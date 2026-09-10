10 września pieniądze trafią na konta seniorów. Miliony dostają dodatkową wypłatę, ale nie wszyscy
Dzisiaj, 10 września, przypada kolejny termin wypłaty czternastej emerytury. Osoby, które właśnie 10. dnia miesiąca otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę, dostaną razem z podstawowym świadczeniem również dodatkowe pieniądze – jeśli spełniają warunki. Pełna czternastka wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto, ale nie każdy zobaczy taką kwotę. Przy świadczeniu przekraczającym 2900 zł dodatek zaczyna maleć, a po przekroczeniu 4828,49 zł nie zostanie wypłacony w ogóle.
Wrześniowa operacja dotyczy milionów emerytów i rencistów. Dla porównania w 2025 r. ZUS wypłacił czternastki prawie 6,5 mln osób, przekazując im łącznie ponad 7,6 mld zł netto. Tegoroczna pełna kwota jest wyższa o prawie 100 zł, ponieważ 14. emerytura odpowiada wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. Nie trzeba przy tym składać żadnego wniosku, odwiedzać ZUS ani podawać numeru rachunku w dodatkowym formularzu. Zakład nalicza świadczenie automatycznie.
Dzisiaj kolejna wypłata. ZUS ma jeszcze 3 wrześniowe terminy
Rada Ministrów formalnie zdecydowała, że czternasta emerytura w 2026 r. zostanie wypłacona we wrześniu. Rozporządzenie z 10 sierpnia zostało opublikowane w Dz.U. z 2026 r. poz. 1092. ZUS realizuje świadczenia według zwykłych terminów płatności emerytur i rent: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Dzisiaj pieniądze otrzymują więc osoby przypisane do terminu 10. dnia miesiąca. Kolejne grupy czekają jeszcze na 15, 20 i 25 września. Jeżeli zwykły termin przypada na dzień wolny od pracy, ZUS przekazuje pieniądze wcześniej.
Wyjątek dotyczy osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Dla nich termin czternastki przypada 1 października. Samo prawo do dodatkowego świadczenia oceniane jest według sytuacji na 31 sierpnia 2026 r., czyli ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wypłatę. To ważne szczególnie przy świadczeniach, które zostały zawieszone. Jeżeli na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty prawo do emerytury lub renty było zawieszone, czternastka nie przysługuje.
Podstawą całego mechanizmu jest ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, której aktualny tekst opublikowano w Dz.U. z 2025 r. poz. 183. Czternastka nie jest więc jednorazowym programem uruchamianym od początku co roku. Świadczenie zostało wprowadzone na stałe, natomiast Rada Ministrów wskazuje miesiąc jego wypłaty. W 2026 r. wybrano właśnie wrzesień.
1978,49 zł tylko do określonego progu. Powyżej 2900 zł zaczyna się pomniejszanie
Najprostsza sytuacja dotyczy emeryta lub rencisty, którego świadczenie wynosi maksymalnie 2900 zł brutto. W takim przypadku przysługuje pełna czternastka, czyli 1978,49 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka ponad 2900 zł odbiera dokładnie złotówkę z dodatkowego świadczenia.
Przy emeryturze wynoszącej 3000 zł brutto próg zostaje przekroczony o 100 zł, więc czternastka wyniesie 1878,49 zł brutto. Przy 3500 zł podstawowego świadczenia zostanie 1378,49 zł, przy 4000 zł – 878,49 zł, a przy 4500 zł – 378,49 zł. Emeryt otrzymujący 4800 zł brutto nadal mieści się w systemie, ale jego czternastka wyniesie już tylko 78,49 zł brutto.
Graniczna kwota to 4828,49 zł brutto. Przy takim świadczeniu wyliczona czternastka wynosi dokładnie 50 zł i nadal może zostać wypłacona. Jeżeli podstawowa emerytura lub renta jest choćby odrobinę wyższa, wynik spada poniżej ustawowego minimum 50 zł. ZUS wtedy świadczenia nie wypłaci. Dlatego w praktyce osoby otrzymujące więcej niż 4828,49 zł brutto nie dostaną w tym roku czternastej emerytury.
Przy kilku świadczeniach sytuacja nie polega na tym, że każde z nich daje osobną czternastkę. Co do zasady jednej osobie przysługuje jedno dodatkowe świadczenie, a przy ustalaniu wysokości bierze się pod uwagę odpowiednie świadczenia emerytalno-rentowe łącznie. Ma to znaczenie między innymi dla osób pobierających świadczenia z więcej niż jednego systemu oraz korzystających z renty wdowiej. Nie można więc prostym sposobem potraktować 2 wypłat osobno i dwukrotnie zastosować progu 2900 zł.
Na konto nie wpłynie 1978,49 zł. To kwota brutto
Kwota podawana przez ZUS to 1978,49 zł brutto. Od czternastej emerytury pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Nie należy jednak wszystkim seniorom obiecywać jednej identycznej kwoty netto, ponieważ końcowe rozliczenie zależy od sytuacji podatkowej konkretnej osoby i wysokości świadczeń wypłacanych w danym miesiącu.
Jest za to bardzo ważne zabezpieczenie. ZUS informuje, że czternastka jest wolna od potrąceń i egzekucji. Komornik nie powinien więc zabrać jej na poczet zadłużenia tak, jak może się to stać z częścią zwykłego świadczenia. Dodatkowa wypłata nie jest też wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń zależnych od dochodu. Senior nie powinien więc stracić innej pomocy tylko dlatego, że we wrześniu jednorazowo otrzymał dodatkowe pieniądze.
Czternastka nie trafia wyłącznie do osób posiadających klasyczną emeryturę. System obejmuje również wiele grup rencistów, między innymi osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną czy rentę socjalną, a także część osób korzystających z innych długoterminowych świadczeń wymienionych w ustawie. Nazwa „czternasta emerytura” jest więc potoczna – rzeczywista grupa beneficjentów jest znacznie szersza.
Warszawa i Mazowsze: dzisiaj obowiązuje ten sam termin, ale skala jest ogromna
W Warszawie nie ma osobnych zasad ani innej wysokości czternastki. Senior ze Śródmieścia, Mokotowa, Pragi-Południe czy Białołęki podlega dokładnie tym samym progom co mieszkaniec Krakowa, Gdańska czy małej miejscowości. Jeżeli standardowy termin wypłaty świadczenia przypada 10. dnia miesiąca, to właśnie dzisiaj podstawowa emerytura lub renta jest przekazywana razem z należną czternastką.
Skala samej grupy seniorów w stolicy i na Mazowszu jest jednak bardzo duża. Według danych GUS osoby w wieku co najmniej 60 lat stanowiły w połowie 2025 r. 24,9 proc. mieszkańców województwa mazowieckiego. W najnowszych dostępnych rocznych danych dotyczących świadczeń liczba emerytów i rencistów w regionie przekraczała 1,2 mln osób, z czego ponad milion pobierało świadczenia z ZUS. Nie każda z tych osób ma oczywiście prawo do czternastki – część przekracza próg, część pobiera świadczenia według innych zasad – ale pokazuje to skalę wrześniowej operacji w regionie.
Dla warszawskich seniorów szczególnie istotny może być właśnie próg 2900 zł. Mazowsze należy do regionów z relatywnie wysokimi przeciętnymi świadczeniami, co oznacza, że część mieszkańców dostanie czternastkę pomniejszoną zamiast pełnych 1978,49 zł. Nie ma jednak regionalnego progu ani mechanizmu wyrównującego koszty życia w stolicy. ZUS patrzy wyłącznie na wysokość świadczeń uwzględnianych według ustawy.
Wypłata na rachunek bankowy nie wymaga żadnej dodatkowej operacji ze strony świadczeniobiorcy. Tak samo jest z przekazem pocztowym. Osoby, które nie otrzymają dziś dodatkowych pieniędzy, powinny najpierw sprawdzić swój zwykły termin wypłaty świadczenia. Jeżeli emerytura zawsze pojawia się 15 albo 25 dnia miesiąca, brak czternastki 10 września jest zupełnie normalny.
Nie ma wniosku o czternastkę. Telefon z prośbą o dane powinien zapalić czerwoną lampkę
Przy tak dużych wypłatach pojawia się jeszcze jedno ryzyko. ZUS nie wymaga składania wniosku o czternastą emeryturę. Nie trzeba również dopłacać żadnej „opłaty aktywacyjnej”, podawać przez telefon numeru karty ani logować się do banku przez link wysłany w SMS-ie. Świadczenie jest obliczane i przyznawane automatycznie z urzędu. Telefon lub wiadomość sugerująca, że konieczne jest szybkie potwierdzenie danych, żeby nie stracić dzisiejszej wypłaty, powinna więc wzbudzić dużą ostrożność.
Jeżeli 10 września przypada zwykły termin świadczenia, a pieniądze nie pojawią się zgodnie z dotychczasowym sposobem wypłaty, najpierw warto sprawdzić rachunek i dokumenty z ZUS, a dopiero później kontaktować się z Zakładem oficjalnym kanałem. Osoba otrzymująca do 2900 zł brutto powinna spodziewać się pełnej czternastki, przy kwocie między 2900 a 4828,49 zł trzeba samodzielnie odjąć od 1978,49 zł różnicę ponad pierwszy próg. Powyżej 4828,49 zł dodatkowej wypłaty już nie będzie.
Dzisiejsza transza nie zamyka całej operacji. 10 września jest jednym z głównych terminów, ale następne wypłaty ruszą 15, 20 i 25 września, a świadczenia przedemerytalne mają własny termin 1 października. Dlatego brak dodatkowego przelewu dzisiaj nie musi oznaczać odmowy. Decydują zwykły termin wypłaty, wysokość świadczenia i sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.