Polska może przekazać Ukrainie pociski do Patriotów. Wiceminister obrony wskazał dwa warunki
Polska nie wyklucza przekazania Ukrainie pocisków przeznaczonych do systemów obrony powietrznej Patriot. O takiej możliwości mówił w czwartek rano w Radiu ZET wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jednocześnie zaznaczył, że ewentualna decyzja nie mogłaby zostać podjęta przez Polskę samodzielnie.
Informację podało Radio ZET po rozmowie Marcina Zaborskiego ze Stanisławem Wziątkiem.
Pociski do Patriotów dla Ukrainy? Polska tego nie wyklucza
Wiceszef MON został zapytany o możliwość dalszego wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej. Jak przekazało Radio ZET, Polska bierze pod uwagę przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot, ale Wziątek wskazał dwa istotne warunki.
Pierwszy dotyczy uzgodnienia takiego kroku z partnerami Polski.
– „To nie będzie tylko decyzja Polski, a wspólna, przemyślana decyzja sojuszników” – powiedział w Radiu ZET Stanisław Wziątek.
Druga kwestia dotyczy zabezpieczenia potrzeb obronnych naszego kraju. Wiceminister przypomniał o amerykańskich deklaracjach, zgodnie z którymi w przypadku zagrożenia dodatkowe rezerwy miałyby zostać skierowane do Polski.
Oznacza to, że ewentualne przekazanie części uzbrojenia Ukrainie miałoby zostać przeprowadzone w sposób, który nie pozostawi Polski bez odpowiednich możliwości obrony własnej przestrzeni powietrznej.
Ważne słowa po rosyjskim ataku na Ukrainę
Deklaracja pojawia się w szczególnym momencie. W czwartek rano, 10 września, w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB informowało również, że w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo.
System Patriot jest jednym z kluczowych elementów obrony przed zagrożeniami z powietrza. Ukraina wykorzystuje Patrioty m.in. do zwalczania rosyjskich rakiet i innych celów powietrznych.
Na razie wypowiedź wiceministra nie oznacza podjęcia decyzji o przekazaniu pocisków. Stanisław Wziątek mówił o możliwości takiego działania i warunkach, które musiałyby zostać spełnione.
Źródło: Radio ZET, rozmowa Marcina Zaborskiego ze Stanisławem Wziątkiem, 10 września 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.