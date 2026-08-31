Gigantyczna promocja w Biedronce. Nawet 70 proc. taniej, a do tego Everlast, Cholewiński i wyposażenie domu
Biedronka przygotowała na 31 sierpnia wyjątkowo mocną akcję promocyjną. Klienci, którzy wybiorą się dziś do sklepów sieci, mogą skorzystać z rabatu sięgającego aż 70 proc. na artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki. To jednak dopiero początek. W aktualnej ofercie znalazły się również ubrania Everlast, skórzane produkty Cholewiński, pościel, kołdry, poduszki i tekstylia do domu.
Największą uwagę przyciąga pomarańczowa informacja ustawiona przy artykułach przemysłowych. Biedronka uruchomiła zasadę: im więcej produktów klient kupi, tym większy otrzyma rabat.
Nawet 70 proc. taniej. Promocja tylko 31 sierpnia
Z informacji prezentowanej w sklepie wynika, że akcja obowiązuje 31 sierpnia i obejmuje artykuły przemysłowe, tekstylia oraz zabawki.
Mechanizm promocji jest bardzo prosty:
- przy zakupie minimum 2 produktów każdy z nich jest 50 proc. tańszy,
- przy zakupie minimum 6 produktów każdy jest 70 proc. tańszy.
Produkty można mieszać dowolnie w ramach asortymentu objętego promocją.
Jest jednak istotny warunek. Oferta jest przeznaczona dla klientów korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sieć wskazuje również limit dzienny wynoszący 10 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę Moja Biedronka.
Przy tak wysokiej obniżce różnica może być ogromna. Produkt kosztujący standardowo 50 zł po rabacie 70 proc. kosztowałby 15 zł, a rzecz wyceniona na 100 zł kosztowałaby 30 zł. Oczywiście ostateczna cena zależy od tego, czy dany produkt jest objęty akcją i czy klient spełni wszystkie jej warunki.
Markowe ubrania Everlast w Biedronce
Równolegle rusza oferta, która może zainteresować klientów szukających sportowych ubrań.
W gazetce Biedronki pojawiła się marka Everlast. Oferta jest dostępna od poniedziałku 31 sierpnia do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
Męska bluza Everlast kosztuje 89,90 zł, natomiast spodnie dresowe tej samej marki wyceniono na 69,90 zł.
Znacznie tańszy jest męski T-shirt. Kosztuje 34,99 zł.
W ofercie znalazły się również trzy pary skarpet męskich lub damskich za 14,99 zł, dwupak bokserek męskich za 29,99 zł oraz trzypak damskich majtek, również za 29,99 zł.
Część produktów dostępna jest tylko w wybranych sklepach, dlatego asortyment może różnić się między placówkami.
Cholewiński w Biedronce. Skórzane produkty od 149 zł
To jedna z bardziej nietypowych propozycji aktualnej oferty.
Biedronka zapowiada również produkty skórzane marki Cholewiński, której historia sięga 1982 roku.
Na materiałach promocyjnych pokazano między innymi duże torby, plecak oraz mniejsze torebki.
Cena produktów zaczyna się od 149 zł za sztukę.
To oferta, która może przyciągnąć uwagę szczególnie ze względu na zestawienie znanej polskiej marki galanteryjnej z dyskontem.
Biedronka mocno przecenia również wyposażenie sypialni
Bardzo duża część nowej gazetki została poświęcona produktom do domu.
Komplet bawełnianej pościeli Smukee można kupić od 59,90 zł za komplet. W ofercie widoczny jest również komplet pościeli z mikrofibry w cenie od 26,99 zł.
Prześcieradła z mikrofibry zaczynają się od 19,99 zł, natomiast bawełniane prześcieradło typu jersey kosztuje od 29,99 zł.
Do tego dochodzi kołdra Soft Elegance 3D w cenie 59,90 zł oraz poduszka z tej samej serii za 39,99 zł.
Poduszki, koce i dywaniki. Ceny zaczynają się od 24,99 zł
Sporo miejsca poświęcono też bardziej dekoracyjnym produktom.
Dekoracyjna poduszka Smukee kosztuje 24,99 zł za sztukę. Na zdjęciach pokazano między innymi wzory przypominające pieczywo i słodkości.
Koc dostępny jest w cenie 29,99 zł, a dywanik kosztuje 39,99 zł.
W gazetce pokazano kilka wzorów, między innymi nawiązujących do croissanta i dekoracyjnych motywów spożywczych.
To właśnie tego typu produkty mogą szczególnie przyciągnąć klientów szukających niedrogich dodatków do mieszkania.
Największa okazja jest jednak tylko dziś
Choć oferta Everlast, Cholewiński oraz część produktów do domu ma obowiązywać od 31 sierpnia do 12 września, najbardziej agresywna promocja ma znacznie krótszy termin.
Rabaty 50 i 70 proc. na artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki obowiązują 31 sierpnia.
Przy zakupie co najmniej sześciu kwalifikujących się produktów rabat wynosi aż 70 proc. na każdy z nich, z zastrzeżeniem zasad i limitów promocji.
Warto też pamiętać o jednym: oferta dotyczy produktów dostępnych w konkretnym sklepie i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Przy tak dużych przecenach najbardziej poszukiwane artykuły mogą znikać z półek szybciej niż zwykle.
Dla osób planujących zakup tekstyliów, wyposażenia mieszkania, zabawek albo produktów przemysłowych 31 sierpnia może być więc jednym z ciekawszych dni na wizytę w Biedronce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.