosmetyki Garnier przeznaczone do pielęgnacji włosów.

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Tutaj drugi, tańszy produkt otrzymujemy 70 proc. taniej. Również w tym przypadku sieć pozwala na dowolne łączenie kosmetyków objętych akcją.

To oznacza, że zamiast kupować dwa takie same produkty, można przykładowo zestawić szampon z odżywką albo maską, o ile oba produkty należą do oferty promocyjnej.

Oferta obowiązuje od 7 do 12 września 2026 roku.

Promocja w Biedronce 10 września Fot. Warszawa w Pigułce
Promocja w Biedronce 10 września Fot. Warszawa w Pigułce

Elseve 1+1 gratis. Tutaj oszczędność może być największa

Na tym jednak promocje się nie kończą. Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą skorzystać z akcji na wszystkie kosmetyki do pielęgnacji włosów Elseve.

Zasada brzmi 1+1 gratis – przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich jest gratis. Dzienny limit wynosi cztery produkty, co oznacza maksymalnie dwa produkty gratis na jedną kartę Moja Biedronka.

Promocja w Biedronce 10 września Fot. Warszawa w Pigułce
Promocja w Biedronce 10 września Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obowiązuje od 10 do 12 września 2026 roku.

To szczególnie ciekawa oferta, bo kosmetyki Elseve należą do produktów regularnie dostępnych w Biedronce. Dla porównania w sklepie internetowym sieci odżywki Elseve 200 ml są obecnie oferowane za 14,79 zł w osobnej promocji cenowej.

Włosomaniaczki mają w czym wybierać

Wrześniowa akcja jest znacznie szersza niż promocja jednej marki. W aktualnej ofercie można znaleźć również m.in. obniżki na Taft, Bioélixire, Head & Shoulders, Pantene, Gliss, Be Beauty czy Natei.

To sprawia, że osoby, które zużywają dużo kosmetyków do włosów, mogą skompletować cały zestaw – od szamponu przez odżywkę po maskę czy kosmetyk do stylizacji.

Trzeba pilnować jednej rzeczy przy kasie

Przy promocjach typu „drugi 60 proc. taniej”, „drugi 70 proc. taniej” czy „1+1 gratis” rabat dotyczy tańszego produktu. Dlatego najbardziej opłacalne jest łączenie produktów o podobnych cenach.

W przypadku Elseve konieczne jest dodatkowo użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Z promocjami nie warto też długo zwlekać. Akcje widoczne obecnie na sklepowych półkach kończą się 12 września, a dostępność poszczególnych wariantów zależy od zapasów konkretnego sklepu. Biedronka prowadzi obecnie również nową wrześniową ofertę artykułów przemysłowych.

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