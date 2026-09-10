Wielka wyprzedaż kosmetyków w Biedronce. Włosomaniaczki robią zapasy. Rabaty sięgają 70 procent
Biedronka mocno przeceniła kosmetyki do włosów. Na sklepowych półkach pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe oznaczenia, a promocje obejmują zarówno popularne produkty Niuqi, jak i kosmetyki Garnier oraz Elseve. W niektórych przypadkach drugi produkt jest aż 70 proc. tańszy, a przy Elseve obowiązuje akcja 1+1 gratis.
Dla osób regularnie kupujących szampony, maski i odżywki to dobra okazja do zrobienia większych zapasów. Szczególnie że większość ofert obowiązuje tylko do 12 września 2026 roku.
Niuqi – drugi kosmetyk aż 60 proc. taniej
Jedną z promocji, które zauważyliśmy w Biedronce, jest akcja dotycząca kosmetyków do włosów Niuqi.
Obejmuje ona szampony i maski o pojemności 400 ml oraz odżywki 200 ml. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, kosztuje o 60 proc. mniej.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać, nie trzeba więc kupować dwóch identycznych kosmetyków. Promocja obowiązuje od 7 do 12 września.
Aktualne zestawienie gazetki potwierdza, że w tej samej akcji rabatowej znalazły się również inne kosmetyki do włosów, m.in. produkty Bioélixire i Taft.
Garnier jeszcze taniej. Drugi produkt 70 proc. taniej
Jeszcze większą obniżkę Biedronka przygotowała na wszystkie kosmetyki Garnier przeznaczone do pielęgnacji włosów.
Tutaj drugi, tańszy produkt otrzymujemy 70 proc. taniej. Również w tym przypadku sieć pozwala na dowolne łączenie kosmetyków objętych akcją.
To oznacza, że zamiast kupować dwa takie same produkty, można przykładowo zestawić szampon z odżywką albo maską, o ile oba produkty należą do oferty promocyjnej.
Oferta obowiązuje od 7 do 12 września 2026 roku.
Elseve 1+1 gratis. Tutaj oszczędność może być największa
Na tym jednak promocje się nie kończą. Posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą skorzystać z akcji na wszystkie kosmetyki do pielęgnacji włosów Elseve.
Zasada brzmi 1+1 gratis – przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich jest gratis. Dzienny limit wynosi cztery produkty, co oznacza maksymalnie dwa produkty gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Promocja obowiązuje od 10 do 12 września 2026 roku.
To szczególnie ciekawa oferta, bo kosmetyki Elseve należą do produktów regularnie dostępnych w Biedronce. Dla porównania w sklepie internetowym sieci odżywki Elseve 200 ml są obecnie oferowane za 14,79 zł w osobnej promocji cenowej.
Włosomaniaczki mają w czym wybierać
Wrześniowa akcja jest znacznie szersza niż promocja jednej marki. W aktualnej ofercie można znaleźć również m.in. obniżki na Taft, Bioélixire, Head & Shoulders, Pantene, Gliss, Be Beauty czy Natei.
To sprawia, że osoby, które zużywają dużo kosmetyków do włosów, mogą skompletować cały zestaw – od szamponu przez odżywkę po maskę czy kosmetyk do stylizacji.
Trzeba pilnować jednej rzeczy przy kasie
Przy promocjach typu „drugi 60 proc. taniej”, „drugi 70 proc. taniej” czy „1+1 gratis” rabat dotyczy tańszego produktu. Dlatego najbardziej opłacalne jest łączenie produktów o podobnych cenach.
W przypadku Elseve konieczne jest dodatkowo użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Z promocjami nie warto też długo zwlekać. Akcje widoczne obecnie na sklepowych półkach kończą się 12 września, a dostępność poszczególnych wariantów zależy od zapasów konkretnego sklepu. Biedronka prowadzi obecnie również nową wrześniową ofertę artykułów przemysłowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.