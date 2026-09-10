Od czwartku wyłączą prąd na Mazowszu. W niektórych miejscach nawet na 10 godzin. Jest lista miejscowości
Mieszkańcy części Mazowsza muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Pierwsze z nich rozpoczną się w czwartek 10 września. W niektórych miejscach prądu może nie być przez kilka godzin, a najdłuższa z zapowiedzianych przerw potrwa nawet od 7:00 do 17:00. Wyłączenia obejmują m.in. okolice Legionowa, Żyrardów oraz powiat warszawski zachodni.
Planowane przerwy w dostawie energii nie są awariami. Operatorzy sieci wyłączają zasilanie na określonym obszarze, aby bezpiecznie przeprowadzić prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej.
Dla mieszkańców oznacza to jednak kilka godzin bez możliwości normalnego korzystania z urządzeń elektrycznych. Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki oraz pamiętać, że brak zasilania może wpłynąć również na działanie domowych urządzeń sieciowych, bram, pomp czy systemów ogrzewania.
10 września. Długa przerwa w okolicach Legionowa
Jedna z najdłuższych zapowiadanych na czwartek przerw dotyczy rejonu Legionowa.
10 września od godziny 7:00 do 17:00 planowane jest wyłączenie obejmujące m.in. Cegielnię.
Na liście znajdują się:
- ul. Polna,
- ul. Nowa,
- ul. Uśmiechu,
- ul. Lipowa,
- ul. gen. Władysława Sikorskiego,
- ul. Kwiatowa,
- ul. Poranna,
- ul. Wrzosowa,
- ul. Klonowa,
- ul. Topolowa,
- ul. Baśniowa,
- ul. Wawrzyna,
- ul. Azaliowa,
- ul. Różana,
- ul. Konwaliowa.
Wyłączenie obejmuje również część Słupna, w tym wskazane adresy przy ul. Ignacego Krasickiego.
Według aktualnego harmonogramu przerwa może więc potrwać aż 10 godzin.
Żyrardów bez prądu przez siedem godzin
Kolejna duża przerwa została zaplanowana w rejonie Żyrardowa.
10 września od 8:00 do 15:00 zasilania ma nie być w części miasta oraz na terenie miejscowości Działki.
Wśród wskazanych lokalizacji znajdują się:
Działki:
- ul. Świerkowa,
- ul. Jaśminowa,
- ul. Orla,
- ul. Jagodowa,
- ul. Klonowa,
- ul. Działkowa,
- ul. Młyńska,
- ul. Dębowa,
- ul. Kalinowa,
- ul. Topolowa.
Żyrardów:
- ul. Rzeczna,
- ul. Daleka,
- ul. Poprzeczna,
- ul. Wiatraczna,
- ul. Młyńska,
- ul. Sucha.
W tym przypadku mieszkańcy powinni przygotować się na przerwę trwającą według harmonogramu siedem godzin.
Stare Babice. Wyłączenia 10 i 11 września
Prace zaplanowano również w powiecie warszawskim zachodnim.
W czwartek 10 września od 13:00 do 16:00 wyłączenie w Starych Babicach obejmie:
- ul. mjr. Władysława Mizikowskiego,
- ul. Pohulanka.
Na tym prace się nie zakończą.
W piątek 11 września od 9:00 do 13:00 kolejne planowane wyłączenie w Starych Babicach obejmie ul. Dworkową.
Kolejne przerwy również 14 września
Na następne wyłączenia powinni przygotować się także mieszkańcy zachodniej części aglomeracji warszawskiej.
Według lokalnego kalendarza wyłączeń na 14 września zaplanowano dwie przerwy.
Od 8:00 do 12:00 prądu ma nie być w:
Józefowie – ul. Fabryczna,
Płochocinie – ul. Fabryczna i ul. Lipowa.
Tego samego dnia od 11:00 do 15:00 wyłączenie zaplanowano również w Kręczkach przy:
- ul. Cedrowej,
- ul. Żyznej.
To nie są awarie
Mieszkańcy powinni pamiętać, że podane terminy dotyczą wyłączeń planowanych, a nie nagłych awarii sieci.
Takie przerwy są konieczne m.in. podczas remontów, modernizacji, konserwacji i rozbudowy infrastruktury energetycznej.
Harmonogram może jednak ulec zmianie. Prace mogą zostać zakończone wcześniej, ale w określonych sytuacjach godziny przywrócenia zasilania również mogą się przesunąć.
Dlatego przed samym terminem warto ponownie sprawdzić aktualne informacje operatora dla konkretnego adresu.
Co zrobić przed kilkugodzinnym wyłączeniem?
Jeżeli wiadomo, że przerwa potrwa kilka godzin, warto przygotować się wcześniej.
Przede wszystkim dobrze jest:
- naładować telefon i powerbank,
- zapisać potrzebne dokumenty lub informacje dostępne wyłącznie online,
- zabezpieczyć pracę wykonywaną na komputerze,
- przygotować alternatywne źródło światła,
- sprawdzić urządzenia wymagające stałego zasilania,
- ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki podczas przerwy.
Szczególną uwagę powinny zachować osoby korzystające w domu ze sprzętu medycznego wymagającego ciągłego dostępu do energii elektrycznej.
Warszawa ma osobny system operatora
Warto przy tym rozróżnić Warszawę od znacznej części województwa mazowieckiego.
Siecią dystrybucyjną w stolicy zarządza Stoen Operator, który prowadzi własny portal pokazujący zarówno awarie, jak i planowane wyłączenia energii.
Operator umożliwia sprawdzenie sytuacji dla konkretnego obszaru Warszawy na bieżąco.
Sprawdź adres przed 10 września
Najważniejszy dzień dla części mieszkańców będzie już w czwartek 10 września. W zależności od lokalizacji planowane przerwy potrwają od kilku do nawet dziesięciu godzin.
Szczególnie długa przerwa zapowiadana jest w rejonie Cegielni koło Legionowa – od 7:00 do 17:00. W części Żyrardowa i miejscowości Działki zasilanie ma zostać wyłączone od 8:00 do 15:00.
Ponieważ operatorzy mogą aktualizować harmonogram prac, mieszkańcy powinni przed planowanym wyłączeniem sprawdzić jeszcze swój konkretny adres.
Źródła: informacje o planowanych wyłączeniach PGE Dystrybucja, Stoen Operator oraz lokalne komunikaty dotyczące harmonogramu prac energetycznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.